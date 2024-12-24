Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин
Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте для ВС России и ВСУ, а также спрогнозировал расклад по украинскому конфликту на 2025 год.
00:31 - О ситуации на фронте и продвижении ВС России;
04:32 - О курском направлении;
08:29 - О тактике прорыва ВС России;
11:50 - О наборе добровольцев в ВС России;
13:45 - Чего и кого не хватает на фронте?
16:34 - О расчёте на КНДР;
20:27 - О проблемах ВСУ;
22:21 - О возможностях ВСУ в Брянской области;
24:31 - Как закончится война?
27:42 - "Орешник": название и применение.
*в интервью упоминается Евгений Понасенков, внесённый Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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00:31 - О ситуации на фронте и продвижении ВС России;
04:32 - О курском направлении;
08:29 - О тактике прорыва ВС России;
11:50 - О наборе добровольцев в ВС России;
13:45 - Чего и кого не хватает на фронте?
16:34 - О расчёте на КНДР;
20:27 - О проблемах ВСУ;
22:21 - О возможностях ВСУ в Брянской области;
24:31 - Как закончится война?
27:42 - "Орешник": название и применение.
*в интервью упоминается Евгений Понасенков, внесённый Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
#Драбкин #СВО #спецоперация #война #переговоры #наступление #Израиль #Сирия #США #Украина #РФ #Россия #ЯдерноеОружие #армия #войска #фронт #Курск #Покровск #Брянск #плен #прорыв #ВОВ #история #ресурсы #контрактники #идеология #победа #пехота #бригады #штурм #выплаты #рота #батальон #власть #ВПК #дроны #ВСРФ #деньги #КНДР #артиллерия #добровольцы #стратегия #тактика #флот #Трамп #Запад #Зеленский #экономика #Европа #Тайвань #КНР #Китай #мятеж #БлижнийВосток #Орешник #Корея #Донбасс #ДНР
ТГ-канал фонда "Я помню": t.me/rzhev42
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru