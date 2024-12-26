https://ukraina.ru/20241226/1059950013.html

Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев

Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев - 26.12.2024 Украина.ру

Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев

Макрон не просто встречался с Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-26T05:15

2024-12-26T05:15

2024-12-26T05:15

новости

россия

москва

владимир зеленский

эммануэль макрон

ростислав ищенко

дональд трамп

миротворец

война

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg

Если вглубь России полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа, рассказал эксперт.Именно этого и добивается Зеленский. Поэтому он постоянно окучивает Эммануэля Макрона, являющегося автором идеи введения на Украину западных "миротворцев". пытается убедить британцев и, главное, поляков принять участие в его авантюре, отметил политолог. На это Трамп не сказал Марону "да", но и "нет" не сказал. Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского", указал он."Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".

https://ukraina.ru/20241225/1059949345.html

россия

москва

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, владимир зеленский, эммануэль макрон, ростислав ищенко, дональд трамп, миротворец, война, нато, сво, детали, запад, спецоперация