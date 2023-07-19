https://ukraina.ru/20230719/1048119603.html

"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и Украина

"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и Украина - 19.07.2023 Украина.ру

"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и Украина

Русский советский поэт Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года, и сегодня отмечает свой 130-летний юбилей

2023-07-19T16:04

2023-07-19T16:04

2023-07-19T16:04

культура

эксклюзив

поэт

поэзия

маяковский

харьков

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048120676_0:14:3000:1702_1920x0_80_0_0_a8027cc9d33c38bf42b0babbf1305fe1.jpg

Маяковский против бронзыСам поэт был категорически против "бронзовения" поэтов, писателей, композиторов. Творец, которого спустя годы назовут "великим", "бессмертным" и прочими штампами из учебников литературы и канцелярских речей чиновников, казался ему погибшим, неживым.В своем "Юбилейном" стихотворении Александру Пушкину Маяковский был искренен, прям, обращался к поэту по-товарищески, и желал ему избежать "музеефикации". В одном из писем Лиле Брик он писал, как сам боится этого."Я люблю вас,но живого,а не мумию.Навелихрестоматийный глянец.Выпо-моемупри жизни— думаю —тоже бушевали.Африканец!"Украина против МаяковскогоНе прибегая к высокопарным эпитетам, хочется вспомнить о том, что поэт горячо любил Украину, которая теперь то отрекается от этой любви, то старается манипулировать ею.Еще в 2014 году одиозный Институт национальной памяти внес Маяковского в списки деятелей культуры, попадающих под декоммунизацию, и тогда еще очевидному абсурду пытались противостоять. Экс-вице-спикер Верховной Рады Адам Мартынюк, выступая на пресс-конференции, рассказал о том, что из-за "настойчивых рекомендаций" Института, одно из киевских изданий попросту не смогло напечатать стихотворение Маяковского "Левый марш"."Маяковский не попадает под декоммунизацию, поскольку не только не был руководителем, но даже членом партии не был. Если идти так, то слова "паспорт", "облако", "штаны" и другие известные фразы из стихотворений также употреблять нельзя, поскольку это написал Маяковский", - возмутился он.Тем не менее под запреты поэт стал попадать все чаще: к 2023 году имя Маяковского оказалось и в списке запрещенного в качестве топонима, и было вычеркнуто из школьной программы. Издание "Житомир Онлайн" тоже пыталось противостоять:"Невежды и вандалы из украинского министерства псевдообразования под видом деруссификации брутально выкинули из программы поэзию Владимира Маяковского. Владимир Маяковский – стопроцентный по крови украинец, казацкого рода, но вырос в Грузии и писал по-русски. Так, как любил Маяковский Украину, наверное, и близко не любит ни один недоученный чиновник из всего министерства псевдообразования…", - фрагмент из довольно смелой, но еще возможной в 2015 году статьи.Уже в 2023 Одесский облсовет хвастливо заявил, что расправился с топонимами, хоть сколько-нибудь напоминающими самому облсовету о России, поставив жирную точку удалением имени Маяковского из названия областной библиотеки для юношества.Впрочем, отменить – не значит побрезговать манипуляциями. В "нужный" момент Маяковского все эти годы внезапно начинали цитировать одиозная украинская писательница Оксана Забужко, пятый президент Украины Петр Порошенко, и даже Министерство иностранных дел страны. А дело вот в чем…Маяковский – за УкраинуУ Владимира Маяковского есть стихотворение, отказаться от которого для Украины – подобно самоубийству. "Долг Украине" - написанная в 1926 году поэма, в которой Маяковский признается в любви Украине, украинскому языку, клеймит империализм и шовинизм, вспоминает и о своих украинских корнях.Именно это стихотворение и цитировал вдохновленно Порошенко, выступая в 2014 на Дне Независимости Украины, в то время как украинским школьникам оно запрещено для изучения.