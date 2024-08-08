Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины - 08.08.2024 Украина.ру
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Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины
Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины - 08.08.2024 Украина.ру
Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины
Сбивать российские самолеты над территорией Украины — это мечта Зеленского, и на данный момент это очень опасная игра, в которую Европа втягиваться не торопится.
2024-08-08T06:56
2024-08-08T06:56
интервью
украина
сша
европа
камала харрис
владимир зеленский
джо байден
россия
сво
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян. Владимир Зеленский обвинил страны Запада в боязни сбивать российские ракеты над Украиной, сообщило издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале 4 августа.— Елена, к чему Зеленского приведет такая риторика?— Все что происходит на Украине сейчас и будет происходить в дальнейшем, идет исключительно по указке людей, которые поддерживают хоть какое-то финансовое дыхание на этой территории. Поэтому, что бы ни делал Зеленский, чтобы ни говорил, это, в конечном итоге, приведет лишь к тому, ради чего началась спецоперация — к денацификации и демилитаризации Украины. Она утратит государственность и статус субъекта международной политики.— Готовы ли страны – так называемые партнеры Украины сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной, о чем просит Зеленский?— "Партнеров" у Украины нет и быть не может. Какой у колонии может быть партнер?! Это ситуативные сотоварищи на определенное время. Кого ей определят в партнеры, тех она и будет так называть. США заинтересованы в том, чтобы втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Причем так, чтобы и вынырнуть было невозможно. Какими методами американцы это делают, вопрос второй. Сбивать российские самолеты над территорией Украины чужими руками — это мечта Зеленского, и на данный момент это очень опасная игра, в которую Европа втягиваться не торопится.— Нужно ли придавать значение намекам Зеленского на завершение конфликта на Украине?— Европе и США на данный момент выгодно приостановить конфликт. Они будут этого добиваться. Есть проблема: политический Запад довольно-таки неоднороден. Одна часть элит не хочет втягиваться в украинскую войну. Это трезвомыслящие люди. Другая, наоборот, настроена агрессивно и считает, что конфликт должен продолжаться любой ценой и до победы над Россией по всeм фронтам.Эти две крайние группы противостоят друг другу и создают неопределенность во внешней политике Европы по отношению к Украине и конфликту. Нет однородности и в американской власти. Нет определенности в британской элите. Казалось бы, большая война Израиля с Палестиной, расползающаяся по всему региону, не выгодна США, а с другой стороны, им нужна война в целом. И если американцам удастся и поддерживать напряженность, и не допустить большой войны — это будет подано миру как "великая победа" уходящего Байдена. Можно будет на премию мира его номинировать.А пока правительство Великобритании теряет свою популярность катастрофическими темпами. Посмотрите на беспорядки в стране.В ЕС начинает складываться группа государств (причем, в нее входят уже и страны "старой" Европы), готовая серьезно обсуждать позицию Орбана и его сторонников [по отношению к России и Украине].В итоге никто не знает как действовать и поступает ситуативно. Всё находится в движении. В одном интересы всех групп совпадают — в желании сохранить Украину как государство на любой территории (хоть размером с хутор). И только у персон во власти Украины это желание ассоциируется с борьбой за собственную жизнь. Они готовы заплатить за это любую цену, включая любое количество жизней простых украинцев, землю и все ресурсы.— В Британии и на Ближнем Востоке напряженная обстановка. Могут ли эти события переключить внимание с Украины?— Украина выпадает из геополитической повестки. Непонятно чего ожидать в отношении нее завтра. Естественно, на первое место выходит конфликт Израиля и Палестины.— Но Украина при этом получила самолеты F-16…— Для чего же опять это делается? Для того, чтобы втянуть Европу в конфликт. Ведь эти самолеты на территории Украины базироваться не могут. Это должно быть за ее пределами — в другой стране Европы.Это необходимо Соединенным Штатам, чтобы добить ЕС.— В самих США тоже все меняется. Стоит ли воспринимать всерьёз нового кандидата от демократов Камалу Харрис? Что она принесет Украине и России, если победит на выборах в Америке?— Мне все-таки кажется, что победит Трамп, потому что Харрис не выглядит серьезным политиком. Скорее, она пиар-политик.И для нас, для России, если придет Харрис, это даже неплохо. Потому что она — самый короткий путь к развалу США, где сейчас наблюдается падение фондовых рынков, рост цен и так далее.Камала Харрис несет ответственность за то, что произошло с Америкой за последние годы — ничуть не меньшую, чем Байден. А список просчетов большой: бегство из Афганистана, миграционный кризис, 40 миллионов бездомных. Кем была в это время Харрис? Она была в Белом доме вице-президентом у практически недееспособного президента. С моей точки зрения, Харрис человек непрофессиональный. Ее поставили "для галочки". А кто стоит за ней? Кто будет принимать решения и держать "красную кнопку" в руках?Если в США к власти приходит Камала Харрис, то политика страны погружается в еще большую теневую зону. Харрис — это Янукович по-американски. Она отстаивает интересы конкретной финансово-промышленной милитари-группы, чьи интересы в любом случае поставит над интересами самой Америки.В итоге Штаты получат в ее лице президента, который не является самостоятельным носителем идей развития или принятия каких-то решений. И Харрис предаст американцев, как это сделал с украинцами Янукович.В случае с Трампом у власти — его политика будет лежать на поверхности. Он хочет и способен принимать серьезные решения. Он привык вмешиваться во все дела: и внешние, и внутренние, и экономику, и военную область. Всем будет понятно, от кого зависит то или иное решение. Я думаю, что ещё месяц дикого хохота Камалы на фоне экономического коллапса, и её президентские шансы упадут до уровня, который был у Байдена на момент его выхода из избирательной гонки. О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и установить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.
https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html
https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html
https://ukraina.ru/20240807/1056719072.html
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Анна Черкасова
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интервью, украина, сша, европа, камала харрис, владимир зеленский, джо байден, россия, сво, переговоры, ракеты
Интервью, Украина, США, Европа, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, СВО, переговоры, ракеты

Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины

06:56 08.08.2024
 
© из личного архиваЕлена Маркосян интервью
Елена Маркосян интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сбивать российские самолеты над территорией Украины — это мечта Зеленского, и на данный момент это очень опасная игра, в которую Европа втягиваться не торопится.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Владимир Зеленский обвинил страны Запада в боязни сбивать российские ракеты над Украиной, сообщило издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале 4 августа.
— Елена, к чему Зеленского приведет такая риторика?
— Все что происходит на Украине сейчас и будет происходить в дальнейшем, идет исключительно по указке людей, которые поддерживают хоть какое-то финансовое дыхание на этой территории.
Поэтому, что бы ни делал Зеленский, чтобы ни говорил, это, в конечном итоге, приведет лишь к тому, ради чего началась спецоперация — к денацификации и демилитаризации Украины. Она утратит государственность и статус субъекта международной политики.
— Готовы ли страны – так называемые партнеры Украины сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной, о чем просит Зеленский?
— "Партнеров" у Украины нет и быть не может. Какой у колонии может быть партнер?! Это ситуативные сотоварищи на определенное время. Кого ей определят в партнеры, тех она и будет так называть.
США заинтересованы в том, чтобы втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Причем так, чтобы и вынырнуть было невозможно. Какими методами американцы это делают, вопрос второй.
Сбивать российские самолеты над территорией Украины чужими руками — это мечта Зеленского, и на данный момент это очень опасная игра, в которую Европа втягиваться не торопится.
Елена Маркосян интервью
21 февраля 2023, 15:47
Елена Маркосян: кто онаПолитический обозреватель, публицист
— Нужно ли придавать значение намекам Зеленского на завершение конфликта на Украине?
— Европе и США на данный момент выгодно приостановить конфликт. Они будут этого добиваться.
Есть проблема: политический Запад довольно-таки неоднороден. Одна часть элит не хочет втягиваться в украинскую войну. Это трезвомыслящие люди. Другая, наоборот, настроена агрессивно и считает, что конфликт должен продолжаться любой ценой и до победы над Россией по всeм фронтам.
Эти две крайние группы противостоят друг другу и создают неопределенность во внешней политике Европы по отношению к Украине и конфликту.
Нет однородности и в американской власти. Нет определенности в британской элите.
Казалось бы, большая война Израиля с Палестиной, расползающаяся по всему региону, не выгодна США, а с другой стороны, им нужна война в целом. И если американцам удастся и поддерживать напряженность, и не допустить большой войны — это будет подано миру как "великая победа" уходящего Байдена. Можно будет на премию мира его номинировать.
А пока правительство Великобритании теряет свою популярность катастрофическими темпами. Посмотрите на беспорядки в стране.
В ЕС начинает складываться группа государств (причем, в нее входят уже и страны "старой" Европы), готовая серьезно обсуждать позицию Орбана и его сторонников [по отношению к России и Украине].
В итоге никто не знает как действовать и поступает ситуативно. Всё находится в движении. В одном интересы всех групп совпадают — в желании сохранить Украину как государство на любой территории (хоть размером с хутор).
