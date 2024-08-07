https://ukraina.ru/20240807/1056724101.html

Курская область снова в состоянии ракетной опасности

Курская область снова в состоянии ракетной опасности - 07.08.2024 Украина.ру

Курская область снова в состоянии ракетной опасности

С начала суток 7 августа в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность и один раз – опасность атаки БПЛА. Об этом говорится в публикациях телеграм-канала врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

2024-08-07T09:41

2024-08-07T09:41

2024-08-07T09:41

новости

курская область

украина

алексей смирнов (губернатор)

терроризм

ракетный удар

бпла

пво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054431428_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_1e4758058d0ee6ca38c3a2b3f82b0f1f.jpg.webp

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в 0:22.Затем такие рекомендации повторялись, чередуясь с объявлениями об отбоях. После атаки БПЛА врио губернатора сообщил: "В Курской области силами ПВО сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112"."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", - сообщил Смирнов.Подробнее о ситуации в обзоре Украина.ру Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), терроризм, ракетный удар, бпла, пво, всу