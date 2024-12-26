Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг - 26.12.2024 Украина.ру
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Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг - 26.12.2024 Украина.ру
Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждет Приднестровье с января 2025 года, а также, насколько серьезен риск энергетического кризиса и военной эскалации конфликта в Приднестровье
2024-12-26T07:31
2024-12-26T07:31
видео
ес
приднестровье
молдавия
россия
газ
энергетика
владимир зеленский
украина
кризис
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00:38 - О поставках газа в Приднестровье и в Молдавию.13:28 - О целях захвата Молдавской ГРЭС.15:40 - О реакции России на эскалацию конфликта в Приднестровье.17:43 - Чего добивается Молдавия? 18:27 - Чем Молдавии ответит Россия? 20:35 - О рисках для Приднестровья.22:21 - Есть ли выход из энергетического кризиса?
приднестровье
молдавия
россия
украина
армия
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видео, ес, приднестровье, молдавия, россия, газ, энергетика, владимир зеленский, украина, кризис, долги, цены, торговля, евросоюз, санду майя, армия, "орешник", оружие, видео
Видео, ЕС, Приднестровье, Молдавия, Россия, газ, энергетика, Владимир Зеленский, Украина, кризис, долги, цены, торговля, Евросоюз, Санду Майя, Армия, "Орешник", оружие

Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг

07:31 26.12.2024
 
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждет Приднестровье с января 2025 года, а также, насколько серьезен риск энергетического кризиса и военной эскалации конфликта в Приднестровье
00:38 - О поставках газа в Приднестровье и в Молдавию.
13:28 - О целях захвата Молдавской ГРЭС.
15:40 - О реакции России на эскалацию конфликта в Приднестровье.
17:43 - Чего добивается Молдавия?
18:27 - Чем Молдавии ответит Россия?
20:35 - О рисках для Приднестровья.
22:21 - Есть ли выход из энергетического кризиса?
 
ВидеоЕСПриднестровьеМолдавияРоссиягазэнергетикаВладимир ЗеленскийУкраинакризисдолгиценыторговляЕвросоюзСанду МайяАрмия"Орешник"оружие
 
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