И только у персон во власти Украины это желание ассоциируется с борьбой за собственную жизнь. Они готовы заплатить за это любую цену, включая любое количество жизней простых украинцев, землю и все ресурсы.
— В Британии и на Ближнем Востоке напряженная обстановка. Могут ли эти события переключить внимание с Украины?
— Украина выпадает из геополитической повестки. Непонятно чего ожидать в отношении нее завтра. Естественно, на первое место выходит конфликт Израиля и Палестины.
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 11:31
Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на УкраинеОфицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Но Украина при этом получила самолеты F-16…
— Для чего же опять это делается? Для того, чтобы втянуть Европу в конфликт. Ведь эти самолеты на территории Украины базироваться не могут. Это должно быть за ее пределами — в другой стране Европы.
Это необходимо Соединенным Штатам, чтобы добить ЕС.
— В самих США тоже все меняется. Стоит ли воспринимать всерьёз нового кандидата от демократов Камалу Харрис? Что она принесет Украине и России, если победит на выборах в Америке?
— Мне все-таки кажется, что победит Трамп, потому что Харрис не выглядит серьезным политиком. Скорее, она пиар-политик.
И для нас, для России, если придет Харрис, это даже неплохо. Потому что она — самый короткий путь к развалу США, где сейчас наблюдается падение фондовых рынков, рост цен и так далее.
Камала Харрис несет ответственность за то, что произошло с Америкой за последние годы — ничуть не меньшую, чем Байден. А список просчетов большой: бегство из Афганистана, миграционный кризис, 40 миллионов бездомных. Кем была в это время Харрис?
Она была в Белом доме вице-президентом у практически недееспособного президента. С моей точки зрения, Харрис человек непрофессиональный. Ее поставили "для галочки". А кто стоит за ней? Кто будет принимать решения и держать "красную кнопку" в руках?
Если в США к власти приходит Камала Харрис, то политика страны погружается в еще большую теневую зону. Харрис — это Янукович по-американски. Она отстаивает интересы конкретной финансово-промышленной милитари-группы, чьи интересы в любом случае поставит над интересами самой Америки.
В итоге Штаты получат в ее лице президента, который не является самостоятельным носителем идей развития или принятия каких-то решений. И Харрис предаст американцев, как это сделал с украинцами Янукович.
В случае с Трампом у власти — его политика будет лежать на поверхности. Он хочет и способен принимать серьезные решения. Он привык вмешиваться во все дела: и внешние, и внутренние, и экономику, и военную область. Всем будет понятно, от кого зависит то или иное решение.
Я думаю, что ещё месяц дикого хохота Камалы на фоне экономического коллапса, и её президентские шансы упадут до уровня, который был у Байдена на момент его выхода из избирательной гонки.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 07:00
Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"Американист Грег Вайнер считает, что идеальное начало президентства Камалы Харрис в случае ее победы на выборах в США — это мир между Россией и Украиной. Тем более, Владимир Путин сделал ей ценный подарок...
О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и установить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.
 
ИнтервьюУкраинаСШАЕвропаКамала ХаррисВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияСВОпереговорыракеты
 
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