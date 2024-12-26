https://ukraina.ru/20241226/1059949615.html

Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко

Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко - 26.12.2024 Украина.ру

Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко

Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-26T04:45

2024-12-26T04:45

2024-12-26T04:45

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Когда Зеленский говорит, что Украине нужны ракеты, он не врёт. Он только не говорит для чего они нужны. Всем понятно, что сколько ракет по России не запускай и какой бы дальности они ни были – а Украине будет только хуже, отметил эксперт.Но тут есть важный нюанс. Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение, подчеркнул Ищенко.Если ударов будет мало, они будут слабы и не нанесут существенный ущерб, Россия не станет наносить удар по Западу, ограничившись добиванием Украины, отметил политолог."Но если вглубь территории страны полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

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