Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове - 02.08.2024 Украина.ру
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Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове - 02.08.2024 Украина.ру
Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
Первая столица Украины на этой неделе стала лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных. Эпидемия поджогов распространилась последнее время по всей Украине, но в Харькове, по словам губернатора Олега Синегубова, таких случаев зафиксировано около сорока.
2024-08-02T05:36
2024-08-02T05:36
эксклюзив
харьков
украина
игорь терехов
роман романов
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мвд
нацгвардия
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По данным полиции, преимущественно этим занимаются подростки от 12 до 18 лет. Примечательно, что 30 июля так сгорел внедорожник Land Rover боевика ВСУ, припаркованный на ночь возле управления МВД Харькова.Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Нацгвардии (неонацисты из "Азова"*) Олег Романов заявил на днях, что отдал приказ расстреливать на месте поджигателей машин. То есть, в данном случае речь идет о приказе расстреливать даже двенадцатилетних детей.Жертвами поджигателей в основном становятся на Украине представители военкоматов (ТЦК), прозванные людоловами, что говорит и о стихийном протесте. "Палят пачками не только Харькове, а и в Одессе, Николаеве... Бывает и в Киеве, Житомире и даже на Западной Украине частенько. Навезли в своё время этих беспошлинных автомобилей якобы "для ЗСУ", а фронта они и близко не видели. Рассекают на них по тылам начальники, депутаты, активисты, журналисты, волонтеры и прочие люди при деньгах. В том числе и служащие ТЦК. Вот народ везде "до самых, до окраин" и невзлюбил", - комментирует поджоги в Харькове украинский экономист Александр Рябоконь.Помимо насильственной мобилизации украинских людоловов не любят и за откровенное вымогательство, которым они славятся по всей Украине. В среду 31 июля украинские СМИ сообщили о задержании в Харькове военкома, который вымогал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей. За непрепятствование работе заведения военный хотел 1500 долларов и постоянную скидку для него лично в этом ресторане.Теперь же, надо полагать, повара и официанты либо уволятся, либо попадут под Волчанск, а клиенты будут обходить ресторан десятой дорогой.Харьковчанин Роман в городском чате, где информируют о местах раздачи повесток, советует мужчинам не выходить на улицы. "Не отсвечивать, запастись самым необходимым на длительное время, жить лучше не по прописке, ничего не подписывать. Пока не слышал, чтобы двери ломали. Речь идет о том, чтобы кто-то из ближайшего окружения не стуканул. Штрафы повально платить никто не будет, а чтобы подключилась исполнительная служба, нужно много времени. Не сможет система абсолютно всех пережевать, заклинит её от количества. Вечером по двору идешь, только и разговоры о ТЦК и о том, как всем надоело. Процентов 70 "ухылянтов", если не более", - пишет харьковчанин. В случае усиления репрессий он советует мужчинам искать заброшенные хутора, которым много в Харьковской области.Любое предприятие на Украине, помимо официальных налогов, вынуждено платить еще неофициальные поборы не только полиции, но и военкомам, если хочет продолжать работать. В Харькове же нехватка персонала особо остро ощущается, поскольку из-за близости фронта отсюда уезжают и женщины. В четверг 1 августа спикер Харьковской областной военной администрации Сергей Киш заявил, что в регионе не хватает половины требуемого медперсонала. Сейчас им срочно нужно найти около 7500 медработников, в первую очередь анестезиологов, реабилитологов и ортопедов, что косвенно свидетельствует о большом наплыве раненых в Харьков.Из-за насильственной мобилизации в Харькове в несколько раз увеличилось количество мужчин, желающих поступить в вуз, чтобы получить отсрочку. На этой почве быстро стала развиваться еще коррупционная схема – взятки за поступление. На текущей неделе в городе был задержан заведующий кафедрой, который требовал взятку в размере $10 тыс. за поступление в университет.