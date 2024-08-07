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Курская область снова в состоянии ракетной опасности
Курская область снова в состоянии ракетной опасности - 07.08.2024 Украина.ру
Курская область снова в состоянии ракетной опасности
С начала суток 7 августа в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность и один раз – опасность атаки БПЛА. Об этом говорится в публикациях телеграм-канала врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
2024-08-07T09:41
2024-08-07T09:41
2024-08-07T09:41
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
терроризм
ракетный удар
бпла
пво
всу
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"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в 0:22.Затем такие рекомендации повторялись, чередуясь с объявлениями об отбоях. После атаки БПЛА врио губернатора сообщил: "В Курской области силами ПВО сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112"."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", - сообщил Смирнов.Подробнее о ситуации в обзоре Украина.ру Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), терроризм, ракетный удар, бпла, пво, всу
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), терроризм, ракетный удар, БПЛА, ПВО, ВСУ
Курская область снова в состоянии ракетной опасности
С начала суток 7 августа в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность и один раз – опасность атаки БПЛА. Об этом говорится в публикациях телеграм-канала врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в 0:22.
Затем такие рекомендации повторялись, чередуясь с объявлениями об отбоях. После атаки БПЛА врио губернатора сообщил:
"В Курской области силами ПВО сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112".
"Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", - сообщил Смирнов.