В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области - 11.08.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области - 11.08.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
Операция по уничтожению подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается, только за сутки на указанном участке ликвидировано до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Всего с начала украинского наступления на регион ВСУ потеряли потерял до 1350 солдат, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье
2024-08-11T14:49
2024-08-11T14:53
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В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии ВС РФ в районах Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.Помимо этого, российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области, что ранее также подтверждал губернатор области Алексей Смирнов. "В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области", - добавили в ведомстве.Ранее Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин. Почему Курск − последний вздох войны читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области

14:49 11.08.2024 (обновлено: 14:53 11.08.2024)
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Операция по уничтожению подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается, только за сутки на указанном участке ликвидировано до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Всего с начала украинского наступления на регион ВСУ потеряли потерял до 1350 солдат, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье
"За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, три бронетранспортера "Stryker", боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot", - сказано в сводке.
В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии ВС РФ в районах Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.
Помимо этого, российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области, что ранее также подтверждал губернатор области Алексей Смирнов.

"В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области", - добавили в ведомстве.

Ранее Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин.
Почему Курск − последний вздох войны читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
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