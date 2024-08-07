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ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны

ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 07.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России

2024-08-07T08:33

2024-08-07T08:33

2024-08-07T08:33

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беспилотники

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", - перечислили в ведомстве. Подробнее об обстановке в Курской области — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, курская область, минобороны, пво, беспилотники