Ранее Харьков славился своим IT-сектором, благодаря развитой с советских времен сети вузов. Однако за последние два года тысячи айтишников выехали либо заграницу, либо на запад Украины. Оставшиеся же в городе специалисты жалуются, что зарубежные компании отказываются брать их на дистанционную работу, фактически разделив украинцев по сортам. Многие IT-компании не хотят нанимать людей из городов, приближенных к линии фронта - Днепра, Харькова и Запорожья, рассказывает айтишник Александр Винник. Одной из вероятных причин такой дискриминации может быть длительное отключение света в этих регионах.Мэр Харькова Игорь Терехов на днях пообещал Зеленскому сделать Харьков к зиме "энергетическим островом", то есть децентрализовать систему энергообеспечения. Однако для этого необходимо успеть к зиме установить 140 объектов генерации, которые должны обеспечить городу 340 МВт. В настоящее время готовы только 22 когенерационных установки и 31 модульная котельная."Вы понимаете, что сегодня, к сожалению, собственной генерации Харькова нет, потому что все объекты генерации, которые питали наш город, были разбиты нашим врагом. Поэтому мы сегодня очень усердно работаем с нашими международными партнерами и с разными фондами, которые помогают городу готовиться к отопительному сезону", - рассказывал Терехов по итогам совещания у Зеленского.План достаточно масштабный, но, судя по масштабам воровства на строительстве фортификаций и укрытий, может оказаться очередной схемой по распилу средств бюджета и поступлений от западных доноров. По итогам же к зиме заявят, что всё опять разбомбила Россия.Под реализацию этого плана с харьковчан активно пытаются выбить долги за коммунальные услуги, которые нередко продолжают насчитывать, даже если жилье было разрушено. Харьковская и Днепропетровская область лидируют на Украине по количеству "злостных" должников – их по 100 000 в каждой области. Однако проблема заключается еще и в том, что многие из должников уже давно проживают за пределами Украины.О планах украинской власти - в статье Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель* Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240720/1056376039.html
https://ukraina.ru/20240724/1056451021.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, харьков, украина, игорь терехов, роман романов, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мвд, нацгвардия
Эксклюзив, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Роман Романов, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МВД, Нацгвардия

Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове

05:36 02.08.2024
 
© AFP2024 / SERGEY BOBOK
- РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AFP2024 / SERGEY BOBOK
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Первая столица Украины на этой неделе стала лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных. Эпидемия поджогов распространилась последнее время по всей Украине, но в Харькове, по словам губернатора Олега Синегубова, таких случаев зафиксировано около сорока.
По данным полиции, преимущественно этим занимаются подростки от 12 до 18 лет. Примечательно, что 30 июля так сгорел внедорожник Land Rover боевика ВСУ, припаркованный на ночь возле управления МВД Харькова.
Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Нацгвардии (неонацисты из "Азова"*) Олег Романов заявил на днях, что отдал приказ расстреливать на месте поджигателей машин. То есть, в данном случае речь идет о приказе расстреливать даже двенадцатилетних детей.
Жертвами поджигателей в основном становятся на Украине представители военкоматов (ТЦК), прозванные людоловами, что говорит и о стихийном протесте. "Палят пачками не только Харькове, а и в Одессе, Николаеве... Бывает и в Киеве, Житомире и даже на Западной Украине частенько. Навезли в своё время этих беспошлинных автомобилей якобы "для ЗСУ", а фронта они и близко не видели. Рассекают на них по тылам начальники, депутаты, активисты, журналисты, волонтеры и прочие люди при деньгах. В том числе и служащие ТЦК. Вот народ везде "до самых, до окраин" и невзлюбил", - комментирует поджоги в Харькове украинский экономист Александр Рябоконь.
Помимо насильственной мобилизации украинских людоловов не любят и за откровенное вымогательство, которым они славятся по всей Украине. В среду 31 июля украинские СМИ сообщили о задержании в Харькове военкома, который вымогал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей. За непрепятствование работе заведения военный хотел 1500 долларов и постоянную скидку для него лично в этом ресторане.
Теперь же, надо полагать, повара и официанты либо уволятся, либо попадут под Волчанск, а клиенты будут обходить ресторан десятой дорогой.