О чем пишет Маяковский?Знаете ли вы украинскую ночь?Нет, вы не знаете украинской ночи!Здесь небо от дыма становится черно́,и герб звездой пятиконечной вточен.Маяковский делает изящную отсылку одновременно к Пушкину, у которого "Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут…" и Гоголю, который также восклицает в "Майской ночи, или утопленнице": "Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!"Вспоминает поэт и кровавую удаль запорожского казачества, и красоту Днепра, и милозвучность, образность украинского языка, которую "товарищ м***аль", к которому иронически обращается поэт, не хочет ни понять, ни полюбить."А что мы знаем о лице Украины?Знаний груз у русского тощ —тем, кто рядом, почёта мало.Знают вот украинский борщ,Знают вот украинское сало.И с культуры поснимали пенку:кроме двух прославленных Тарасов —Бульбы и известного Шевченка, —ничего не выжмешь, сколько ни старайся."Украинское слово "чуєш" (слышишь – ред.) Маяковский называет "полновесным", пишет – хоть бы все изобретенные им слова были такими же звучными. Это, вероятно, тоже отсылка к финалу гоголевского "Тараса Бульбы", в котором Тарас, находясь посреди площади, полной поляков, обращается к умирающему от пыток Остапу:"Чуєш, синку?.."Маяковский любил Украину и ненавидел шовинизм – тот, который Владимир Ленин называл великорусским: пренебрежительное отношение жителей центральной России к национальным республикам и их языкам, наследие империализма. Маяковскому, всей душой разделявшему идеи интернационализма и дружбы народов, оно, конечно же, не могло быть приятно.На Украине поэт бывал много и часто: дружил и писал вместе со многими украинскими футуристами и авангардистами – поэтами Марком Йогансеном и Михайлем Семенко, художником и поэтом Давидом Бурлюком, Велимиром Хлебниковым, Василием Каменским.Маяковский много сотрудничал с литературными и поэтическими объединениями Харькова и Киева – в частности, "Гилея" и "Украинская хата", со Всеукраинским фотокиоуправлением и ВАПЛИТЕ, а украинской столице посвятил следующие строки:“Будто в гости к старой, старой бабушкея вчера приехал в Киев.Вот стою на горке на Владимирской,Ширь во-всю – не вымчать и перу!Так когда-то, рассиявшись в выморозки,Киевскую Русь оглядывал Перун.”Действительно имея украинские корни – прадед поэта по отцовской линии Константин Кириллович Маяковский был сыном полкового есаула и служил в Бериславе Херсонской области, – Маяковский не называл себя ни украинцем, да и вообще не делал никакого акцента на национальных различиях. И все мы помним старый анекдот, в котором журналисты спрашивают поэта – кто же он на самом деле: русский, украинец, грузин? А на вопрос: "Среди русских вы называетесь, русским, среди грузин – грузином, а среди дураков?", поэт, если слухи не врут, хлестко ответил: "Среди дураков я впервые".Сегодня, когда в день рождения и юбилей поэта, его едва ли вспомнят на Украине официальные власти, простые жители его любимого Харькова, вероятно, вспоминают Маяковского с любовью. В городе по сей день любят рассказывать историю о том, как Маяковский, заядлый любитель бильярда, проиграл решающую партию Марку Йогансену, а Юрий Смолич вспоминал:"Бильярд Маяковского был хорошо известен в кругах игроков Харькова и Москвы – отличный, высшего класса, кажется Лейпцигской марки".Бильярд свой Маяковский установил в Доме писателей имени Василия Блакитного, где и происходили все бильярдные дуэли, а Маяковский потерял свое прозвище "короля бильярда", проиграв Йоганесу. Расстроенный поэт декламировал Пушкина и исполнил "Песню индийского гостя" из "Садко" Римского-Корсакова, а история этот по сей день бродит по Харькову.

https://ukraina.ru/20190115/1022328681.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, поэт, поэзия, маяковский, харьков, киев, украина