https://ukraina.ru/20241226/1059958504.html
Главное за ночь 26 декабря
Главное за ночь 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 декабря
ВС РФ ночью нанесли удары по целям в Киевской области. Были поражены объекты противника в Буче, Вышгороде и Обухове. Украина.ру, 26.12.2024
2024-12-26T08:09
2024-12-26T08:09
2024-12-26T08:09
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ВС РФ ночью нанесли удары по целям в Киевской области. Были поражены объекты противника в Буче, Вышгороде и Обухове.Российская ПВО за ночь уничтожила пять украинских БПЛА: три сбито над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской, сообщает Минобороны РФ.Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в н.п. Великая Новосёлка на Времевском направлении запорожской линии фронта перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги, сказал Владимир Рогов.В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия, пострадавших и возгорания нет, - губернатор.Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву, среди девяти пострадавших есть один ребенок, — МЧС РФ.Около 600 граждан Украины обратились в 2024 году в российские загранучреждения за гражданством России, — директор консульского департамента МИД РФ.Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в очередной раз упомянул плюсы от присоединения Канады и острова Гренландия (территория Дании) к США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, волгоградская область, киевская область, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины, мчс
Новости, Россия, Волгоградская область, Киевская область, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МЧС