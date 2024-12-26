"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова
07:15 26.12.2024 (обновлено: 07:23 26.12.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
Убийство начальника войск радиационно-химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является актом отчаяния украинских спецслужб. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости
"Это связано с тем, что они не могут добиться серьезных каких-то результатов на линии фронта и пытаются перенести войну в наш тыл. Это не первое заказное политическое, на мой взгляд, убийство", - сказал Гагин.
Он выразил надежду, что российские спецслужбы будут пресекать подобные действия в дальнейшем.
"Генерал участвовал во многих важных мероприятиях по обличению Украины в наличии лабораторий с химическим оружием, с биологическим оружием. Офицер имел огромное значение в министерстве обороны, он пользовался уважением. Надо сказать, это серьезные потери. Повторюсь, что это просто акт терроризма, это заказное убийство", - подчеркнул он.
На прошлой неделе на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погиб Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Подробнее о теракте - в материале “Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы на сайте Украина.ру.