https://ukraina.ru/20240811/1056764844.html

Будет лежать на поверхности: эксперт о перспективах президентства Трампа

Будет лежать на поверхности: эксперт о перспективах президентства Трампа - 11.08.2024 Украина.ру

Будет лежать на поверхности: эксперт о перспективах президентства Трампа

Больше шансов на победу в президентской гонке-2024 имеет экс-глава США Дональд Трамп, потому что действующий вице-президент Америки Камала Харрис крайне непрофессиональна, а вот Трамп способен принимать решения

2024-08-11T05:30

2024-08-11T05:30

2024-08-11T05:30

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камала харрис

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президент

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Она добавила, что считает Харрис непрофессиональной, поскольку та с начала 2021 года была вице-президентом страны при фактически недееспособном Байдене. А значит, Харрис несет полную ответственность за то, что последние годы происходило с США.Если Харрис выберут, что маловероятно, заключила эксперт, страна получит американскую версию Януковича, который предаст народ ради интересов конкретной финансово-промышленной милитари-группы.Какие перспективы для России несет президентство Харрис Маркосян рассказала в интервью Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины.А вот американист Грег Вайнер, наоборот, уверен, что победа на президентских выборах в США будет за Харрис. Его аргументы: экс-глава США Дональд Трамп скучный, неяркий, повторяется, чем всем надоел.Вайнер добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет).Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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