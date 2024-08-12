https://ukraina.ru/20240812/1056809122.html

"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье

"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье - 12.08.2024 Украина.ру

"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье

Украине нужно показать западным спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений для перемещения в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T05:20

2024-08-12T05:20

2024-08-12T05:20

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Если говорить о том, как может дальше развиваться ситуация, то тут есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ]. Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС, рассказал офицер.Второе. Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция, добавил он.Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт."Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру

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