Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
В информационном пространстве много говорят о том, что буферная зона должна быть расширена, в том числе на Сумскую область. Причин, почему это до сих пор не сделано, может быть как минимум две: недостаток ресурсов или политические мотивы
Какие именно политические соображения могут иметь место, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
"Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что верховный главнокомандующий не хочет создавать буферную зону, неправильно. Не зная всей ситуации в полном объеме, как складывается обстановка не только в СВО, а и в масштабе всей деятельности России на международной арене, мы не можем осуждать решения нашего руководства", - подчеркнул Подлесный.
Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что население мало информировано о том, что именно делается для создания буферной зоны в Сумской и Черниговской областях. Между тем, эта работа ведется с помощью диверсионных групп, контрбатарейной борьбы и ударов по военным объектам в этих областях Украины.
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