https://ukraina.ru/20240809/1056729780.html

Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны

Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны - 09.08.2024 Украина.ру

Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны

В информационном пространстве много говорят о том, что буферная зона должна быть расширена, в том числе на Сумскую область. Причин, почему это до сих пор не сделано, может быть как минимум две: недостаток ресурсов или политические мотивы

2024-08-09T03:10

2024-08-09T03:10

2024-08-09T03:10

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Какие именно политические соображения могут иметь место, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что население мало информировано о том, что именно делается для создания буферной зоны в Сумской и Черниговской областях. Между тем, эта работа ведется с помощью диверсионных групп, контрбатарейной борьбы и ударов по военным объектам в этих областях Украины.Другие подробности в интервью Подлесного Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240807/1056701852.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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