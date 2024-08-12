https://ukraina.ru/20240812/1056804044.html

"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ

"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру

"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ

Если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника в приграничье Курской области. Но это только один из вариантов. Есть еще Торецк, Покровск, Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-08-12T06:00

2024-08-12T06:00

2024-08-12T06:00

новости

сумы

курская область

часов яр

геннадий алехин

всу

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сумская область

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В Курской области придется приложить немало усилий, чтобы, во-первых, заставить противника отойти. Во-вторых, уничтожить его и перебить все логистические попытки дальнейшего прорыва. А все это так или иначе зависит от наличия сил и средств и умения командиров принимать решения в таких нестандартных ситуациях, рассказал эксперт.Конечно, если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника. Но это только один из вариантов. Есть еще Дзержинск (Торецк), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр, подчеркнул Алехин.Самое важное, что противник показал, что дроны очень важны, но все решается маневренными решительными ударными действиями на земле. Важнее, как создать ударный кулак, как сосредоточить силы прорыва, добавил он."Противник, пусть не на стратегическом и оперативном уровнях, но на тактическом, это продемонстрировал. Это надо признать, и военные это понимают", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит в Сумах - в статье Дмитрия Ковалевича Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240810/1056797725.html

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новости, сумы, курская область, часов яр, геннадий алехин, всу, вс рф, сумская область