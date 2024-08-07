https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html

Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа

Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа - 07.08.2024 Украина.ру

Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа

В Курской области продолжаются бои, ВСУ наносят удары и по Курской АЭС и пытаются уничтожить объекты газотранспортной инфраструктуры

2024-08-07T08:58

2024-08-07T08:58

2024-08-07T08:58

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курская область

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Утром 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал земляков сдать кровь."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра. Подробная информация доступна по телефону 8 (4712) 54-03-10. Призываю курян не оставаться равнодушными", - написал он в своём телеграм-канале в 07:00.До этого Смирнов сообщал об очередных жертвах среди мирных жителей в результате продолжающейся атаки ВСУ."Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - писал он в 23:56.В ночь на 7 августа телеграм-канал "МИГ России" подвёл итоги боёв в регионе за день."Реальная информация на этот момент по курской ЛБС такая: никакого стремительного прорыва нет, и вряд ли будет. Но это единственная пока хорошая новость. А нет, есть еще одна. Первоначальный план наступления ВСУ (да-да, именно так!) сорван. Теперь о плохом. Врагу удалось продвинуться на несколько километров — около пяти, и занять несколько небольших населенных пунктов вдоль границы. Удалось затащить на нашу территорию артиллерию, несколько танков, заправщиков, советских ПВО (шилки, зушки), продолжают прибывать подкрепления. Идут тяжёлые бои, которые днем возобновятся в полную силу", - указывалось в публикации канала в 00:50.Авторы призвали обратить внимание на сводки другого канала - "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Утром 7 августа авторы этого канала опубликовали суточную сводку событий в регионе."Вторжение врага на Курском фронте: новый контрнаступ или операция прикрытия. Итак, ситуация в приграничье к исходу суток остается напряжённой. Противник в последнее время стягивал значительные резервы в Сумскую область, готовя удар. В регион были стянуты значительные артиллерийские подразделения и расчеты БпЛА-камикадзе. С прошлой ночи враг начал мощную артподготовку, ведя огонь из РСЗО, гаубиц и атакуя ударными дронами. Утром ВСУ начали наступательную операцию. Бронегруппы противника - несколько десятков единиц бронетехники и сотни боевиков, атаковали в направлении Суджанского района Курской области, между Олешней и Гуево, а также от Николаево-Дарьево к Зелёному Шляху. Часть подразделений ВСУ была вовремя вскрыта и по ним был нанесён удар ещё до пересечения границы, но значительная часть смогла вторгнуться в наше приграничье. Одна из бронегрупп в ходе атаки вклинилась на глубину 5-7 км, где в районе нашего укрепрайона у Толстого Луга была накрыта огнем и разгромлена. Далее противник начал подтягивать к границе дополнительные силы, чтобы закрепиться на территории Российской Федерации. В течение дня и ночью по врагу продолжают работать наша артиллерия, авиация и ударные дроны", - указывалось в сводке, опубликованной в 07:02.Авторы канала указали на возможные цели атаки ВСУ."Цель противника, вероятно, состоит в срыве наступательных операций армии России на главных направлениях, где уже несколько месяцев идет уверенное продвижение группировки войск Центр к Покровску и Торецку. Также идёт штурм Часов Яра. Противник пытается перехватить инициативу, заставляя российское командование перебросить силы с основных направлений для ослабления наступательного потенциала. Вторая возможная цель - занять значительный участок приграничной территории с целью создания более выгодных условий для переговоров о приостановке войны, к которым Киев склоняет Запад и сама обстановка на фронте и в мире", - отмечалось в публикации.При этом в украинских СМИ распространяется видео с захваченными в плен военнослужащими ВС РФ. Информацию о захвате украинскими военными пленных подтверждают и некоторые российские СМИ и эксперты."