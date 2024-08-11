"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину - 11.08.2024 Украина.ру
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"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину
"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину - 11.08.2024 Украина.ру
"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину
Не так давно Владимир Зеленский объявил, что в Киев доставлены американские истребители F-16. Российские военные знают, что с этим делать
2024-08-11T08:20
2024-08-11T08:20
новости
украина.ру
f-16
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском."То количество F-16, которые, возможно, Украина получила... Почему возможно - потому что никто их еще не видел в деле. Так вот, как только они появятся в районе боевых действий, я думаю, специалисты ВС РФ знают, что делать и как делать с самолетами противника. Им без разницы, какой это самолет будет - F-16 или Mirage", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев отметил, что пиар с самолетами црезвычайно важен для Зеленского, так как только на прошлой неделе киевский режим потерял семь населенных пунктов, и еще несколько - под ударом.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Зеленского и западных СМИ о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом. Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html
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новости, украина.ру, f-16, украина
Новости, Украина.ру, F-16, Украина

"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину

08:20 11.08.2024
 
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© Public domain
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Не так давно Владимир Зеленский объявил, что в Киев доставлены американские истребители F-16. Российские военные знают, что с этим делать
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
"То количество F-16, которые, возможно, Украина получила... Почему возможно - потому что никто их еще не видел в деле. Так вот, как только они появятся в районе боевых действий, я думаю, специалисты ВС РФ знают, что делать и как делать с самолетами противника. Им без разницы, какой это самолет будет - F-16 или Mirage", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев отметил, что пиар с самолетами црезвычайно важен для Зеленского, так как только на прошлой неделе киевский режим потерял семь населенных пунктов, и еще несколько - под ударом.
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Зеленского и западных СМИ о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию.
Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом. Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.
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Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на УкраинеСообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о том, что Киев получил американские истребители F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию, однако из этого ничего не выйдет
Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16.
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
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