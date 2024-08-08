https://ukraina.ru/20240808/1056739688.html

"Ешь ананасы, рябчиков жуй…". Украинские эксперты о предреволюционной ситуации в стране

"Ешь ананасы, рябчиков жуй…". Украинские эксперты о предреволюционной ситуации в стране - 08.08.2024 Украина.ру

"Ешь ананасы, рябчиков жуй…". Украинские эксперты о предреволюционной ситуации в стране

На Украине заговорили о том, чем обернется мир для страны, если удастся его достичь, как это изменит жизнь украинцев и будет ли эта жизнь действительно мирной. Последствия конфликта могут оказаться более серьезными, чем многие думают, преодолевать их придется очень долго

2024-08-08T06:34

2024-08-08T06:34

2024-08-08T09:03

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юрий луценко

игорь мосийчук

юрий луценко

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Самый сложный вопрос сейчас заключается в том, в каком формате завершить войну, сложным будет и переход от войны к миру, считает украинский политолог Вадим Карасев."Остановка внешней войны, она чревата перебросом вот этой, скажем, негативной милитаристской энергии внутрь. Споры между политиками и между военными о том, кто, почему, как, кто виноват и тому подобное… Закончить войну именно в таком формате — это достаточно сложная вещь, потому что тогда может возникнуть прецедент войны всех против всех внутри", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению Карасева, "войну надо завершить так, чтобы не пострадала стабильность, внутренняя стабильность", нельзя допустить, чтобы страна стала жертвой слепых исторических обстоятельств. Но для этого, продолжил эксперт, нужно понимание происходящего, а этого понимания нет — сейчас никто на Украине не понимает, например, что происходит на фронте. Или кто-то понимает, но обществу пока не говорит.Карасев посоветовал в связи с этим перечитать воспоминания Зинаиды Гиппиус и других свидетелей российской жизни в период Первой мировой войны. По словам политолога, в воспоминаниях видно эмоциональное выгорание и на фоне этого — "прожигание жизни как в последний день… все жили одним днем". Плюс коррупция на военных заказах, вообще коррупция тогда расцвела пышным цветом, отметил эксперт, добавив, что все это легко можно наложить на нынешнюю ситуацию на Украине."Вот эти проблемы внутренней жизни или стиля жизни, или образа жизни, вот этой всей крутизны, вот этого потребительского гедонистического пафоса, вот это прожигание жизни на фоне крови на фронте — это может быть более опасная вещь, чем ситуация под Торецком или Покровском, или под Купянском. Вот это, мне кажется, очень важный момент — моральное состояние общества", — сказал Карасев. Он напомнил, чем это закончилось, строками Маяковского: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй". Написано это было в 1917-м.Политолог добавил, что, по оценкам Нацбанка Украины, в этом году из страны уедут 700 тысяч человек, а смертность втрое превысила рождаемость – "теряем демографически". По его словам, ответственным людям, которым есть что терять, нужно серьезно задуматься о том, что делать дальше - ради того хотя бы, чтобы избежать беспощадного "раскуркуливания".А пока, подчеркнул Карасев, на Украине просто "рассыпается управление", и происходит все это "на фоне издыхания в мире однополярности и перехода к многоплярности". Впрочем, с управлением в Западном мире сейчас везде не все хорошо. По мнению эксперта, причина в том, что "глобалисты слишком забежали вперед".Что на Украине? Украинцам нужно выходить из революционного проекта, нужен термидорианский режим, который уравновесит интересы различных групп, считает политолог. В качестве примера он привел Россию и Белоруссию – эти государства сохранились, не распались. А ведь могли.Путь к войне прокладывался и внутри Украины, признал Карасев. Теперь же стране надо выходить из внешней войны и из войны внутренней, последняя задача может быть сложнее. Сейчас и власть, и партия войны понимают, что война получилась не победная, а "плохая – с потерей людского, промышленного, территориального и тому подобных потенциалов"."Потеря Украины – вот самая большая опасность", - заявил политолог. Он добавил, что сейчас уже и Зеленский говорит о том, что войну надо завершать, и не только он - "просто никто не знает, как ее завершить"."Власть говорит о мире, уже месяц говорит о мире. И все идет к миру, то есть к окончанию войны… Но окончание войны еще не означает мир внутри страны", - сказал Карасев. Он продолжил: если не закончить конфликт сейчас, то потом условия будут хуже. До сих пор Киев упускал такие возможности, отчасти по той причине, что власть боится радикалов и активистов. Но сейчас среди украинских политиков сложился непубличный консенсус относительно необходимости мира, заявил эксперт.При этом он высказал мнение, что России не нужна вся территория Украины, ею слишком сложно и дорого будет управлять. По мнению Карасева, России нужен буфер с Западом, нужно, "чтобы подлетное время было не 4 минуты, а 10 минут", то есть – "им (России – Ред.) нужна тут территория мира".Политолог подчеркнул, что территория мира в любом случае лучше, чем территория войны и превращение Украины в постоянно действующий полигон для опробования военных технологий Запада. Он напомнил, что израильские войны идут уже 75 лет – устраивает такая перспектива украинцев?Украинский журналист Виталий Дикий считает, что единственный выход из войны – переговоры, но переговорный процесс Украины и России займет много лет. К тому же, согласно результатам соцопросов, до сих пор треть украинского общества выступают против переговоров – и это как раз радикалы, те, кого будто бы опасается власть. Впрочем, добавим, нынешняя украинская власть ничем не лучше этих самых радикалов…Что на фронте? Экс-генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко отметил в эфире телеканала "Прямой", что мобилизация не была проведена вовремя, тогда как Россия сконцентрировала силы, потому уставшим подразделениям ВСУ приходится трудно. Тут стоит отметить, что и демобилизация украинской властью не проводится – хотя это правило не для всех. Тот же Луценко о себе рассказал, что полтора года тому назад он "уволился из армии по здоровью". Далеко не всем это удается.По словам экс-военного, ВСУ не хватает снарядов, а государство в этот пиковый момент просто разбазаривает деньги. Жизнь солдата зависит от того, сколько дронов и РЭБов закупят земляки-волонтеры, а не государство. И это беда, продолжил Луценко, добавив, что в таких условиях украинские солдаты "ощущают себя крепостными, которых назвали героями и закрыли дверь".По его мнению, на самочувствие солдат ВСУ плохо влияет, например, тот, что на Украине до сих пор не запретили каноническую УПЦ. А тут еще Зеленский заговорил о мире! Когда солдат ВСУ слышит по единому телемарафону, что скоро будут мирные переговоры, уже в ноябре, то он, каким бы героем ни был, спрашивает себя, как бы дотянуть до этого ноября, как бы не погибнуть в этой мясорубке до ноября, если президент слово "победа" не употребляет уже полгода, отметил Луценко.Ранее Зеленский заявил, что план действий для достижения мира на Украине будет готов до конца ноября. По чему именно в этот срок? Эк-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** считает, что ответ прост: "потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин" (президент США – Ред.)."Но удержим ли мы до этого момента Доброполье и Покровск, где идет серьезнейшее наступление российских войск и что грозит выходом противника на границу Днепропетровской области? И почему мы не говорим о том, что в наших войсках начинает зарождаться анархия?" — сказал политик в эфире интернет-канала Politeka.Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту мирную инициативу отверг.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Виктории Титовой "Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест".*- признан иноагентом в РФ** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, демобилизация, вадим карасев, юрий луценко, игорь мосийчук, юрий луценко, владимир зеленский, россия, запад, нацбанк, "прямой", вооруженные силы украины