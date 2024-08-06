https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html

Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи

Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи - 06.08.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи

Что касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.

2024-08-06T19:30

2024-08-06T19:30

2024-08-06T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Утром 6 августа ВСУ силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области.Войска прикрытия границы отразили атаки противника, уничтожив 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 6 танков.- Геннадий Иванович, идет ли речь о медийной акции, или это разведка боем перед серьезной операцией?- Есть понятие зоны СВО и зоны прикрытия границы. То есть Курская, Брянская, Белгородская области не являются зоной СВО, и по официальной версии там не ведутся боевые действия. Но там существуют войска прикрытия госграницы. Одна страна, две зоны, одна военная, другая мирная. Но с увеличением количества потерь личного состава и техники ВСУ, территорий, которые мы за пядью пядь возвращаем, у руководства Украины возникла необходимость показать хоть какие-то успехи.И появилась идея провести ряд военных операций на территории, которую мы называем мирной. А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте.Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что по западным данным, численность нашей группировки в Курской и Белгородской областях составляет 180 тысяч человек. Видимо, рано или поздно встанет вопрос о создании зоны безопасности и в Сумской области.- Это данные по открытым источникам. Они позволяют говорить, что имеется резерв от 150 до 180 тысяч. Который может быть введен в виде Северного фронта. В моем понимании Северный фронт — это движение нескольких армий с территории Белгородской, Курской областей в разных направлениях.Одно из направлений должно идти на Киев. Другое на юг, если рисовать большими мазками, то в сторону Николаева. Но либо все эти расчеты не верны, то есть наши потери гораздо больше, чем принято считать. И в результате у нас нет этого резерва в том количестве, которое нужно для того, чтобы вести боевые действия в виде открытия фронта. Либо мы не делаем это по политическим мотивам в виду так называемых переговоров второго уровня.Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что верховный главнокомандующий не хочет создавать буферную зону, неправильно. Не зная всей ситуации в полном объеме, как складывается обстановка не только в СВО, а и в масштабе всей деятельности России на международной арене, мы не можем осуждать решения нашего руководства.Что касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия, но в виде контрбатарейной борьбы и ударов по военным объектам в этих областях Украины. Только министерство обороны должно больше рассказывать о том, что оно делает на этом направлении. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.- Может быть, именно условия лесистой местности препятствуют проведению крупной наступательно операции в Сумской области? Удар отсюда позволил бы выйти в тылы группировки ВСУ, которая обороняется на Харьковщине и в Донбассе.- Ваш вопрос совершенно справедлив. И там действительно пересеченная болотистая лесистая местность. Передвижение можно вести массированными колоннами только по дорогам. Кстати, в 2022 году наши войска колоннами как нож сквозь масло прошли через Сумскую область. Но сейчас это сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна.- А что возможно?- Использование воздушно-десантных войск по их прямому назначению, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО.Да, нужно подумать о том, как подавить ПВО в районах десантирования и как организовать снабжение десантной группировки. Но появление группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально, потому что по открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте.- Вы имеет десантирование с приземлившихся бортов, не парашютный десант?- Почему не парашютные? В том-то и вопрос. Приземляться там особо-то некуда. Должны быть выбраны районы десантирования. И туда выбрасываются десанты и начинают идти вдоль Днепра, на юг, отрезая пути снабжения всей группировки, которая сейчас воюет против нас на фронтах СВО. Это может прозвучать фантастично, но десантные операции проводились еще в Великую Отечественную войну. И отрабатывались после войны. Для наших воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет.- Но, к сожалению, опыт воздушно-десантных операций в годы Великой Отечественной войны был не слишком удачным, в том числе и из-за немецкой ПВО.- Вы верно заметили, чтобы успешно проводить десантные операции, нужно подавить ПВО. Но десантная операция это только один вариант. Другой – это тактика малых групп, которые по проселочным дорогам будут выходить в тыл врагу.Мне иногда говорят, что надо сидеть в генштабе, чтобы рассуждать о таких вещах. Но я дошел только до уровня управления 5-й общевойсковой армии. То есть опыт планирования операции на уровне армии у меня есть.- Судя по карте, линия фронта представляет собой череду вклинений наших войск в оборону противника. Говорит ли это о том, что у ВСУ иссякли резервы и они не способны наносить фланговые удары по прорвавшимся частям российской армии?- Мы можем рассуждать о резервах ВСУ исходя из того, что говорит Зеленский. По его словам, у них подготовлено 14 бригад, примерно до 30 тысяч человек. Но из этих 14 бригад, по версии Зеленского, техникой укомплектовано только три. Вооружение остальных бригад — это автомат и героические лозунги. Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно западных спонсоров напугать до такой степени, чтобы они раскошелились.Поэтому говорить о том, что из этих 14 бригад только три боеспособны, я бы не стал. И я думаю, что от 25 до 30 тысяч резерва у Зеленского есть. И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря.Но если американцы, которые планируют операции, решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений может стать выход через Сумская область на нашу территорию. Но вновь встаёт проблема лесистой заболоченной местности, которая не предполагает большого театра военных действий. А попытки проникновения диверсионными группами в расчете на то, что одна из них дойдет до Курской АЭС, это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию.- Силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Зачем командованию ВСУ эта узкая полоска суши в Черном море?- Даже если бы они бросили 100-200 безэкипажных катеров, то все равно не смогли бы решить задачу захвата нашего Крыма. Поэтому все эти попытки носят медийный характер. Территория не может считать захваченной, пока на нее не ступил сапог солдата.Кстати, напомню, про остров Змеиный. Мы вынуждены были уйти с него, потому что там фактически негде было искать защиту, он весь как на ладони. Но если бы теоретически нам удалось за него зацепиться, это было решило проблему с будущими налетами F-16. Именно оттуда можно было бы перехватывать те самолеты, которые будут взлетать с территории Румынии, садиться в Молдавии, или сразу уходить на Одесскую область и пускать ракеты.Или чиркнув колесами на каком-то украинском аэродроме, все равно подниматься в воздушное пространство Украины, наносить удары прежде всего по Крыму. Поэтому чтобы имела продолжение история с островом Змеиным, нужно проработать целый ряд вопросов, связанных с обеспечением укрытия личного состава на этом острове. Была бы политическая воля на это.Подробно о ситуации на Донбасском фронте Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл

https://ukraina.ru/20240806/1056707212.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сумская область, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, олег измайлов, вооруженные силы украины, вкс, украина.ру, f-16