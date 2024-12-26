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Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг - 26.12.2024 Украина.ру
Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждет Приднестровье с января 2025 года, а также, насколько серьезен риск энергетического кризиса и военной эскалации конфликта в Приднестровье
2024-12-26T07:31
2024-12-26T07:31
2024-12-26T07:31
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00:38 - О поставках газа в Приднестровье и в Молдавию.13:28 - О целях захвата Молдавской ГРЭС.15:40 - О реакции России на эскалацию конфликта в Приднестровье.17:43 - Чего добивается Молдавия? 18:27 - Чем Молдавии ответит Россия? 20:35 - О рисках для Приднестровья.22:21 - Есть ли выход из энергетического кризиса?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Видео, ЕС, Приднестровье, Молдавия, Россия, газ, энергетика, Владимир Зеленский, Украина, кризис, долги, цены, торговля, Евросоюз, Санду Майя, Армия, "Орешник", оружие
Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждет Приднестровье с января 2025 года, а также, насколько серьезен риск энергетического кризиса и военной эскалации конфликта в Приднестровье
00:38 - О поставках газа в Приднестровье и в Молдавию.
13:28 - О целях захвата Молдавской ГРЭС.
15:40 - О реакции России
на эскалацию конфликта в Приднестровье.
17:43 - Чего добивается Молдавия?
18:27 - Чем Молдавии ответит Россия?
20:35 - О рисках для Приднестровья.
22:21 - Есть ли выход из энергетического кризиса?