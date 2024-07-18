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ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном
ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном - 18.07.2024 Украина.ру
ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном
Большая часть основных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области полностью разрушена, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона
2024-07-18T11:58
2024-07-18T11:58
2024-07-18T11:58
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потери
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"Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой.Ранее украинские СМИ назвали потери украинцев в Крынках: по информации "Слідство.Інфо" в селе без вести пропали почти 800 украинских военных.Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Егора Леева Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, херсонская область, сергей шойгу, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсон, потери, вс рф
Новости, Россия, Херсонская область, Сергей Шойгу, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсон, потери, ВС РФ
ВС РФ разрушили основные позиции ВСУ в Крынках под Херсоном
Большая часть основных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области полностью разрушена, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона
"Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой.
Ранее украинские СМИ назвали потери украинцев в Крынках: по информации "Слідство.Інфо" в селе без вести пропали почти 800 украинских военных.
Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Егора Леева Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля на сайте Украина.ру.