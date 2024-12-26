Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев - 26.12.2024 Украина.ру
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Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев
Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев - 26.12.2024 Украина.ру
Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев
Макрон не просто встречался с Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-26T05:15
2024-12-26T05:15
новости
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владимир зеленский
эммануэль макрон
ростислав ищенко
дональд трамп
миротворец
война
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Если вглубь России полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа, рассказал эксперт.Именно этого и добивается Зеленский. Поэтому он постоянно окучивает Эммануэля Макрона, являющегося автором идеи введения на Украину западных "миротворцев". пытается убедить британцев и, главное, поляков принять участие в его авантюре, отметил политолог. На это Трамп не сказал Марону "да", но и "нет" не сказал. Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского", указал он."Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
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новости, россия, москва, владимир зеленский, эммануэль макрон, ростислав ищенко, дональд трамп, миротворец, война, нато, сво, детали, запад, спецоперация
Новости, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Миротворец, война, НАТО, СВО, детали, Запад, Спецоперация

Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев

05:15 26.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Макрон не просто встречался с Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если вглубь России полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа, рассказал эксперт.
Именно этого и добивается Зеленский. Поэтому он постоянно окучивает Эммануэля Макрона, являющегося автором идеи введения на Украину западных "миротворцев". пытается убедить британцев и, главное, поляков принять участие в его авантюре, отметил политолог.
"Макрон не просто встречался с [Дональдом] Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину, имеющей целью остановить Россию хотя бы на линии Днепра", — подчеркнул Ищенко.
На это Трамп не сказал Марону "да", но и "нет" не сказал. Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского", указал он.
"Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 17:29
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НовостиРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРостислав ИщенкоДональд ТрампМиротворецвойнаНАТОСВОдеталиЗападСпецоперация
 
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