Съезд республиканцев назначил "следующего президента США". И кого Трамп выбрал своим вице-президентом

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США, а в качестве своего напарника, который встанет у власти в случае его смерти или какой-либо иной напасти, выбрал ярого противника помощи Украине сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса

Покушение на бывшего главу государства Дональда Трампа никак не повлияло на избирательный календарь США, и 15 июля в Милуоки, как было запланировано, начался национальный съезд Республиканской партии. В мероприятии принимают участие порядка 50 тысяч человек. Секретная служба США усилила меры безопасности и не пропускала на площадку людей с оружием.Трамп впервые появился на публике после происшествия в Пенсильвании, о случившемся напоминало только его перемотанное ухо, а сам был полон сил и энергии. Его встречали как героя, скандировали "Следующий президент Соединённых Штатов Америки".Интриги больше нет –Трамп представил своего напарникаС высокой долей вероятности так и будет. На съезде председатель Палаты представителей Майк Джонсон официально объявил о выдвижении Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах. Он заручился достаточным количеством голосов выборщиков, никто из однопартийцев не смог составить ему реальной конкуренции на праймериз.Это была формальная процедура, а настоящая интрига заключалась в том, кого же Трамп выбрал своим напарником, ведь как прежде уже не получится – с Майком Пенсом, который был вице-президентом в администрации 45-го президента, они окончательно разругались. Незадолго до съезда СМИ опубликовали список претендентов на этот пост, у которых предвыборный штаб республиканцев запросил документы, и это:· cенатор от Флориды Марко Рубио· сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс· сенатор от Арканзаса Том Коттон· сенатор от Южной Каролины Тим Скотт· губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам· конгрессвумен от Нью-Йорка Элиза Стефаник· конгрессмен от Флориды Байрон Доналдс· бывший министр жилищного строительства и городского развития США Бен КарсонПеред началом митинга в Филадельфии 22 июня Трамп сообщил журналистам, что определился с напарником, но тот ещё не был в курсе. Спустя три недели о выборе уже официально кандидата в президенты США узнали все."После долгих размышлений, принимая во внимание колоссальные таланты многих других, я решил, что человек, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, - сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо. Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", - написал Трамп в соцсети Truth Social.В интервью телеканалу Fox News Вэнс признался, что, когда бывший глава государства позвонил ему и предложил стать номинантом в вице-президенты, "это просто звучало безумным".Республиканская партия утвердила кандидатуру сенатора. Эта новость заняла первые полосы мировых СМИ с разных концов света: американских газет The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post и телеканалов NBC, CBS, CNN, британских изданий Times, Teleraph, Guardian, Financial Times и телеканала Sky News, польских Rzeczpospolita и Onet, японского телеканала NHK и газеты Yomiuri Shimbun.Личность вице-президентов в нынешней избирательной кампании важна как никогда, поскольку, если президент в силу каких-либо обстоятельств (отставка, болезнь, смерть) не способен исполнять свои обязательства, полномочия переходят к вице-президенту, а выборы проходят в плановом порядке, раз в четыре года в первый вторник после первого понедельника ноября. Ещё больше роль вице-президента возросла после покушения на Трампа, ведь, если бы его убили уже после вступления в должность (после 20 января 2025 года), то президентский пост занял бы Джей-Ди Вэнс, к тому же не стоит забывать, что Трамп не молод, ему уже 78лет."Если бы президент Трамп был убит, то, разумеется, это были бы ужасные, ужасные последствия для страны, это была бы историческая трагедия", - сказал сенатор в интервью Fox News.Кто такой Джей-Ди ВэнсЧерез две недели, 2 августа, сенатор отметит 40-летний юбилей. После школы поступил на службу в Корпус морской пехоты США и до 2007 года служил военным корреспондентом, принимал участие в войне в Ираке в составе 2-го авиакрыла морской пехоты.