Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах - 26.12.2024 Украина.ру
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Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах - 26.12.2024 Украина.ру
Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
Украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт. На Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Это тотальный геноцид украинского населения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-26T05:45
2024-12-26T05:45
новости
украина
сша
россия
станислав крапивник
владимир зеленский
всу
мобилизация
дети
женщины
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Можно надеяться, что за ближайшие годы Россия точно сможет разобраться с Украиной. Но Запад продолжит отправлять киевским властям все больше вооружений, отметил эксперт.Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения, указал офицер.Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, отметил Крапивник. Известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все, подчеркнул эксперт."Украина — это ресурсная база Запада. Это то, что они хотят сделать из нас. А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html
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новости, украина, сша, россия, станислав крапивник, владимир зеленский, всу, мобилизация, дети, женщины, геноцид, ресурсы, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Станислав Крапивник, Владимир Зеленский, ВСУ, мобилизация, дети, женщины, геноцид, ресурсы, СВО, детали, Спецоперация

Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах

05:45 26.12.2024
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP / Emilio Morenatti
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Украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт. На Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Это тотальный геноцид украинского населения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Можно надеяться, что за ближайшие годы Россия точно сможет разобраться с Украиной. Но Запад продолжит отправлять киевским властям все больше вооружений, отметил эксперт.

"Давайте смотреть на вещи реально: украинская власть дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт", — констатировал Крапивник.

Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения, указал офицер.
Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, отметил Крапивник. Известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все, подчеркнул эксперт.
"Украина — это ресурсная база Запада. Это то, что они хотят сделать из нас. А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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