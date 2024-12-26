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"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова

"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова - 26.12.2024 Украина.ру

"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова

Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является актом отчаяния украинских спецслужб. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости

2024-12-26T07:15

2024-12-26T07:15

2024-12-26T07:23

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"Это связано с тем, что они не могут добиться серьезных каких-то результатов на линии фронта и пытаются перенести войну в наш тыл. Это не первое заказное политическое, на мой взгляд, убийство", - сказал Гагин.Он выразил надежду, что российские спецслужбы будут пресекать подобные действия в дальнейшем.На прошлой неделе на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погиб Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Подробнее о теракте - в материале “Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы на сайте Украина.ру.

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