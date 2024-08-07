Главное за ночь 7 августа
08:09 07.08.2024 (обновлено: 08:10 07.08.2024)
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригадаукраинский десантник из 80-й Галицкой ошбр
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
В центре внимания ситуация в Курской области
Там к ночи стало ясно, что выбить противника с занятой территории пока невозможно. Авиаудары России эффективны днём, но ночью затруднены из-за плотной ПВО врага.
Город Суджа эвакуирован. Госучреждения и население вывозились региональными властями. Губернатор на связи с войсками, ситуация напряженная, но контролируемая. Уничтожено 16 бронемашин ВСУ и два ЗРК "Бук".
Обе стороны стягивали резервы весь день и ночь. Противник может попытаться дестабилизировать другие участки фронта.
Город Суджа эвакуирован. Госучреждения и население вывозились региональными властями. Губернатор на связи с войсками, ситуация напряженная, но контролируемая. Уничтожено 16 бронемашин ВСУ и два ЗРК "Бук".
Обе стороны стягивали резервы весь день и ночь. Противник может попытаться дестабилизировать другие участки фронта.
На 22:00 ВСУ были в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка. В Олешне взяты наши опорные пункты, пограничники проявили самоотверженность. Противник минирует трассу Суджа-Белица.
В указанных районах от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. Наши БПЛА уничтожили несколько вражеских машин ночью.
Ночью работала наша ПВО, сбиты ракеты и БПЛА. Поступают сообщения о раненых и пострадавших.
О том, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови, сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Смирнов.
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России
В указанных районах от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. Наши БПЛА уничтожили несколько вражеских машин ночью.
Ночью работала наша ПВО, сбиты ракеты и БПЛА. Поступают сообщения о раненых и пострадавших.
О том, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови, сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Смирнов.
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России