https://ukraina.ru/20241226/1059943638.html

Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах

Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах - 26.12.2024 Украина.ру

Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах

Украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт. На Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Это тотальный геноцид украинского населения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-26T05:45

2024-12-26T05:45

2024-12-26T05:45

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станислав крапивник

владимир зеленский

всу

мобилизация

дети

женщины

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Можно надеяться, что за ближайшие годы Россия точно сможет разобраться с Украиной. Но Запад продолжит отправлять киевским властям все больше вооружений, отметил эксперт.Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения, указал офицер.Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, отметил Крапивник. Известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все, подчеркнул эксперт."Украина — это ресурсная база Запада. Это то, что они хотят сделать из нас. А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

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