Украина получила почти $4 млрд в подарок от США - 05.08.2024 Украина.ру
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Украина получила почти $4 млрд в подарок от США
Украина получила почти $4 млрд в подарок от США - 05.08.2024 Украина.ру
Украина получила почти $4 млрд в подарок от США
Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк. Об этом 5 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
2024-08-05T12:40
2024-08-05T12:40
новости
сша
киев
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
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"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль.Политик заверил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителям, медикам и спасателям.По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи,На прошлой неделе министр финансов страны Сергей Марченко рассказывал, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов.С помощью западного финансирования Киев закрывает дыры в госбюджете. При этом большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановку украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, указал недавно блогер из США Джексон Хинкл. Это подтверждают многочисленные опросы. Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, украина, денис шмыгаль, всемирный банк
Новости, США, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк

Украина получила почти $4 млрд в подарок от США

12:40 05.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк. Об этом 5 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - написал Шмыгаль.
Политик заверил, что полученные средства направят на выплаты зарплат учителям, медикам и спасателям.
По его словам, в целом Украина рассчитывает в этом году получить от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи,
На прошлой неделе министр финансов страны Сергей Марченко рассказывал, что власти страны подписали соглашение со Всемирным банком о поддержке ликвидности госбюджета и в ближайшее время ожидают получение очередного гранта от США в размере 3,9 миллиарда долларов.
С помощью западного финансирования Киев закрывает дыры в госбюджете. При этом большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановку украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, указал недавно блогер из США Джексон Хинкл. Это подтверждают многочисленные опросы.
Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевУкраинаДенис ШмыгальВсемирный банк
 
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