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Путин прокомментировал возможности для переговоров с Киевом после событий под Курском
Путин прокомментировал возможности для переговоров с Киевом после событий под Курском - 12.08.2024 Украина.ру
Путин прокомментировал возможности для переговоров с Киевом после событий под Курском
После наступления украинской армии в Курской области стало понятно, почему Киев прежде отказывался от переговоров с Москвой. Теперь же Украина рассчитывает улучшить свои переговорные позиции, однако о возобновлении диалога не может идти речи, заявил президент России Владимир Путин
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
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курская область
владимир путин
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Действия в этом регионе продиктованы ВСУ Западом, который воюет с Россией руками украинцев, а сам киевский режим встал на путь истребления своего народа, который и своим уже не считает, отметил Путин."Потери ВСУ драматически для них увеличиваются в том числе среди наиболее боеспособных частей, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты", - подчеркнул российский лидер.Военной целью наступления ВСУ, по мнению Путина, является попытка остановить продвижение российских войск в Донбассе, однако ВС РФ увеличили темп в полтора раза.Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным на понедельник, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Читайте подробнее о том, как ВС РФ громят врага в Курской области в интервью председателя правления организации "Офицеры России" подполковника Романа Шкурлатова Анне Черкасовой.
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новости, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, сво
Путин прокомментировал возможности для переговоров с Киевом после событий под Курском
После наступления украинской армии в Курской области стало понятно, почему Киев прежде отказывался от переговоров с Москвой. Теперь же Украина рассчитывает улучшить свои переговорные позиции, однако о возобновлении диалога не может идти речи, заявил президент России Владимир Путин
"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?", - сказал глава государства на оперативном совещании по ситуации в Курской области в понедельник.
Действия в этом регионе продиктованы ВСУ Западом, который воюет с Россией руками украинцев, а сам киевский режим встал на путь истребления своего народа, который и своим уже не считает, отметил Путин
.
"Потери ВСУ драматически для них увеличиваются в том числе среди наиболее боеспособных частей, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты", - подчеркнул российский лидер.
Военной целью наступления ВСУ, по мнению Путина,
является попытка остановить продвижение российских войск в Донбассе, однако ВС РФ увеличили темп в полтора раза.
Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация.
По данным на понедельник, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.