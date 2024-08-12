К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь - 12.08.2024 Украина.ру
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К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь - 12.08.2024 Украина.ру
К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
Серию поджогов внедорожников военнослужащих украинской армии совершили 18-ти и 15-летние прикарпатцы – жители Долинской общины. За уничтожение трех автомобилей совершеннолетнему грозит до восьми лет тюрьмы, информировала пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
новости
прикарпатье
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
диверсия
сво
всу
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Правоохранители убеждены, что молодые люди совершали диверсии по инструкциям из Telegram-канала. За этом они якобы получили по 40 тысяч гривен. Оба фигуранта родственники, которые попались во время очередной попытки умышленно уничтожить автомобили ВСУ.Совершеннолетнему прикарпатцу объявили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и взяли под стражу без возможности внесения залога. Следователи также предоставляют правовую квалификацию действиям несовершеннолетнего, чтобы также привлечь его к ответственности.Ранее Харьков стал лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных.Читайте также что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240427/1054782593.html
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новости, прикарпатье, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, диверсия, сво, всу
Новости, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины, диверсия, СВО, ВСУ

К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь

15:51 12.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Серию поджогов внедорожников военнослужащих украинской армии совершили 18-ти и 15-летние прикарпатцы – жители Долинской общины. За уничтожение трех автомобилей совершеннолетнему грозит до восьми лет тюрьмы, информировала пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области
"Злоумышленники совершали поджоги автомобилей в Калуше и долине с интервалом в несколько дней. Всего за месяц они умышленно уничтожили три внедорожника военнослужащих, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте", - сказано в опубликованном сообщении.
Правоохранители убеждены, что молодые люди совершали диверсии по инструкциям из Telegram-канала. За этом они якобы получили по 40 тысяч гривен. Оба фигуранта родственники, которые попались во время очередной попытки умышленно уничтожить автомобили ВСУ.
"При силовой поддержке спецназовцев КОРД, их разоблачили и задержали полицейские.У фигурантов изъяли мобильные телефоны, одежду, травматический пистолет и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовных правонарушений", – добавили в полиции.
Совершеннолетнему прикарпатцу объявили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и взяли под стражу без возможности внесения залога. Следователи также предоставляют правовую квалификацию действиям несовершеннолетнего, чтобы также привлечь его к ответственности.
Ранее Харьков стал лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных.
Читайте также что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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