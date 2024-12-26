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Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют

Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют - 26.12.2024 Украина.ру

Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют

На Украине не будут проводить демобилизацию военнослужащих из-за сорванных планов по мобилизации. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире телеканала "Новости.Live"

2024-12-26T08:29

2024-12-26T08:29

2024-12-26T08:29

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"Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - объяснила Скороход.Она отметила, что офицерский состав ВСУ "почти не воюет" (офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает). По словам Скороход, на передовой преимущественно воюют мобилизованные, которые не имели ранее никакого отношения к армии.Минувшим летом спикер парламента Украины Руслан Стефанчук признал, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что Минобороны Украины попросило комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре.Подробнее о проблеме - в материале "Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, анна скороход, украина, александр сырский, руслан стефанчук, верховная рада, вооруженные силы украины, рада