ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 07.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 07.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России
2024-08-07T08:33
2024-08-07T08:33
новости
россия
курская область
минобороны
пво
беспилотники
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", - перечислили в ведомстве. Подробнее об обстановке в Курской области — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, минобороны, пво, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, Минобороны, ПВО, беспилотники

ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны

08:33 07.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", - перечислили в ведомстве.
Подробнее об обстановке в Курской области — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьМинобороныПВОбеспилотники
 
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