Гаспарян
20 июля, 09:59
Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян
Харьковчанин Роман в городском чате, где информируют о местах раздачи повесток, советует мужчинам не выходить на улицы. "Не отсвечивать, запастись самым необходимым на длительное время, жить лучше не по прописке, ничего не подписывать. Пока не слышал, чтобы двери ломали. Речь идет о том, чтобы кто-то из ближайшего окружения не стуканул. Штрафы повально платить никто не будет, а чтобы подключилась исполнительная служба, нужно много времени. Не сможет система абсолютно всех пережевать, заклинит её от количества. Вечером по двору идешь, только и разговоры о ТЦК и о том, как всем надоело. Процентов 70 "ухылянтов", если не более", - пишет харьковчанин. В случае усиления репрессий он советует мужчинам искать заброшенные хутора, которым много в Харьковской области.
Любое предприятие на Украине, помимо официальных налогов, вынуждено платить еще неофициальные поборы не только полиции, но и военкомам, если хочет продолжать работать. В Харькове же нехватка персонала особо остро ощущается, поскольку из-за близости фронта отсюда уезжают и женщины. В четверг 1 августа спикер Харьковской областной военной администрации Сергей Киш заявил, что в регионе не хватает половины требуемого медперсонала. Сейчас им срочно нужно найти около 7500 медработников, в первую очередь анестезиологов, реабилитологов и ортопедов, что косвенно свидетельствует о большом наплыве раненых в Харьков.
Из-за насильственной мобилизации в Харькове в несколько раз увеличилось количество мужчин, желающих поступить в вуз, чтобы получить отсрочку. На этой почве быстро стала развиваться еще коррупционная схема – взятки за поступление. На текущей неделе в городе был задержан заведующий кафедрой, который требовал взятку в размере $10 тыс. за поступление в университет.
Харьков вид города
24 июля, 15:53
Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФМэр Харькова Игорь Терехов 24 июля рассказал в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе
Ранее Харьков славился своим IT-сектором, благодаря развитой с советских времен сети вузов. Однако за последние два года тысячи айтишников выехали либо заграницу, либо на запад Украины. Оставшиеся же в городе специалисты жалуются, что зарубежные компании отказываются брать их на дистанционную работу, фактически разделив украинцев по сортам. Многие IT-компании не хотят нанимать людей из городов, приближенных к линии фронта - Днепра, Харькова и Запорожья, рассказывает айтишник Александр Винник. Одной из вероятных причин такой дискриминации может быть длительное отключение света в этих регионах.
Мэр Харькова Игорь Терехов на днях пообещал Зеленскому сделать Харьков к зиме "энергетическим островом", то есть децентрализовать систему энергообеспечения. Однако для этого необходимо успеть к зиме установить 140 объектов генерации, которые должны обеспечить городу 340 МВт. В настоящее время готовы только 22 когенерационных установки и 31 модульная котельная.
"Вы понимаете, что сегодня, к сожалению, собственной генерации Харькова нет, потому что все объекты генерации, которые питали наш город, были разбиты нашим врагом. Поэтому мы сегодня очень усердно работаем с нашими международными партнерами и с разными фондами, которые помогают городу готовиться к отопительному сезону", - рассказывал Терехов по итогам совещания у Зеленского.
План достаточно масштабный, но, судя по масштабам воровства на строительстве фортификаций и укрытий, может оказаться очередной схемой по распилу средств бюджета и поступлений от западных доноров. По итогам же к зиме заявят, что всё опять разбомбила Россия.
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
25 июля, 10:08
Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России
Под реализацию этого плана с харьковчан активно пытаются выбить долги за коммунальные услуги, которые нередко продолжают насчитывать, даже если жилье было разрушено. Харьковская и Днепропетровская область лидируют на Украине по количеству "злостных" должников – их по 100 000 в каждой области. Однако проблема заключается еще и в том, что многие из должников уже давно проживают за пределами Украины.
О планах украинской власти - в статье Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель
* Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивХарьковУкраинаИгорь ТереховРоман РомановОдессаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМВДНацгвардия
 
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05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
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