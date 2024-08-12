"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Если российские войска ударят с Белгородского направления на Сумы, то они отрежут всю прорвавшуюся группировку противника в приграничье Курской области. Но это только один из вариантов. Есть еще Торецк, Покровск, Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области придется приложить немало усилий, чтобы, во-первых, заставить противника отойти. Во-вторых, уничтожить его и перебить все логистические попытки дальнейшего прорыва. А все это так или иначе зависит от наличия сил и средств и умения командиров принимать решения в таких нестандартных ситуациях, рассказал эксперт.
"Немедленно нужно создавать мобильный пресс-центр на этом важном участке. Вся информация от силовых ведомств должна передаваться в первую очередь Министерству обороны и согласовываться. Надо элементарно установить дисциплину в информационном пространстве. Особенно некоторым военкорам", - отметил обозреватель.
Самое важное, что противник показал, что дроны очень важны, но все решается маневренными решительными ударными действиями на земле. Важнее, как создать ударный кулак, как сосредоточить силы прорыва, добавил он.
"Противник, пусть не на стратегическом и оперативном уровнях, но на тактическом, это продемонстрировал. Это надо признать, и военные это понимают", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
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10 августа, 08:48Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под КурскомУкраина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. Для Украины война действия на поле боя обслуживают главную часть войны – информационно-психологическую. Потому что только в таком плане они могут надеяться на победу.