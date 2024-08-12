К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
Серию поджогов внедорожников военнослужащих украинской армии совершили 18-ти и 15-летние прикарпатцы – жители Долинской общины. За уничтожение трех автомобилей совершеннолетнему грозит до восьми лет тюрьмы, информировала пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области
"Злоумышленники совершали поджоги автомобилей в Калуше и долине с интервалом в несколько дней. Всего за месяц они умышленно уничтожили три внедорожника военнослужащих, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте", - сказано в опубликованном сообщении.
Правоохранители убеждены, что молодые люди совершали диверсии по инструкциям из Telegram-канала. За этом они якобы получили по 40 тысяч гривен. Оба фигуранта родственники, которые попались во время очередной попытки умышленно уничтожить автомобили ВСУ.
"При силовой поддержке спецназовцев КОРД, их разоблачили и задержали полицейские.У фигурантов изъяли мобильные телефоны, одежду, травматический пистолет и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовных правонарушений", – добавили в полиции.
Совершеннолетнему прикарпатцу объявили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и взяли под стражу без возможности внесения залога. Следователи также предоставляют правовую квалификацию действиям несовершеннолетнего, чтобы также привлечь его к ответственности.
Ранее Харьков стал лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных.
27 апреля, 15:31"Сопротивление" по-украинскиНоминально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).