Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС - 26.12.2024 Украина.ру
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Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС
Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС - 26.12.2024 Украина.ру
Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому президенту Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал посол республики в Москве Пакир Амза, передает РИА Новости
2024-12-26T07:52
2024-12-26T07:52
новости
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"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность... Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", - отметил Амза.Он уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.Тогда же министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо решило подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.Подробнее о БРИКС - в материале Павла Волкова Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шри-ланка, москва, владимир путин, брикс, оон
Новости, Шри-Ланка, Москва, Владимир Путин, БРИКС, ООН

Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС

07:52 26.12.2024
 
© commons.wikimedia.orgКоломбо Шри-Ланка
Коломбо Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© commons.wikimedia.org
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Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому президенту Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал посол республики в Москве Пакир Амза, передает РИА Новости
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность... Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", - отметил Амза.
Он уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.
Тогда же министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо решило подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
Подробнее о БРИКС - в материале Павла Волкова Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет на сайте Украина.ру.
 
НовостиШри-ЛанкаМоскваВладимир ПутинБРИКСООН
 
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Заголовок открываемого материала
08:01Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана
07:52Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС
07:38Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово
07:31Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
07:15"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова
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