По Курску. На границе в первой линии стояли наши срочники. Часть наших ребят попали в плен. Считалось, что наши срочники не на передовой. Не на линии фронта. Поэтому им не поставлялись боеприпасы волонтёрами. Они находились на обеспечении нашего министерства обороны. Другими словами, наши ребята без РЭБ и без беспилотников, столкнулись с действующими войсками ВСУ, где все это имеется. Результат столкновения был очевиден. Но наши парни своим мужеством временно остановили наступление врага. Если нам удастся остановить наступление, вернув противника в Сумскую область и увеличив линию фронта, мы можем существенно усложнить положение ВСУ", - сообщил в 01:45 в своём телеграм-канале первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он отметил, что наступление на Курск было "отчаянным шагом со стороны ВСУ, который должен был в случае успеха укрепить позицию Украины в будущих переговорах с Россией"."Но в случае неудачи это наступление окончательно похоронит Зеленского и его команду. Надо подтягивать резервы и расширять линию фронта, выдавливая врага в Сумскую область. ВСУ такую длинную линию фронта не потянут", - подытожил Царёв.При этом некоторые российские сенаторы назвали ещё одну цель ВСУ.Атаки на АЭССенатор Дмитрий Рогозин назвал возможную цель атаки ВСУ."Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Всё ж понятно. Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчёт. Называйте меня "алармистом", но я уверен, что знаю, что нужно Зеленскому и Буданову* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Им нужны атомные станции. Одни - захватить, на других - устроить саботаж", - отметил Рогозин.Он призвал начать понимать действия противника."Вариант один: понять, наконец, противника. Начать думать как он, его воспаленными мозгами. Действовать точно так же авантюристично, предугадывая действия этого расчетливого врага, умного и азартного как псих-маньяк. Чикатило тоже кричал, что его преследуют как украинца. Психа может победить только главврач психушки, понимающий наперед действия пациента", - указал он.Также он призвал не брать в плен членов коллаборационистских группировок в составе ГУР МОУ."Пленных из числа наёмных вырусей, атаковавших Курскую область, не брать. Они и не рассчитывали на плен. Надо удовлетворить их просьбу. И хватит нас успокаивать, мы ж всё давно понимаем", - подытожил сенатор.Волонтёр Алексей Живов указал на то, что пробиться к Курской АЭС ВСУ вряд ли смогут."Насчёт "захвата" Курской АЭС. Это выглядит пока совсем завиральным планом. От границы до атомной станции порядка 100 км по дороге, или 57 км по прямой. Пробиться на такую глубину нереально. А вот обстрелять ее беспилотниками и ракетами дистанция позволяет. Но никакого эффекта, кроме ярости Кремля, Киев не добьётся", - указал он.При этом в ночь на 6 августа стало известно о попытках ВСУ ударить по АЭС. Несколько видео из Курчатова опубликовал телеграм-канал "Типичный Курск"."Взрывы гремят в небе над Курчатовым, где расположена Курская АЭС", - прокомментировал одно из этих видео телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".При этом эксперты обратили внимание на ещё один объект, который гораздо ближе к месту ведения боёв в регионе."Курская АЭС не единственный важный объект в близости от точки прорыва ВСУ. Рядом с райцентром Суджа на границе находится газоизмерительная станция "Суджа". Через нее проходит 15 млрд куб метров газа в год, которые Россия продолжает поставлять в Европу через территорию Украины. В ближайшее время транзит планировали остановить, но ее повреждение в ходе боевых действий ставит крест на возможности возобновления поставок газа в Европу по трубопроводам", - напомнил ориенталист Игорь Димитриев.Тем временем эксперты ожидают наступления ВСУ и в соседних областях."Если то, что сегодня произошло в Курской области - начало реализации противником основного замысла, то в ближайшее время стоит ожидать ещё одного удара на Северном направлении. ИМХО. Возможно, на границе с Брянской областью будет второй удар. Но будет также третий и четвёртый. Идея с созданием ополчения в приграничных зонах была здравой. Но, к сожалению, закончилась только медийным эффектом. Сил, стойкости и солдатской удачи нашим парням. Эти сутки будут непростыми", - отметил военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в ночь на 7 августа.В Курской области продолжаются бои.О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева "Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров".

https://ukraina.ru/20240806/1056717873.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, сумская область, алексей смирнов (губернатор), владимир зеленский, вооруженные силы украины, гур моу, олег царев, аэс, газ