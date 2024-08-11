Будет лежать на поверхности: эксперт о перспективах президентства Трампа
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Больше шансов на победу в президентской гонке-2024 имеет экс-глава США Дональд Трамп, потому что действующий вице-президент Америки Камала Харрис крайне непрофессиональна, а вот Трамп способен принимать решения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
"Мне кажется, что победит Трамп, потому что Харрис не выглядит серьезным политиком. Скорее, она пиар-политик. В случае с Трампом у власти - его политика будет лежать на поверхности. Он хочет и способен принимать серьезные решения. Он привык вмешиваться во все дела: и внешние, и внутренние, и экономику, и военную область. Всем будет понятно, от кого зависит то или иное решение", - сказала собеседница издания.
Она добавила, что считает Харрис непрофессиональной, поскольку та с начала 2021 года была вице-президентом страны при фактически недееспособном Байдене. А значит, Харрис несет полную ответственность за то, что последние годы происходило с США.
Если Харрис выберут, что маловероятно, заключила эксперт, страна получит американскую версию Януковича, который предаст народ ради интересов конкретной финансово-промышленной милитари-группы.
Какие перспективы для России несет президентство Харрис Маркосян рассказала в интервью Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины.
А вот американист Грег Вайнер, наоборот, уверен, что победа на президентских выборах в США будет за Харрис. Его аргументы: экс-глава США Дональд Трамп скучный, неяркий, повторяется, чем всем надоел.
Вайнер добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет).
7 августа, 07:00Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"Американист Грег Вайнер считает, что идеальное начало президентства Камалы Харрис в случае ее победы на выборах в США — это мир между Россией и Украиной. Тем более, Владимир Путин сделал ей ценный подарок...
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.