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Украина получила почти $4 млрд в подарок от США

Украина получила почти $4 млрд в подарок от США - 05.08.2024 Украина.ру

Украина получила почти $4 млрд в подарок от США

Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк. Об этом 5 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале

2024-08-05T12:40

2024-08-05T12:40

2024-08-05T12:40

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сша

киев

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

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"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль.Политик заверил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителям, медикам и спасателям.По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи,На прошлой неделе министр финансов страны Сергей Марченко рассказывал, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов.С помощью западного финансирования Киев закрывает дыры в госбюджете. При этом большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановку украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, указал недавно блогер из США Джексон Хинкл. Это подтверждают многочисленные опросы. Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, украина, денис шмыгаль, всемирный банк