https://ukraina.ru/20240807/1056723255.html

Главное за ночь 7 августа

Главное за ночь 7 августа - 07.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 августа

В центре внимания ситуация в Курской области

2024-08-07T08:09

2024-08-07T08:09

2024-08-07T08:10

курская область

россия

вооруженные силы украины

новости

пво

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Там к ночи стало ясно, что выбить противника с занятой территории пока невозможно. Авиаудары России эффективны днём, но ночью затруднены из-за плотной ПВО врага.Город Суджа эвакуирован. Госучреждения и население вывозились региональными властями. Губернатор на связи с войсками, ситуация напряженная, но контролируемая. Уничтожено 16 бронемашин ВСУ и два ЗРК "Бук".Обе стороны стягивали резервы весь день и ночь. Противник может попытаться дестабилизировать другие участки фронта.На 22:00 ВСУ были в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка. В Олешне взяты наши опорные пункты, пограничники проявили самоотверженность. Противник минирует трассу Суджа-Белица.В указанных районах от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. Наши БПЛА уничтожили несколько вражеских машин ночью.Ночью работала наша ПВО, сбиты ракеты и БПЛА. Поступают сообщения о раненых и пострадавших.О том, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови, сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Смирнов.Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, новости, пво