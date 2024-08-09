Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны - 09.08.2024 Украина.ру
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Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны - 09.08.2024 Украина.ру
Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
В информационном пространстве много говорят о том, что буферная зона должна быть расширена, в том числе на Сумскую область. Причин, почему это до сих пор не сделано, может быть как минимум две: недостаток ресурсов или политические мотивы
2024-08-09T03:10
2024-08-09T03:10
новости
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Какие именно политические соображения могут иметь место, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что население мало информировано о том, что именно делается для создания буферной зоны в Сумской и Черниговской областях. Между тем, эта работа ведется с помощью диверсионных групп, контрбатарейной борьбы и ударов по военным объектам в этих областях Украины.Другие подробности в интервью Подлесного Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, россия, украина.ру, эксперты, сумская область
Новости, Россия, Украина.ру, эксперты, Сумская область

Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны

03:10 09.08.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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В информационном пространстве много говорят о том, что буферная зона должна быть расширена, в том числе на Сумскую область. Причин, почему это до сих пор не сделано, может быть как минимум две: недостаток ресурсов или политические мотивы
Какие именно политические соображения могут иметь место, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
"Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что верховный главнокомандующий не хочет создавать буферную зону, неправильно. Не зная всей ситуации в полном объеме, как складывается обстановка не только в СВО, а и в масштабе всей деятельности России на международной арене, мы не можем осуждать решения нашего руководства", - подчеркнул Подлесный.
Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что население мало информировано о том, что именно делается для создания буферной зоны в Сумской и Черниговской областях. Между тем, эта работа ведется с помощью диверсионных групп, контрбатарейной борьбы и ударов по военным объектам в этих областях Украины.
Другие подробности в интервью Подлесного Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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7 августа, 05:50
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Заголовок открываемого материала
03:10Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
03:00Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину
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