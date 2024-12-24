https://ukraina.ru/20241224/1059902801.html

Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин

Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин - 24.12.2024 Украина.ру

Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин

Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте для ВС России и ВСУ, а также... Украина.ру, 24.12.2024

2024-12-24T10:15

2024-12-24T10:15

2024-12-24T10:15

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Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте для ВС России и ВСУ, а также спрогнозировал расклад по украинскому конфликту на 2025 год. 00:31 - О ситуации на фронте и продвижении ВС России; 04:32 - О курском направлении; 08:29 - О тактике прорыва ВС России; 11:50 - О наборе добровольцев в ВС России; 13:45 - Чего и кого не хватает на фронте? 16:34 - О расчёте на КНДР; 20:27 - О проблемах ВСУ; 22:21 - О возможностях ВСУ в Брянской области; 24:31 - Как закончится война? 27:42 - "Орешник": название и применение. *в интервью упоминается Евгений Понасенков, внесённый Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента #Драбкин #СВО #спецоперация #война #переговоры #наступление #Израиль #Сирия #США #Украина #РФ #Россия #ЯдерноеОружие #армия #войска #фронт #Курск #Покровск #Брянск #плен #прорыв #ВОВ #история #ресурсы #контрактники #идеология #победа #пехота #бригады #штурм #выплаты #рота #батальон #власть #ВПК #дроны #ВСРФ #деньги #КНДР #артиллерия #добровольцы #стратегия #тактика #флот #Трамп #Запад #Зеленский #экономика #Европа #Тайвань #КНР #Китай #мятеж #БлижнийВосток #Орешник #Корея #Донбасс #ДНР ТГ-канал фонда "Я помню": t.me/rzhev42 Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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россия, кндр, китай, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, видео, доллар, сво