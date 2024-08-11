https://ukraina.ru/20240811/1056785763.html

"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину

"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину - 11.08.2024 Украина.ру

"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину

Не так давно Владимир Зеленский объявил, что в Киев доставлены американские истребители F-16. Российские военные знают, что с этим делать

2024-08-11T08:20

2024-08-11T08:20

2024-08-11T08:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском."То количество F-16, которые, возможно, Украина получила... Почему возможно - потому что никто их еще не видел в деле. Так вот, как только они появятся в районе боевых действий, я думаю, специалисты ВС РФ знают, что делать и как делать с самолетами противника. Им без разницы, какой это самолет будет - F-16 или Mirage", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев отметил, что пиар с самолетами црезвычайно важен для Зеленского, так как только на прошлой неделе киевский режим потерял семь населенных пунктов, и еще несколько - под ударом.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Зеленского и западных СМИ о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом. Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

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