Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
© AP / Emilio Morenatti
© AP / Emilio Morenatti
Украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт. На Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Это тотальный геноцид украинского населения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Можно надеяться, что за ближайшие годы Россия точно сможет разобраться с Украиной. Но Запад продолжит отправлять киевским властям все больше вооружений, отметил эксперт.
"Давайте смотреть на вещи реально: украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт", — констатировал Крапивник.
Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения, указал офицер.
Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, отметил Крапивник. Известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все, подчеркнул эксперт.
"Украина — это ресурсная база Запада. Это то, что они хотят сделать из нас. А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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