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Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг

Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг - 26.12.2024 Украина.ру

Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждет Приднестровье с января 2025 года, а также, насколько серьезен риск энергетического кризиса и военной эскалации конфликта в Приднестровье

2024-12-26T07:31

2024-12-26T07:31

2024-12-26T07:31

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украина

кризис

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00:38 - О поставках газа в Приднестровье и в Молдавию.13:28 - О целях захвата Молдавской ГРЭС.15:40 - О реакции России на эскалацию конфликта в Приднестровье.17:43 - Чего добивается Молдавия? 18:27 - Чем Молдавии ответит Россия? 20:35 - О рисках для Приднестровья.22:21 - Есть ли выход из энергетического кризиса?

приднестровье

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россия

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