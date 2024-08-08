https://ukraina.ru/20240808/1056770922.html

Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск

Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск - 08.08.2024 Украина.ру

Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск

Полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью Украина.ру о сложившейся там обстановке и объяснил, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе.

2024-08-08T18:16

2024-08-08T18:16

2024-08-08T18:16

интервью

россия

курская область

сумская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

f-16

михаил подоляк

алексей смирнов (губернатор)

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Ветеран спецподразделений России также отметил, что пока никто не видел в бою F-16, но российские специалисты готовы уничтожать американские истребители.ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.— Тимур, вы находитесь под Курском, расскажите, что там происходит ?— В настоящее время идут ожесточенные бои. Военнослужащие, сотрудники силовых структур России бьются за каждый метр русской земли под Курском. Что касается обстановки в самом регионе, то она полностью находится под контролем местных властей. Во главе с врио губернатора Алексеем Смирновым для временно перемещенных людей из приграничных территорий организованы пункты временного размещения в Курске и области. В первую очередь внимание уделяется обеспечению людей питанием и вещами первой необходимости для бытовых нужд. С расселением нуждающимся помогают и родственники, и незнакомые люди. Ведется работа по эвакуации граждан из зоны боевых действий. Заводы и предприятия в регионе продолжают работать в штатном режиме. Полностью налажено взаимодействие между региональными властями и группировкой ВС РФ в Курской области. Оказывается полное содействие.— С какой целью ВСУ на самом деле активизировались в Сумской области? Для медийной акции слишком серьезные силы брошены в бой.— Несомненно, что вторжение на Курском направлении неонацисты Зеленского готовили продолжительное время. Они собирали механизированный кулак в Сумской области. Не будем забывать, что в Курчатове находится атомная электростанция. На нее, судя по направлению ударов со стороны ВСУ, нацелены их основные действия — с целью, возможно, перед выходом на переговоры получить какой-то козырь в виде АЭС. Но никто им ее не отдаст. Конечно, им нужно было показать перед своими западными кураторами какие-то победы, хотя бы в информационном плане. Особенно, на фоне тех поражений, которые ВСУ терпят ежедневно на полях специальной военной операции. Российские Вооруженные силы давят противника и каждые два-три дня освобождают новые территории, новые населенные пункты, возвращают русскую землю. Поэтому, конечно, надо было ожидать такого шага со стороны украинских националистов. Первый бой приняли пограничники ФСБ России и подразделения ВС РФ, которые входят в состав группировки усиления Государственной границы России; полицейские, которые проходят службу в приграничных районах в УМВД России Курской области. Это позволило нам оттянуть время. Ребята смогли героически, ценой своей жизни, сковать силы противника. Это дало возможность направить в места наиболее ожесточенных боевых действий подразделения усиления и резерва.— Украина получила F-16 — видимо, храбрости стало больше, вот и полезли под Курском?— То количество F-16, которые, возможно, Украина получила... Почему возможно — потому что никто их еще не видел в деле. Так вот, как только они появятся в районе боевых действий, я думаю, специалисты ВС РФ знают, что делать и как делать с самолетами противника. Им без разницы, какой это самолет будет — F-16 или Mirage.— К чему России в связи с этим готовится: к усилению противостояния или переговорному процессу?— Тут все понятно. Россия продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции. Да, на некоторых участках это тяжело. Но, вместе с этим, мы видим, что противник бросил в бой последние резервы, судя по поступающей информации.Соответственно, больше резервов у ВСУ нет, и, полагаю, можно ожидать провала фронта на каком-то направлении. Если такое произойдет, по принципу домино это пойдет на все остальные участки. Это позволит нам освободить земли Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Не нужно забывать и про Харьков с русским городом Одессой. На тему событий под Курском читайте также интервью Анны Черкасовой, которое она сделала с политтехнологом — Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

https://ukraina.ru/20240808/1056767392.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, f-16, михаил подоляк, алексей смирнов (губернатор)