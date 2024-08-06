https://ukraina.ru/20240806/1056700498.html

Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест

Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест - 06.08.2024 Украина.ру

Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест

Народное недовольство произволом властей на местах на Украине растет повсеместно. К одесским "штурмам и погромам" присоединяются Киев и западные регионы. А теперь и приграничные области.

2024-08-06T12:53

2024-08-06T12:53

2024-08-06T12:53

эксклюзив

украина

россия

волынь

владимир зеленский

олег царев

михаил павлив

сбу

верховная рада

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056701290_49:179:606:492_1920x0_80_0_0_aeaadc96cd6cc5adac27b3cccc9b2412.jpg

Так, в Ковеле Волынской области прошел митинг под стенами местного ТЦК: горожане пришли вызволять троих незаконно задержанных молодых людей. Разъяренная толпа отбила парней. Но ясно, что эта история будет иметь продолжение. Голос недовольных действиями украинской власти пока тихий и не слишком многочисленный. Но уже нередко можно услышать гневную критику и в такси, и в магазинах, и в частных беседах. Могут ли "ковельские события" послужить точкой отсчета народного протеста против насильственной мобилизации имени Зеленского? Свои мнения по данному вопросу представили эксперты в своих соцсетях.Политик Олег ЦаревЗнаковое событие произошло в городе Ковель на Волыни. Начиналось всё как обычно. Военкомы задержали троих парней, силой привезли в военкомат, отобрали телефоны, не давали связаться с близкими и адвокатами. Но потом что-то пошло не так. У военкомата собрался митинг в несколько десятков человек. Толпа постоянно росла. Люди даже пытались прорвать полицейское оцепление. Под таким давлением военкомы были вынуждены отпустить задержанных. Их встретили радостными криками и аплодисментами. На Украине тему пытались максимально замолчать, чтобы она не перекинулась на другие регионы. Потом в организации беспорядков обвинили российские спецслужбы, а активным участникам грозят уголовным преследованием. В Верховной Раде идёт работа над законопроектом, который запретит мобилизовать парней от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную или окончили военную кафедру. По действующему закону они подлежат мобилизации. Секретарь оборонного комитета депутат Костенко утверждает, что по новому законопроекту даже если такие люди уже попали на фронт, они будут иметь право на увольнение. ... Но в генштабе не стали поддерживать закон, который освобождал бы их от мобилизации до 25 лет. Мотивируют тем, что, во-первых, это снизит мобилизационный потенциал, а во-вторых, многие из таких парней якобы в своё время просто "закосили" от армии. За первое полугодие 2024 года украинские прокуроры открыли почти 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих... Тем временем Financial Times пишет, что около 800 тыс. украинских мужчин "ушли в подполье", чтобы избежать мобилизации. Они сменили место проживания и устроились на работу с оплатой наличными. В крупных городах присутствие мужчин заметно сократилось, а некоторые деревни мобилизация оставила вообще без взрослого мужского населения. При этом в прошлом году на Украине был худший показатель за 10 лет по количеству рожденных детей. Но в этом году демографические показатели ещё хуже... В 2024 году соотношение числа новорожденных между Украиной и Россией достигнет 1 к 7. Тогда как в начале 1990-х было 1 к 3.Политолог Михаил ПавливРежим Зеленского держится на "штыках" спецслужб и в то же время это "колосс на глиняных ногах". Массовое дезертирство, солдаты и целые части отказывающиеся выполнять приказы, бунты по стране. Вы думаете я про 2024? Да нет же. Это про 1917! Хотя и про 2024 на Украине.Самые мощные с начала СВО выступления обывателей против беспредела ТЦК в Ковеле продемонстрировали градус кипения в обществе. Украинцы не хотят умирать за государство 404 и Зеленского. Но еще более тревожные факты обнародовали западные СМИ. За первое полугодие 2024 года правоохранители открыли почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих: 18,6 тысячи по статье о самовольном оставлении воинской части и 11,2 тысячи по более строгой - "Дезертирство", свидетельствует статистика Офиса генерального прокурора. Это количество уже превысило показатели за весь 2023 год (тогда начали 24,1 тысячи новых расследований), и оно более чем в три раза выше показателя 2022 года (9,4 тысячи дел).В целом же, с начала 2022 года прокуратура насчитала 63,2 тысячи таких уголовных производств. Если сравнить их количество с объявленной президентом Владимиром Зеленским численностью ВСУ в 880 тысяч человек, можно сделать вывод: за время с начала СВО из украинской армии сбежал едва ли не каждый 14-й военнослужащий.