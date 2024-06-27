Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине - 27.06.2024 Украина.ру
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Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине
Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине - 27.06.2024 Украина.ру
Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине
Владимир Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт на Украине из-за больших потерь
2024-06-27T18:20
2024-06-27T18:20
эксклюзив
хроники
юрий кот
владимир зеленский
украина
россия
дмитрий медведев
ес
еврокомиссия
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Своё заявление Зеленский сделал по прибытии на саммит Евросоюза."Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. У нас много раненых и убитых на поле боя. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", - заявил Зеленский.Он заявил, что "план урегулирования" конфликта нужно подготовить ко второму саммиту по Украине.Однако в этот же день ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали с Зеленским соглашение об обязательствах ЕС и Украины в области безопасности.Собственно, на сам саммит в Брюсселе Зеленский и приехал для подписания этого документа, который, в частности, предполагает обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии". Кроме того, соглашение предусматривает оказание Украине военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, тренировку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование территории.При этом, как сообщили СМИ, договор содержит пункт, предоставляющий Евросоюзу право отказать Украине в помощи, если она перестанет "следовать европейскому пути". Таким образом, у ЕС есть обширное пространство для манёвра. Действие документа — 10 лет.Как заявил в комментарии радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, это соглашение носит исключительно медийный характер."Это соглашение несёт в себе исключительно медийный потенциал, потому что ЕС сам по себе не является военной организацией. Это сугубо экономический союз, да и тот трещит по швам, потому что Украина, как пылесос, высасывает ресурсы изо всех, кто так или иначе проявляет к ней участие. Относиться к этому серьезно, наверное, не стоит, все эти подписанные документы не стоят даже бумаги, на которых они зафиксированы. Украина независимо от того, какие она совершает пируэты вместе со своими западными покровителями в информационном пространстве, в реальности проигрывает на линии фронта", – заявил политолог.По его словам, на подписание соглашения влияли политические факторы."Это попытка пролонгировать, каким-то образом на время заболтать ситуацию. Самое главное для Украины, самое главное для европейских чиновников – это дотянуть до выборов в США и постараться, насколько это возможно, не дискредитировать [президента США Джо] Байдена больше, чем он делает это сам. А все остальное особого значения не имеет", – указал Кот.На самой Украине в искренность слов Зеленского не верят."Друзья, не волнуемся, это просто начало подготовки второй конференции. Если верить Зе, первая прошла успешно, три пункта уже выполнены, можно начинать готовить следующие пункты и следующую конференцию. Тем более это озвучено в Европе в преддверии выборов во Франции, чтобы хоть как-то помощь Макрону", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что заявление Зеленского может быть свидетельством его надежд на удачные действия ВСУ."Зеленский надеется на осеннее наступление и повторения успеха Харьковской/Херсонской операции. Главный удар снова будет сосредоточен на попытке обрезать сухопутный маршрут РФ в Крым. Будут пытаться идти на Мариуполь, минимально Токмак, чтобы "продать" это западным партнерам для продолжения войны и козырь на втором форуме, который хотят провести перед выборами в США. Предположительно в октябре. Но всё начнут с Харьковской области, куда стягивают крупные силы. Хотят использовать возврат харьковских территорий, как кейс воодушевления армии", - указывалось в публикации канала.По мнению авторов "Легитимного", именно поэтому Зеленский и сделал заявление о необходимости скорейшего заявления боевых действиях."Вот почему Зе заявил сегодня про подготовку второго форума и обещания народу, что война вот-вот закончится её никто не будет затягивать. Это попытка поднять моральный дух армии и общества, что надо чуть-чуть поднажать, потерпеть и всё закончится. Как дополняет источник - это очередная ложь власти. Никто войну заканчивать не будет, а просто рассказывают народу очередную сказку, которую хочет слушать массы. Ведь посмотрите, как из его риторики ушки тезис про войну до границ 1991 года. Думаете он отказался? Нет! Просто недоговаривают. Сейчас об этом не выгодно говорить, народ хочет мира", - отмечалось в публикации канала.В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, она основана на признании факта изменения положения дел и провозглашении нейтралитета Украины."Это предложение (мирная инициатива России по Украине - Ред.) естественно носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых на признании факта изменения положения дел", - отметил Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.Кроме того, по его словам, должно произойти провозглашение нейтралитета Украины и невступление её в недружественный РФ военный блок."При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции", - добавил Медведев.Он также указал, что не сомневается: Россия внесёт свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает бороться за верховенство права на планете."Наша общая цель – вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие народов, справедливый и разумный миропорядок. Нет сомнений, что наша страна, Россия, внесёт свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении", - отметил Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ указал, что хотел бы с трибуны форума "призвать всех коллег бороться за верховенство права на планете", за то, чтобы оно осталось "универсальным мерилом добра и справедливости" и было направлено на соблюдение баланса интересов всех стран.О подготовке ВСУ к штурму Энергодара и атаке на Крым читайте в интервью издания Украина.ру с волонтёром Алексеем Живовым.
https://ukraina.ru/20240627/1055878781.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, юрий кот, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий медведев, ес, еврокомиссия
Эксклюзив, Хроники, Юрий Кот, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, ЕС, Еврокомиссия

Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине

18:20 27.06.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт на Украине из-за больших потерь
Своё заявление Зеленский сделал по прибытии на саммит Евросоюза.
"Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. У нас много раненых и убитых на поле боя. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", - заявил Зеленский.
Он заявил, что "план урегулирования" конфликта нужно подготовить ко второму саммиту по Украине.
Однако в этот же день ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали с Зеленским соглашение об обязательствах ЕС и Украины в области безопасности.
Собственно, на сам саммит в Брюсселе Зеленский и приехал для подписания этого документа, который, в частности, предполагает обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии". Кроме того, соглашение предусматривает оказание Украине военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, тренировку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование территории.
При этом, как сообщили СМИ, договор содержит пункт, предоставляющий Евросоюзу право отказать Украине в помощи, если она перестанет "следовать европейскому пути". Таким образом, у ЕС есть обширное пространство для манёвра. Действие документа — 10 лет.
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Как заявил в комментарии радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, это соглашение носит исключительно медийный характер.
"Это соглашение несёт в себе исключительно медийный потенциал, потому что ЕС сам по себе не является военной организацией. Это сугубо экономический союз, да и тот трещит по швам, потому что Украина, как пылесос, высасывает ресурсы изо всех, кто так или иначе проявляет к ней участие. Относиться к этому серьезно, наверное, не стоит, все эти подписанные документы не стоят даже бумаги, на которых они зафиксированы. Украина независимо от того, какие она совершает пируэты вместе со своими западными покровителями в информационном пространстве, в реальности проигрывает на линии фронта", – заявил политолог.
По его словам, на подписание соглашения влияли политические факторы.
"Это попытка пролонгировать, каким-то образом на время заболтать ситуацию. Самое главное для Украины, самое главное для европейских чиновников – это дотянуть до выборов в США и постараться, насколько это возможно, не дискредитировать [президента США Джо] Байдена больше, чем он делает это сам. А все остальное особого значения не имеет", – указал Кот.
На самой Украине в искренность слов Зеленского не верят.
"Друзья, не волнуемся, это просто начало подготовки второй конференции. Если верить Зе, первая прошла успешно, три пункта уже выполнены, можно начинать готовить следующие пункты и следующую конференцию. Тем более это озвучено в Европе в преддверии выборов во Франции, чтобы хоть как-то помощь Макрону", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Богдан Тавр Кротевич - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
09:55
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Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что заявление Зеленского может быть свидетельством его надежд на удачные действия ВСУ.
"Зеленский надеется на осеннее наступление и повторения успеха Харьковской/Херсонской операции. Главный удар снова будет сосредоточен на попытке обрезать сухопутный маршрут РФ в Крым. Будут пытаться идти на Мариуполь, минимально Токмак, чтобы "продать" это западным партнерам для продолжения войны и козырь на втором форуме, который хотят провести перед выборами в США. Предположительно в октябре. Но всё начнут с Харьковской области, куда стягивают крупные силы. Хотят использовать возврат харьковских территорий, как кейс воодушевления армии", - указывалось в публикации канала.
По мнению авторов "Легитимного", именно поэтому Зеленский и сделал заявление о необходимости скорейшего заявления боевых действиях.
"Вот почему Зе заявил сегодня про подготовку второго форума и обещания народу, что война вот-вот закончится её никто не будет затягивать. Это попытка поднять моральный дух армии и общества, что надо чуть-чуть поднажать, потерпеть и всё закончится. Как дополняет источник - это очередная ложь власти. Никто войну заканчивать не будет, а просто рассказывают народу очередную сказку, которую хочет слушать массы. Ведь посмотрите, как из его риторики ушки тезис про войну до границ 1991 года. Думаете он отказался? Нет! Просто недоговаривают. Сейчас об этом не выгодно говорить, народ хочет мира", - отмечалось в публикации канала.
В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, она основана на признании факта изменения положения дел и провозглашении нейтралитета Украины.
"Это предложение (мирная инициатива России по Украине - Ред.) естественно носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых на признании факта изменения положения дел", - отметил Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
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Кроме того, по его словам, должно произойти провозглашение нейтралитета Украины и невступление её в недружественный РФ военный блок.
"При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции", - добавил Медведев.
Он также указал, что не сомневается: Россия внесёт свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает бороться за верховенство права на планете.
"Наша общая цель – вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие народов, справедливый и разумный миропорядок. Нет сомнений, что наша страна, Россия, внесёт свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении", - отметил Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ указал, что хотел бы с трибуны форума "призвать всех коллег бороться за верховенство права на планете", за то, чтобы оно осталось "универсальным мерилом добра и справедливости" и было направлено на соблюдение баланса интересов всех стран.
О подготовке ВСУ к штурму Энергодара и атаке на Крым читайте в интервью издания Украина.ру с волонтёром Алексеем Живовым.
 
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