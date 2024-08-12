"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
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"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
В Курской области ВС РФ наносят огневое поражение всеми видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия и БпЛА; ведутся стрелковые бои; действуют соединения ВС РФ и добровольческие подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T05:00
2024-08-12T05:00
новости
курская область
россия
украина
владимир зеленский
офицеры россии
всу
бои
вс рф
авиация
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ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, заявил на днях советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.То, что сейчас происходит в приграничных районах Курской области нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Нужно признать, что противник еще пытается вести активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус, рассказал офицер.Согласно открытым данным (потому что обе стороны сохраняют военные планы в тайне), ВСУ сейчас пытаются активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области, добавил эксперт.Местное ополчение в Курской области тоже принимает участие, вплоть до того, что жители защищают от врага свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и так далее, добавил он."Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и с ходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, офицеры россии, всу, бои, вс рф, авиация, артиллерия
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВСУ, бои, ВС РФ, авиация, артиллерия

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области

05:00 12.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Курской области ВС РФ наносят огневое поражение всеми видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия и БпЛА; ведутся стрелковые бои; действуют соединения ВС РФ и добровольческие подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, заявил на днях советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
То, что сейчас происходит в приграничных районах Курской области нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Нужно признать, что противник еще пытается вести активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус, рассказал офицер.
Согласно открытым данным (потому что обе стороны сохраняют военные планы в тайне), ВСУ сейчас пытаются активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области, добавил эксперт.
"ВС РФ наносят огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия, беспилотная компонента; ведутся стрелковые бои; на земле действуют части и соединения российской армии и добровольческие подразделения", - подчеркнул Шкурлатов.
Местное ополчение в Курской области тоже принимает участие, вплоть до того, что жители защищают от врага свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и так далее, добавил он.
"Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и с ходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийОФИЦЕРЫ РОССИИВСУбоиВС РФавиацияартиллерия
 
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