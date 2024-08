https://ukraina.ru/20240802/1056648058.html

Брат смотрящей по Украине, астронавт и давние знакомые. Кого Харрис выберет своим вице-президентом

Брат смотрящей по Украине, астронавт и давние знакомые. Кого Харрис выберет своим вице-президентом - 02.08.2024 Украина.ру

Брат смотрящей по Украине, астронавт и давние знакомые. Кого Харрис выберет своим вице-президентом

Камале Харрис, которая будет представлять демократов на предстоящих выборах, нужно определиться, кто будет баллотироваться вместе с ней в случае победы станет вторым лицом государства. Среди претендентов есть её бывшие коллеги и люди, пришедшие в политику недавно

2024-08-02T17:13

2024-08-02T17:13

2024-08-02T17:13

эксклюзив

сша

камала харрис

вице-президенты

джо байден

выборы

украина

миннесота

демократическая партия

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056648692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0da5bd6fd5d1cb7f6bdd3f7e014bb516.jpg

Вице-президент США Камала Харрис − без пяти минут кандидат в президенты США от Демократической партии. В прошлой избирательной кампании она участвовала как напарница действующего президента Джо Байдена, а теперь ей самой предстоит выбрать кандидата в вице-президенты."Она хочет выбрать соратника по гонке в очень сжатые сроки, стремясь сделать свой выбор к 7 августа", - пишет газета The New York Times.Харрис никаких имён не называла, но в американских СМИ фигурирует список вероятных претендентов. Забегая вперёд, скажем, что многих из них Харрис знает со времён своего прокурорского прошлого – они тоже были генеральными прокурорами штатов.Губернатор Пенсильвании Джош ШапироОн считается одним из фаворитов. В частности, потому, что уже на следующей неделе Харрис планирует провести предвыборные мероприятия в разных штатах вместе со своим напарником, и первой в списке этих штатов значится как раз-таки Пенсильвания, что наводит на мысль об уже сделанном в пользу Шапиро выборе. Политики знакомы почти 20 лет, к тому же они в один период были генеральными прокурорами штатов.Шапиро может увеличить шансы Харрис на победу в важнейшем колеблющемся штате, который даёт 19 голосов выборщиков, и завоевать симпатии избирателей из сельской местности, с чем у демократов не всё так хорошо.И хотя возглавил Пенсильванию Шапиро лишь в январе 2023 года, он входит в число самых популярных американских губернаторов. В частности, его рейтинги выросли за счёт личного руководства работами по восстановлению обрушившегося важного участка автомагистрали, движение по которой возобновилось уже через 12 дней.В случае избрания Шапиро и победы демократов на ноябрьских выборах получится много "впервые": Харрис станет первой женщиной-президентом США, Шапиро - первым вице-президентом еврейского происхождения, а сменивший его в штате вице-губернатор Остин Дэвис - первым темнокожим губернатором Пенсильвании.Впрочем, некоторые доноры Демократической партии сомневаются в том, что Шапиро хватит опыта и знаний для работы вице-президентом."Прогрессивному крылу партии он не нравится. Это усложнит работу Харрис по объединению партии, а это может помешать ей победить Трампа, который был бы рад видеть соперницу в таком затруднительном положении", - добавляет газета USA Today.Сенатор от Аризоны Марк КеллиЕго политическая карьера началась относительно недавно – с победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2020 года, в результате чего он получил мандат в Сенате, который принадлежал скончавшемуся от рака головного мозга ястребу-республиканцу, кандидату в президенты США в 2008 году Джону Маккейну.Келли посвятил жизнь небу: с 1987 года служил лётчиком в ВМС США, а в 1996 году НАСА приняла его вместе с братом-близнецом Скоттом в группу подготовки астронавтов. Марк совершил четыре полёта на космических челноках, проведя в открытом космосе 1297 часов, или чуть больше 54 суток. Однако в 2011 году ему пришлось завершить космическую карьеру, чтобы заботиться о жене, бывшей конгрессвумен Габриэль Гиффордс, пострадавшей в результате покушения. С тех пор Келли активно выступает за реформу по контролю над оружием.Если выбор Харрис падёт на него, то Келли придётся покинуть Сенат, и тогда демократы потеряют место, необходимое для сохранения большинства в верхней палате Конгресса, а оно может перейти к республиканцам.Имена этих двух политиков фигурируют в списках почти всех изданий, обладающих информацией на эту тему. В числе наиболее вероятных претендентов на место кандидата в вице-президенты от демократов газета The New York Times называет ещё двоих.