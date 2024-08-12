"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
Украине нужно показать западным спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений для перемещения в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Если говорить о том, как может дальше развиваться ситуация, то тут есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ]. Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС, рассказал офицер.
"Некоторые военные эксперты предполагают, что противник планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС. То есть, грубо говоря, они хотят захватить в заложники часть Курской области и дальше попробовать выставить свои какие-то требования", - отметил Шкурлатов.
Второе. Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция, добавил он.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.
"Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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