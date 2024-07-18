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ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном

ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном - 18.07.2024 Украина.ру

ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном

Большая часть основных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области полностью разрушена, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона

2024-07-18T11:58

2024-07-18T11:58

2024-07-18T11:58

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"Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой.Ранее украинские СМИ назвали потери украинцев в Крынках: по информации "Слідство.Інфо" в селе без вести пропали почти 800 украинских военных.Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Егора Леева Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, херсонская область, сергей шойгу, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсон, потери, вс рф