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Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС

Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС - 26.12.2024 Украина.ру

Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС

Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому президенту Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал посол республики в Москве Пакир Амза, передает РИА Новости

2024-12-26T07:52

2024-12-26T07:52

2024-12-26T07:52

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"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность... Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", - отметил Амза.Он уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.Тогда же министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо решило подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.Подробнее о БРИКС - в материале Павла Волкова Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет на сайте Украина.ру.

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новости, шри-ланка, москва, владимир путин, брикс, оон