Губернатор Миннесоты Тим УолцСержант-майор Национальной гвардии США, отдавший военной службе 24 года, а затем ставший учителем географии и футбольным тренером. В 2006 году избран в Палату представителей, за 12 лет законодательной деятельности входил в состав комитетов по вооружённым силам, делам ветеранов и сельскому хозяйству."Уолц позволит нивелировать привлекательность Джеймса Ди Вэнса — выбранного Трампом кандидата в вице-президенты от Республиканской партии — на Среднем Западе", - отмечает агентство Bloomberg.Но есть важный момент: Миннесота не относится к числу колеблющихся штатов, определяющих исход президентских выборов. Поэтому большой вопрос, насколько он будет полезен Демократической партии в битве за победу 5 ноября.Губернатор Кентукки Энди БеширКак и Шапиро, из генерального прокурора штата стал его губернатором. Наибольший интерес вызывает работа Бешира именно в нынешней должности, прежде всего потому, что губернатор-демократ управляет "красным" штатом, т.е. традиционно поддерживающим республиканцев. Сразу после избрания он выразил готовность к совместной работе с представителями оппозиционной силы для решения проблем Кентукки. И хотя местный законодательный орган, где преобладают республиканцы, чинил козни, Бешир добился процветания штата.И это умение сработаться с политическими противниками очень помогло бы Харрис в случае избрания президентом, учитывая, что по итогам выборов в Конгресс палаты вновь могут остаться под контролем разных партий, а для прохождения той или иной инициативы нужно одобрение и Палаты представителей, и Сената.Вскоре после заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки Харрис, как сообщает газета The Wall Street Journal, провела телефонные переговоры с Шапиро, Беширом и губернатором Северной Каролины Роем Купером, который впоследствии публично исключил вариант баллотироваться в вице-президенты."Большинство в списке Харриса — белые мужчины-политики с центристскими взглядами, которые могли бы помочь Харрис привлечь избирателей колеблющихся штатов, а также руководителей бизнеса и спонсоров. У них есть опыт нападок на Трампа и его радикальный стиль политики", - отмечает Bloomberg.The New York Times также пишет, что Харрис, вероятно, выберет мужчину-политика, чтобы, по словам демократов, обеспечить баланс в избирательном бюллетене. Однако, добавляет газета, ещё ничего не определено.Среди потенциальных напарников, проверку которых проводит бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, есть одна женщина — министр торговли страны Джина Раймондо, и один темнокожий политик — губернатор Мэриленда Уэс Мур, 45-летний капитан воздушно-десантной дивизии, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, а позже ставший помощником госсекретаря США Кондолизы Райс.Правда, они имеют меньшие шансы на номинацию, чем первая четвёрка. Как и министр транспорта США Пит Буттиджич, не очень успешно проявляющий себя в этой должности, но составивший достойную конкуренцию Байдену на праймериз-2020, а также губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер – представитель одной из богатейших семей США по версии Forbes, основателей сети отелей Hyatt, чья сестра Пенни Притцкер занимает в администрации Байдена пост спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, но в сентябре покинет его.В интервью изданию Украина.ру американист Малек Дудаков сказал, что итоговый выбор Харрис может остановиться на любой из фигур, которые сейчас активно обсуждаются: и Келли, и Шапиро, и Бешир – но всё же выделил одного из них."Судя по всему, кандидатом будет Келли. Да, для Харрис больше бы подошёл Шапиро, но он придерживается произраильских взглядов, а это бы раскололо коалицию демократов. Так что демократы бывшим астронавтом будут бороться против Вэнса — бывшего морпеха. Но, учитывая, что у Келли были скандалы по поводу его связей с Китаем, вряд ли он ей сильно поможет. Во всяком случае демократы будут делать ставку на то, что их кандидат в вице-президенты окажется получше их кандидата в президенты", - заявил эксперт.Кто такой Джей Ди Вэнс, читайте в статье От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса"

https://ukraina.ru/20240731/1056596140.html

https://ukraina.ru/20240730/1056570167.html

https://ukraina.ru/20240730/1056571967.html

сша

украина

миннесота

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, камала харрис, вице-президенты, джо байден, выборы, украина, миннесота, демократическая партия, сенат, bloomberg