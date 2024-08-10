https://ukraina.ru/20240810/1056788320.html

Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров

Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров - 10.08.2024 Украина.ру

Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров

На Украине заговорили о том, что пора бы призывать в ВСУ с 16-летнего возраста, тогда, мол, войну можно вести до 2044 года. При этом подчеркивается, что это "российские подсчеты". И никто не задается вопросом, а чем закончится для Украины эта война, пусть даже и в 2044-м году.

2024-08-10T06:48

2024-08-10T06:48

2024-08-10T06:48

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дмитрий медведев

курская область

вадим карасев

кость бондаренко

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Депутат Верховной Рады, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский ранее сообщил на брифинге, что западные партнеры Киева периодически поднимают вопрос о снижении призывного возраста на Украине ниже 25 лет, считают, что призывать можно с 18-ти. А глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов*, выступая в Киевской школе экономики, заявил, что если Украина (киевский режим – Ред.) объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года, а если с 16 лет, то до 2044-го… По словам главы ГУР, такие расчеты якобы проводит Россия.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" в связи с этим предполагает, что после заявлений Буданова и Вениславского о требованиях западных спонсоров вопрос со снижением мобилизационного возраста будет решен."Ради удержания власти Зеленский пойдет на любые условия Запада, а значит стоит ожидать… понижения мобилизационного возраста, война до последнего украинца уже не просто ИПСО", - отмечают авторы канала.Ранее "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП сообщал, что (по мнению источника – Ред.) "война будет продолжаться еще три-четыре года, а мобилизация затронет всех мужчин". Генштаб ВСУ будто бы уже требует понизить возраст мобилизации до 20 лет, но на Банковой считают нормальным снова опустить планку на два года (сейчас на Украине призывают мужчин от 25 до 60 лет).Комментируя эти сообщения в своем видеоблоге, одесский адвокат Тарас Никифорчук саркастически отметил, что у главы ГУР есть свой интерес – "Буданов сможет оставаться, я так понимаю, пока будет война, на своей должности…". А нардеп Вениславский сваливает все на партнеров, мол, наша-то (киевского режима – Ред.) власть хорошая, это, мол, англосаксы требуют. Но в целом понятно, к чему готовят украинское общество, считает юрист.Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Вообще все разговоры о мире, в том числе заявление Зеленского о том, что главная потребность Украины заключается в завершении конфликта, были для отвода глаз, на самом деле Киев готовится повысить ставки, а сам Зеленский "уверен, что войну западные спонсоры продлят", считают авторы телеграм-канала "Легитимный".Что ж, в связи с событиями в Курской области можно считать, что ставки уже повышены. А мобилизационный кейс показывает, что киевский режим действительно готов воевать "до последнего украинца".Курская операция ВСУ чувствительна для России, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, рано или поздно ВСУ все равно выбьют, но вопрос именно в том, рано или поздно, какой ценой для обеих сторон? По его словам, никакой военной цели в этом заходе на российскую территорию нет, но есть цель политическая – это пиар-эффект, отвлечение внимания от неудач в Донбассе, "попытка поднять несколько подупавший моральный дух на Украине".Однако главная политическая цель Киева – подготовиться к переговорам, "это последние вздохи войны перед переговорами", заявил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. По его мнению, этот "локальный блицкриг украинский" запомнится и сыграет свою роль в будущих переговорах.Карасев еще раз подчеркнул, что дело идет не к новой войне, напротив, это пролог к окончанию войны, поскольку "есть уже понятный сформированный консенсус ключевых игроков в мире, что переговоры должны начинаться". Политолог считает, что (президенту США - Ред.) Байдену уже не интересен украинский конфликт с электоральной точки зрения, напротив, ему надо бы все проблемные вопросы закрыть до 4 ноября. А Трамп вообще обещал закончить войну в 24 часа.Карасев полагает, что Киев на самом деле не стремится поднять ставки заходом ВСУ в Курскую область России, а просто готовит более выгодные условия для переговоров. И все разговоры о скором призыве в ВСУ 18-летних украинцев призваны запугать, устрашить тех внутри страны, кто выступает против переговоров: "хотите войну - ну, давайте 18-летних". Даже те формы мобилизации, которые сегодня наблюдаются на Украине, они для того, чтобы подготовить к принятию неизбежного, чтобы "люди согласились на мир", заявил эксперт.Конечно, далеко не все согласны с таким анализом ситуации. Так, авторы телеграм-канала "ЗеРада" отмечают, что считают ошибкой все разговоры о том, что Курская операция – это попытка Банковой выйти на переговоры. Почему? Потому что "мир или даже прекращение огня = конец власти Зе (Зеленского – Ред.). И это надо запомнить".Покинувший страну известный украинский политолог Константин Бондаренко считает, что нынешнее наступление ВСУ особых успехов не достигло – "нет большого продвижения", территория, которую пока контролируют ВСУ в Курской области России, незначительна. Если планировалось оттянуть ВС РФ с Харьковского направления, то этого сделать не удалось, Россия использует резервы.Это либо отвлекающий маневр Киева, либо попытка создать какую-то "картинку", как это было когда-то в Крынках, сказал эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста**. По мнению Бондаренко, заход ВСУ в Курскую область будет иметь свои последствия, в том числе можно ожидать ассиметричного ответа России.Отметим, эти последствия неизбежны и они действительно могут быть очень далеко идущими. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале подчеркнул, что "с этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер"."Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха", - заявил Медведев, добавив, что "об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов".* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** - признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Виктории Титовой "Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест".

https://ukraina.ru/20240809/1056762140.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, всу, владимир зеленский, дмитрий медведев, курская область, вадим карасев, кость бондаренко, мобилизация, политика, эксперты, кирилл буданов