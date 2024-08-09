На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт - 09.08.2024 Украина.ру
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На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт
На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт - 09.08.2024 Украина.ру
На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт
Россия может открыть Северный фронт, то есть сразу несколькими армиями наступать на противника с территорий Белгородской, Курской областей в разных направлениях
2024-08-09T04:50
2024-08-09T04:50
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Однако пока это не сделано. О причинах интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Ранее собеседник издания отмечал, что по западным данным, численность российской группировки в Курской и Белгородской областях составляет 180 тысяч человек. Это значит, что рано или поздно встанет вопрос о создании зоны безопасности и в Сумской области.Он оговорился, что причин, почему пока эта линия фронта пока не открыта, может быть несколько. Первая - расчеты неверны, и у ВС РФ нет необходимого резерва для обеспечения этой задачи. Вторая - политические мотивы.Какие именно политические соображения могут быть, Подлесный ответил в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, россия, украина.ру, эксперты, фронт, вс рф, киев, николаев
Новости, Россия, Украина.ру, эксперты, фронт, ВС РФ, Киев, Николаев

На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт

04:50 09.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанк Т-80 группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Танк Т-80 группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия может открыть Северный фронт, то есть сразу несколькими армиями наступать на противника с территорий Белгородской, Курской областей в разных направлениях
Однако пока это не сделано. О причинах интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Ранее собеседник издания отмечал, что по западным данным, численность российской группировки в Курской и Белгородской областях составляет 180 тысяч человек. Это значит, что рано или поздно встанет вопрос о создании зоны безопасности и в Сумской области.
"Это данные по открытым источникам. Они позволяют говорить, что имеется резерв от 150 до 180 тысяч. Который может быть введен в виде Северного фронта. В моем понимании Северный фронт - это движение нескольких армий с территории Белгородской, Курской областей в разных направлениях. Одно из направлений должно идти на Киев. Другое на юг, если рисовать большими мазками, то в сторону Николаева", - отметил Подлесный.
Он оговорился, что причин, почему пока эта линия фронта пока не открыта, может быть несколько. Первая - расчеты неверны, и у ВС РФ нет необходимого резерва для обеспечения этой задачи. Вторая - политические мотивы.
Какие именно политические соображения могут быть, Подлесный ответил в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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