Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому президенту Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал посол республики в Москве Пакир Амза, передает РИА Новости
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность... Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", - отметил Амза.
Он уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.
Тогда же министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо решило подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
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