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Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ

Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ - 26.12.2024 Украина.ру

Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ

Украинские спецслужбы планировали взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, сообщила ФСБ России

2024-12-26T09:04

2024-12-26T09:04

2024-12-26T09:04

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"Установлено, что в ноябре 2024 года в Москву с Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине", - рассказали в службе безопасности.В Москве он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения.Координация подготовки теракта помимо кураторов из спецслужб "осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины"."После совершения теракта украинские спецслужбы планировали обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.Также известно, что одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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