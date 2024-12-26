Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ - 26.12.2024 Украина.ру
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Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ
Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ - 26.12.2024 Украина.ру
Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ
Украинские спецслужбы планировали взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, сообщила ФСБ России
2024-12-26T09:04
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"Установлено, что в ноябре 2024 года в Москву с Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине", - рассказали в службе безопасности.В Москве он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения.Координация подготовки теракта помимо кураторов из спецслужб "осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины"."После совершения теракта украинские спецслужбы планировали обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.Также известно, что одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ

09:04 26.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Украинские спецслужбы планировали взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, сообщила ФСБ России
"Установлено, что в ноябре 2024 года в Москву с Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине", - рассказали в службе безопасности.
В Москве он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения.
"Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины", - отмечает ФСБ.
Координация подготовки теракта помимо кураторов из спецслужб "осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины".
"После совершения теракта украинские спецслужбы планировали обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
Также известно, что одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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