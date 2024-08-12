"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056804044.html
"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
Если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника в приграничье Курской области. Но это только один из вариантов. Есть еще Торецк, Покровск, Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-08-12T06:00
2024-08-12T06:00
новости
сумы
курская область
часов яр
геннадий алехин
всу
вс рф
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_20d3e4f85b336bd56a3fe7ed701a7584.jpg.webp
В Курской области придется приложить немало усилий, чтобы, во-первых, заставить противника отойти. Во-вторых, уничтожить его и перебить все логистические попытки дальнейшего прорыва. А все это так или иначе зависит от наличия сил и средств и умения командиров принимать решения в таких нестандартных ситуациях, рассказал эксперт.Конечно, если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника. Но это только один из вариантов. Есть еще Дзержинск (Торецк), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр, подчеркнул Алехин.Самое важное, что противник показал, что дроны очень важны, но все решается маневренными решительными ударными действиями на земле. Важнее, как создать ударный кулак, как сосредоточить силы прорыва, добавил он."Противник, пусть не на стратегическом и оперативном уровнях, но на тактическом, это продемонстрировал. Это надо признать, и военные это понимают", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит в Сумах - в статье Дмитрия Ковалевича Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240810/1056797725.html
сумы
курская область
часов яр
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b1a075a54c5984a5e78296f2da7fe241.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумы, курская область, часов яр, геннадий алехин, всу, вс рф, сумская область
Новости, Сумы, Курская область, Часов Яр, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Сумская область

"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ

06:00 12.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника в приграничье Курской области. Но это только один из вариантов. Есть еще Торецк, Покровск, Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области придется приложить немало усилий, чтобы, во-первых, заставить противника отойти. Во-вторых, уничтожить его и перебить все логистические попытки дальнейшего прорыва. А все это так или иначе зависит от наличия сил и средств и умения командиров принимать решения в таких нестандартных ситуациях, рассказал эксперт.
"Немедленно нужно создавать мобильный пресс-центр на этом важном участке. Вся информация от силовых ведомств должна передаваться в первую очередь Министерству обороны и согласовываться. Надо элементарно установить дисциплину в информационном пространстве. Особенно некоторым военкорам", - отметил обозреватель.
Конечно, если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника. Но это только один из вариантов. Есть еще Дзержинск (Торецк), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр, подчеркнул Алехин.
Самое важное, что противник показал, что дроны очень важны, но все решается маневренными решительными ударными действиями на земле. Важнее, как создать ударный кулак, как сосредоточить силы прорыва, добавил он.
"Противник, пусть не на стратегическом и оперативном уровнях, но на тактическом, это продемонстрировал. Это надо признать, и военные это понимают", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
О том, что сейчас происходит в Сумах - в статье Дмитрия Ковалевича Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
10 августа, 08:48
Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под КурскомУкраина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. Для Украины война действия на поле боя обслуживают главную часть войны – информационно-психологическую. Потому что только в таком плане они могут надеяться на победу.
 
НовостиСумыКурская областьЧасов ЯрГеннадий АлехинВСУВС РФСумская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
08:05Главное за ночь 12 августа
08:04"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева
08:00Елена Блаватская: "русский сфинкс", открывший Европе Тибет
07:51ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
07:37В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки
07:17"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
07:00Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии
06:40Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
06:30"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16
06:28Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье
06:20На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
06:10В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
06:00"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
05:50Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом
05:40"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
05:30Ради нее "запретили бомжей": эксперт ответил, продолжит ли Харрис миграционную политику Трампа
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
Лента новостейМолния