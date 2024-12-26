Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко - 26.12.2024 Украина.ру
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Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко
Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко - 26.12.2024 Украина.ру
Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко
Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-26T04:45
2024-12-26T04:45
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
ракеты
санкт-петербург
москва
урал
кавказ
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Когда Зеленский говорит, что Украине нужны ракеты, он не врёт. Он только не говорит для чего они нужны. Всем понятно, что сколько ракет по России не запускай и какой бы дальности они ни были – а Украине будет только хуже, отметил эксперт.Но тут есть важный нюанс. Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение, подчеркнул Ищенко.Если ударов будет мало, они будут слабы и не нанесут существенный ущерб, Россия не станет наносить удар по Западу, ограничившись добиванием Украины, отметил политолог."Но если вглубь территории страны полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, ракеты, санкт-петербург, москва, урал, кавказ, ракетный удар, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, ракеты, Санкт-Петербург, Москва, Урал, Кавказ, ракетный удар, СВО, детали, Спецоперация

Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко

04:45 26.12.2024
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Когда Зеленский говорит, что Украине нужны ракеты, он не врёт. Он только не говорит для чего они нужны. Всем понятно, что сколько ракет по России не запускай и какой бы дальности они ни были – а Украине будет только хуже, отметил эксперт.
Но тут есть важный нюанс. Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение, подчеркнул Ищенко.
Если ударов будет мало, они будут слабы и не нанесут существенный ущерб, Россия не станет наносить удар по Западу, ограничившись добиванием Украины, отметил политолог.
"Но если вглубь территории страны полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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