https://ukraina.ru/20240812/1056808963.html

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области

В Курской области ВС РФ наносят огневое поражение всеми видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия и БпЛА; ведутся стрелковые бои; действуют соединения ВС РФ и добровольческие подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T05:00

2024-08-12T05:00

2024-08-12T05:00

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авиация

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ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, заявил на днях советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.То, что сейчас происходит в приграничных районах Курской области нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Нужно признать, что противник еще пытается вести активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус, рассказал офицер.Согласно открытым данным (потому что обе стороны сохраняют военные планы в тайне), ВСУ сейчас пытаются активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области, добавил эксперт.Местное ополчение в Курской области тоже принимает участие, вплоть до того, что жители защищают от врага свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и так далее, добавил он."Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и с ходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240811/1056807642.html

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, офицеры россии, всу, бои, вс рф, авиация, артиллерия