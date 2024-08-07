Главное за ночь 7 августа - 07.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 7 августа
Главное за ночь 7 августа - 07.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 августа
В центре внимания ситуация в Курской области
2024-08-07T08:09
2024-08-07T08:10
курская область
россия
вооруженные силы украины
новости
пво
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Там к ночи стало ясно, что выбить противника с занятой территории пока невозможно. Авиаудары России эффективны днём, но ночью затруднены из-за плотной ПВО врага.Город Суджа эвакуирован. Госучреждения и население вывозились региональными властями. Губернатор на связи с войсками, ситуация напряженная, но контролируемая. Уничтожено 16 бронемашин ВСУ и два ЗРК "Бук".Обе стороны стягивали резервы весь день и ночь. Противник может попытаться дестабилизировать другие участки фронта.На 22:00 ВСУ были в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка. В Олешне взяты наши опорные пункты, пограничники проявили самоотверженность. Противник минирует трассу Суджа-Белица.В указанных районах от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. Наши БПЛА уничтожили несколько вражеских машин ночью.Ночью работала наша ПВО, сбиты ракеты и БПЛА. Поступают сообщения о раненых и пострадавших.О том, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови, сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Смирнов.Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, новости, пво
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Новости, ПВО

Главное за ночь 7 августа

08:09 07.08.2024 (обновлено: 08:10 07.08.2024)
 
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригадаукраинский десантник из 80-й Галицкой ошбр
украинский десантник из 80-й Галицкой ошбр - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
Читать в
В центре внимания ситуация в Курской области
Там к ночи стало ясно, что выбить противника с занятой территории пока невозможно. Авиаудары России эффективны днём, но ночью затруднены из-за плотной ПВО врага.

Город Суджа эвакуирован. Госучреждения и население вывозились региональными властями. Губернатор на связи с войсками, ситуация напряженная, но контролируемая. Уничтожено 16 бронемашин ВСУ и два ЗРК "Бук".

Обе стороны стягивали резервы весь день и ночь. Противник может попытаться дестабилизировать другие участки фронта.
На 22:00 ВСУ были в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка. В Олешне взяты наши опорные пункты, пограничники проявили самоотверженность. Противник минирует трассу Суджа-Белица.

В указанных районах от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. Наши БПЛА уничтожили несколько вражеских машин ночью.

Ночью работала наша ПВО, сбиты ракеты и БПЛА. Поступают сообщения о раненых и пострадавших.

О том, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови, сообщает временно исполняющий обязанности главы региона Смирнов.

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России
 
Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныНовостиПВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:33ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
08:09Главное за ночь 7 августа
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