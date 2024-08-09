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Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны - 09.08.2024 Украина.ру
Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
После атаки украинских ДРГ на Курскую область, в информационном пространстве активно обсуждают проблему расширения буферной зоны с захватом Сумской и Черниговской областей. Многие выражают недовольство тем, что делается в этой части недостаточно, однако проблема состоит в недостаточной информированности общественности
2024-08-09T05:30
2024-08-09T05:30
2024-08-09T05:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он отметил, что работа по созданию буферной зоны в Сумской и Черниговской областях ведется, однако ее недостаточно афишируют, что и создает иллюзию бездействия властей."Только министерство обороны должно больше рассказывать о том, что оно делает на этом направлении. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240807/1056701852.html
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новости, россия, украина.ру, курская область, эксперты
Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
После атаки украинских ДРГ на Курскую область, в информационном пространстве активно обсуждают проблему расширения буферной зоны с захватом Сумской и Черниговской областей. Многие выражают недовольство тем, что делается в этой части недостаточно, однако проблема состоит в недостаточной информированности общественности
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Он отметил, что работа по созданию буферной зоны в Сумской и Черниговской областях ведется, однако ее недостаточно афишируют, что и создает иллюзию бездействия властей.
"Только министерство обороны должно больше рассказывать о том, что оно делает на этом направлении. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.