Главное за ночь 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059958504.html
Главное за ночь 26 декабря
Главное за ночь 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 декабря
ВС РФ ночью нанесли удары по целям в Киевской области. Были поражены объекты противника в Буче, Вышгороде и Обухове. Украина.ру, 26.12.2024
2024-12-26T08:09
2024-12-26T08:09
новости
россия
волгоградская область
киевская область
дональд трамп
владимир рогов
вооруженные силы украины
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg
ВС РФ ночью нанесли удары по целям в Киевской области. Были поражены объекты противника в Буче, Вышгороде и Обухове.Российская ПВО за ночь уничтожила пять украинских БПЛА: три сбито над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской, сообщает Минобороны РФ.Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в н.п. Великая Новосёлка на Времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сказал Владимир Рогов.В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия, пострадавших и возгорания нет, - губернатор.Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву, среди девяти пострадавших есть один ребенок, — МЧС РФ.Около 600 граждан Украины обратились в 2024 году в российские загранучреждения за гражданством России, — директор консульского департамента МИД РФ.Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в очередной раз упомянул плюсы от присоединения Канады и острова Гренландия (территория Дании) к США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:0:401:300_1920x0_80_0_0_03d46a200674d2802657a2213970b845.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волгоградская область, киевская область, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины, мчс
Новости, Россия, Волгоградская область, Киевская область, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МЧС

Главное за ночь 26 декабря

08:09 26.12.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ ночью нанесли удары по целям в Киевской области. Были поражены объекты противника в Буче, Вышгороде и Обухове.
Российская ПВО за ночь уничтожила пять украинских БПЛА: три сбито над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской, сообщает Минобороны РФ.
Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в н.п. Великая Новосёлка на Времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сказал Владимир Рогов.
В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия, пострадавших и возгорания нет, - губернатор.
Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву, среди девяти пострадавших есть один ребенок, — МЧС РФ.
Около 600 граждан Украины обратились в 2024 году в российские загранучреждения за гражданством России, — директор консульского департамента МИД РФ.
Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в очередной раз упомянул плюсы от присоединения Канады и острова Гренландия (территория Дании) к США.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВолгоградская областьКиевская областьДональд ТрампВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМЧС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
12:29Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках
12:19За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион
12:11Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
11:50Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере
11:41"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине
11:40Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года
11:35"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
11:15"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
11:11Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян
10:26Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
10:23ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
09:37"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
09:36Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области
09:28Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря
09:26СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
09:04Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ
08:55Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ
08:29Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют
08:09Главное за ночь 26 декабря
Лента новостейМолния