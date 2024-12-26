Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев
Макрон не просто встречался с Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если вглубь России полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придётся нанести по требованию народа, рассказал эксперт.
Именно этого и добивается Зеленский. Поэтому он постоянно окучивает Эммануэля Макрона, являющегося автором идеи введения на Украину западных "миротворцев". пытается убедить британцев и, главное, поляков принять участие в его авантюре, отметил политолог.
"Макрон не просто встречался с [Дональдом] Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину, имеющей целью остановить Россию хотя бы на линии Днепра", — подчеркнул Ищенко.
На это Трамп не сказал Марону "да", но и "нет" не сказал. Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского", указал он.
"Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
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