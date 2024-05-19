Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами? - 19.05.2024 Украина.ру
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Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами?
Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами? - 19.05.2024 Украина.ру
Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами?
Сегодня противодействие мобилизации в Запорожье происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. Порой местные жители применяют радикальные меры, отметил автор статьи "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье, Дмитрий Ковалевич
2024-05-19T04:19
2024-05-19T04:19
запорожье
херсон
киев
the washington post
вооруженные силы украины
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В своей статье Ковалевич упомянул слова офицера ВСУ, радикального националиста Анатолия Штефана, который заявил, что в контролируемом Киевом Запорожье действуют целые сообщества "предателей и коллаборантов", которые дискредитируют ВСУ, действуют системно и организованно.Как ранее утверждали подпольщики, бороться с военкомами пытаются люди и в Херсоне. В связи с этим, специально засланные представители военкоматов с Западенщины, боятся ночевать в городе, и после дневного отлавливания потенциально мобилизуемых, организовано едут в Николаев. “Киев прислал карателей с Западной Украины, чтобы в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона, так как Киев понимает, что в ближайшее время им придется сдавать город. И Киев хочет успеть выжать максимум, позабирать всех мужчин”, - говорит один из подпольщиков.На Украине в первую очередь мобилизация проходит в селах, ведь там военкомы могут делать все, что им захочется. Так, например, село Лузановка Черкасской области осталась вовсе без мужчин призывного возраста. О драконовских методах мобилизации рассказали местные жители журналистам The Washington Post.Супруга одного из мобилизованных посетовала, что “людей ловят на улице, как собак”. Таким образом забрали и ее мужа.“После того, как он остановился выпить кофе на главной дороге недалеко от Макова, к нему подошли солдаты и попросили документы. Несмотря на диагностированный у него остеохондроз и заболевание суставов, медкомиссия управилась с Валентином за 10 минут. Затем его отправили на линию соприкосновения, где он был ранен” – рассказала женщина.Западные журналисты после того, как посетили села Западенщины, отмечают, что в этом регионе мобилизационная компания “сеет панику и негодование”.Подобная тенденция сохраняется и в других областях Украины: недалеко от Купянска Харьковской области в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России. В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.Как сегодня живут внутренние переселенцы в Запорожье и чему ужаснулась местная проверка, вы можете узнать в статье "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье Дмитрия Ковалевича.
запорожье
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запорожье, херсон, киев, the washington post, вооруженные силы украины
Запорожье, Херсон, Киев, The Washington Post, Вооруженные силы Украины

Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами?

04:19 19.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Сегодня противодействие мобилизации в Запорожье происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. Порой местные жители применяют радикальные меры, отметил автор статьи "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье, Дмитрий Ковалевич
В своей статье Ковалевич упомянул слова офицера ВСУ, радикального националиста Анатолия Штефана, который заявил, что в контролируемом Киевом Запорожье действуют целые сообщества "предателей и коллаборантов", которые дискредитируют ВСУ, действуют системно и организованно.
Как ранее утверждали подпольщики, бороться с военкомами пытаются люди и в Херсоне. В связи с этим, специально засланные представители военкоматов с Западенщины, боятся ночевать в городе, и после дневного отлавливания потенциально мобилизуемых, организовано едут в Николаев.
Киев прислал карателей с Западной Украины, чтобы в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона, так как Киев понимает, что в ближайшее время им придется сдавать город. И Киев хочет успеть выжать максимум, позабирать всех мужчин”, - говорит один из подпольщиков.
На Украине в первую очередь мобилизация проходит в селах, ведь там военкомы могут делать все, что им захочется. Так, например, село Лузановка Черкасской области осталась вовсе без мужчин призывного возраста. О драконовских методах мобилизации рассказали местные жители журналистам The Washington Post.
Супруга одного из мобилизованных посетовала, что “людей ловят на улице, как собак”. Таким образом забрали и ее мужа.
После того, как он остановился выпить кофе на главной дороге недалеко от Макова, к нему подошли солдаты и попросили документы. Несмотря на диагностированный у него остеохондроз и заболевание суставов, медкомиссия управилась с Валентином за 10 минут. Затем его отправили на линию соприкосновения, где он был ранен” – рассказала женщина.
Западные журналисты после того, как посетили села Западенщины, отмечают, что в этом регионе мобилизационная компания “сеет панику и негодование”.
Подобная тенденция сохраняется и в других областях Украины: недалеко от Купянска Харьковской области в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России. В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.
Как сегодня живут внутренние переселенцы в Запорожье и чему ужаснулась местная проверка, вы можете узнать в статье "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье Дмитрия Ковалевича.
 
ЗапорожьеХерсонКиевThe Washington PostВооруженные силы Украины
 
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