Джей-Ди Вэнс получил хорошее образование: в 2009-м окончил Университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, а через четыре года Йельский университет, став доктором права. Затем вёл адвокатскую практику в юридической фирме Sidley Austin LLP в Иллинойсе, а в 2016-2017 годах был директором инвестиционной компании Mithril Capital Питера Тиля, сооснователя платёжной системы PayPal. В дальнейшем бизнесмен сыграет важную роль в карьере Ди Вэнса: он пожертвовал при его финансовой поддержке (а также предпринимателей Эрика Шмидта и Марка Андрессена) стал соучредителем венчурной компании Narya Capital в 2019 году и проводил избирательную кампанию в Сенат в 2022-м.Ди Вэнс, заручившись поддержкой Трампа и обойдя на выборах демократа Тима Райана, стал первым за 50 лет сенатором от Огайо, вступившим в должность без опыта работы, но о сенаторской работе он имел представление, поскольку во время учёбы в первом университете работал в штабе Боба Шулера, представлявшего в верхней палате Конгресса родной штат.Широкой общественности Джей-Ди Вэнс известен как автор книги "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса", вышедшей в 2016 году, в которой рассказывает о своих корнях, жизни в бедной семье из рабочего класса и социально-экономических проблемах американской периферии. Как объяснили критики, она дала понять, почему американцы поддержали Трампа на выборах того же года, а The New York Times включила эту книгу в число "шести лучших книг, помогающих понять победу Трампа". В 2020 году режиссёр Рон Хлвард экранизировал это произведение с Эми Адамс и Гленн Клоуз в главных ролях.Сейчас Ди Вэнса называют даже большим трампистом, чем сам Трамп. Однако так было не всегда. Во время избирательной кампании 2016 года он сравнивал миллиардера с Адольфом Гитлером и клялся, что никогда его не поддержит.Почему он изменил своё отношение, сенатор объяснил в интервью Fox News: "Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил моё мнение".Он разделяет позицию 45-го президента по ключевым вопросам, прежде всего по украинскому. В эфире CNN 12 декабря 2023 года Ди Вэнс заявил: "В интересах Америки признать, что Украине нужно будет уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. Идея о том, что Украина сможет заставить Россию вернуться к границам 1991 года, была абсурдной, никто в действительности в это не верил".А в нынешнем году констатировал, что сдержать Россию на поле поля бесконечно долго не получится, преимущество ВС РФ в артиллерии, например, составляет как минимум 5:1, даже после всех вложенных Вашингтоном в Украину средств."Я должен быть с вами честным, мне всё равно, что происходит на Украине", заявил возможный вице-президент США журналистам 16 апреля 2022 года.Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил изданию Politico, что назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины".Впрочем, считать Ди Вэнса автоматически другом России из-за его антиукраинской позиции не стоит."Внешнеполитически Джэй Ди Вэнс это такой Джон Болтон как бы здорового человека, который считает, что США нечего размениваться на Украину, а стоит сразу вцепиться мертвой хваткой в Китай. В их картине мира Россия должна сделать понятно какой выбор (тот же Болтон говорил о нем еще осенью 2021 года). И понятно, что, если этот выбор их не устроит, действовать они будут абсолютно также как при дедушке. То есть при Байдене. Или даже хуже. Потому что моложе и зубов больше, а опыта меньше. Очень показательна реакция этой новой поросли консерваторов изоляционистов на вопросы российской прессы. В отличие от олдскульного Болтона, который хотя бы общался и говорил в лицо, вся эти MAGA поросль слыша русский акцент, бежит от наших репортеров как от огня. Тулси Габбард, Тэйлор Грин, тот же Вэнс никакие они нам не друзья. Даже не попутчики. Как бы они не поливали Зеленского. Придёт время и выпишут ему чек как полагается. С ещё одним турботрампистом и "антиукраинцем" Майком Джонсоном спикером это уже совсем недавно проходили", - предупреждает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.В случае победы Трампа на ноябрьских выборах его власть будет ограничена только одним сроком, поэтому, сделав ставку на Ди Вэнса, он готовит себе преемника, который точно продолжит начатый 45-м президентом.Почему в современной Америке стало возможно покушение на бывшего президента, баллотирующегося на новый срок, читайте в статье Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другую