Общественный деятель Татьяна МонтянПротесты в Ковеле - кого надо протесты? Подсказали довольно любопытную и весьма правдоподобную версию ночных событий в Ковеле, где приличное число людей явилось под местный ТЦК отбивать нескольких пойманных людоловами молодых парней. Дело в том, что Ковель в первую очередь славится давними традициями контрабанды (близость польской границы способствует). Бизнес это прибыльный, и как правило во всех таких населённых пунктах контрабандисты быстро находят общий язык и с пограничниками, и с полицией, и СБУ, и с прочими призванными бороться с контрабандой органами. Однако могилизация добавила новую переменную в старые и давно успешно решённые уравнения: вполне может быть, что те же ТЦКшники, получившие право "хватать и не пущать", решили получить свою доляху в прибыльном деле, и пойманные на блокпосту "несчастные парни" как раз-таки везли что надо и куда надо. Ну и "акция протеста" была связана не столько с желанием спасти нечастных от отправки на фронт, сколько помешать ТЦКшникам разевать рот на чужой каравай. Доказательств того, что дело было именно так, нет, но - похоже на правду, и к тому же объясняет отдельные детали случившегося: например, удивительную пассивность полиции и СБУ по поводу произошедших событий. Ну и да, моё любимое правило ещё с прежних времён: если в Салорейхе происходит какой-то движ, то скорее всего кто-то с кем-то не поделил бабки!Политолог Константин БондаренкоВолынская областная ТЦК на нашла ничего более "умного", чем обвинить в событиях в Ковеле российские спецслужбы. Старый, испытанный прием. Мол, мы - белые и пушистые, действуем в рамках закона, а виноваты россияне, это все они спровоцировали и разогнали информационный сигнал через своих ботов. Сотрудникам ТЦК и невдомек, что таким образом они подставили контрразведчиков и СБУ. Выходит, это их промах? И с них надо спрашивать? Зная, как контрразведчики относятся к "зажравшимся бегемотам" из ТЦК, предлагаю угадать, в какой области в ближайшее время будет раскрыт громкий скандал вокруг произвола действий ТЦК, взяток, похищений, избиений людей и покупки должностными лицами дач в Испании.Публицист Андрей МедведевКовельский бунт против ТЦК, вполне вероятно, станет только первым на Украине. Особенно, если сейчас власти не сумеют включить репрессивный механизм и наказать всех, кто участвовал в драке с сотрудниками ТЦК.Но главное даже не это. Ситуация в Ковеле показывает, насколько же огромна пропасть между Украиной и Россией с точки зрения отношения к человеку. Российские власти по сути предложили гражданам общественный договор. Негласно, но он совершенно всем очевиден. Хочешь - будь волонтёром и помогай фронту. Хочешь, собирай дроны. Не согласен с политикой и против решений власти, но не уехал, работаешь, ведёшь бизнес, платишь налоги - тоже ничего, молодец. Не такой, как хотелось бы, но всё же.Честно работаешь, с прибыли помогаешь фронту - настоящий молодец. А уж если ты готов пойти на фронт сам, заключить контракт, воевать за Родину, то тут и контракт с выплатами от 400 тысяч в месяц (плюс серьезная единовременная выплата от региона), тут и социальные пакеты, и всеобщее уважение и почёт. При этом, в сфере идеологии, государство умело и аккуратно гасит шизопатриотизм (разные крикливые фрики это не позиция государства, а способ выживания фриков), и вопреки желаниям леваков совершенно не собирается переводить экономику в режим тотальной мобилизации и военного коммунизма. А в это же время на Украине мы видим, как шизопатриотизм давно стал единственно верным учением, экономики можно считать давно нет, а мобилизация напоминает эпизод из исторического фильма, где бандеровские полицаи-каратели пришли в село, чтобы его сжечь. При этом, как мы помним, один из главных нарративов Майдана звучал так: "мы не рабы, не то что эти москали, мы любую власть снесем". Вот это, пафосное "духу нет у вас быть свободными". Те, из граждан Украины, которые по-прежнему способны видеть ситуацию без призмы пропаганды, безусловно осознают, сколь огромны различия между Россией и их страной. Это и украинские журналисты, и средний класс. И это осознание, как ни странно, вызывает у них еще большую ненависть к России. Потому что у русни же должно все быть плохо, русня же должна бунтовать против режима. Вместо этого бунтует против власти колыбель украинства, бандеровщины, свидомости, та незламности Волынь, причём, бунтует на чистой украинской мове, той, за которую радела покойная Фарион. Читайте также: Гримасы мобилизации, Украина ответила Мали. Итоги 5 августа на Украине

https://ukraina.ru/20240806/1056698340.html

https://ukraina.ru/20240806/1056684505.html

https://ukraina.ru/20240804/1056657831.html

украина

россия

волынь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, россия, волынь, владимир зеленский, олег царев, михаил павлив, сбу, верховная рада, сизо, мобилизация, протесты