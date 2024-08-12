"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056809122.html
"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье - 12.08.2024 Украина.ру
"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
Украине нужно показать западным спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений для перемещения в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T05:20
2024-08-12T05:20
новости
украина
курская область
россия
офицеры россии
вс рф
всу
аэс
наступление
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg
Если говорить о том, как может дальше развиваться ситуация, то тут есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ]. Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС, рассказал офицер.Второе. Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция, добавил он.Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт."Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240811/1056797094.html
украина
курская область
россия
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_bfcb006f51385281aeed03e4931b6ba6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, офицеры россии, вс рф, всу, аэс, наступление, бои, граница, курск, резервы, запорожская аэс, сво
Новости, Украина, Курская область, Россия, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, ВСУ, АЭС, наступление, бои, граница, Курск, резервы, Запорожская АЭС, СВО

"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье

05:20 12.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украине нужно показать западным спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений для перемещения в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Если говорить о том, как может дальше развиваться ситуация, то тут есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ]. Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС, рассказал офицер.
"Некоторые военные эксперты предполагают, что противник планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС. То есть, грубо говоря, они хотят захватить в заложники часть Курской области и дальше попробовать выставить свои какие-то требования", - отметил Шкурлатов.
Второе. Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция, добавил он.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.
"Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
Вчера, 07:00
Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинкиИнформационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияОФИЦЕРЫ РОССИИВС РФВСУАЭСнаступлениебоиграницаКурскрезервыЗапорожская АЭССВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
04:50Царев объяснил, чем для России опасны F-16
04:40Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
04:30Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
04:20Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
04:10Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу
04:00"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ
03:50Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым
03:40Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино
03:30Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом
03:20"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
03:10Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье
03:00"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
22:11"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться
18:05Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
17:51Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
17:10"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
Лента новостейМолния