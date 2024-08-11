https://ukraina.ru/20240811/1056807038.html

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области - 11.08.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области

Операция по уничтожению подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается, только за сутки на указанном участке ликвидировано до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Всего с начала украинского наступления на регион ВСУ потеряли потерял до 1350 солдат, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье

2024-08-11T14:49

2024-08-11T14:49

2024-08-11T14:53

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В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии ВС РФ в районах Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.Помимо этого, российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области, что ранее также подтверждал губернатор области Алексей Смирнов. "В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области", - добавили в ведомстве.Ранее Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин. Почему Курск − последний вздох войны читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво