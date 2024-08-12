https://ukraina.ru/20240812/1056823733.html

К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь

К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь - 12.08.2024 Украина.ру

К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь

Серию поджогов внедорожников военнослужащих украинской армии совершили 18-ти и 15-летние прикарпатцы – жители Долинской общины. За уничтожение трех автомобилей совершеннолетнему грозит до восьми лет тюрьмы, информировала пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области

2024-08-12T15:51

2024-08-12T15:51

2024-08-12T15:51

новости

прикарпатье

ивано-франковская область

вооруженные силы украины

диверсия

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324182_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9043796831f10aa1d729755baba86c2a.jpg

Правоохранители убеждены, что молодые люди совершали диверсии по инструкциям из Telegram-канала. За этом они якобы получили по 40 тысяч гривен. Оба фигуранта родственники, которые попались во время очередной попытки умышленно уничтожить автомобили ВСУ.Совершеннолетнему прикарпатцу объявили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и взяли под стражу без возможности внесения залога. Следователи также предоставляют правовую квалификацию действиям несовершеннолетнего, чтобы также привлечь его к ответственности.Ранее Харьков стал лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных.Читайте также что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240427/1054782593.html

прикарпатье

ивано-франковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прикарпатье, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, диверсия, сво, всу