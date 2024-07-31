Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США - 31.07.2024 Украина.ру
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Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США
Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США - 31.07.2024 Украина.ру
Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США
"Медовый месяц" Харрис будет недолгим. Она отстает от Трампа по рейтингу. "Избирательные деньги", полученные Харрис, принадлежат Байдену. Обама в нее не верит и помогать не будет.
2024-07-31T18:34
2024-07-31T18:34
интервью
сша
камала харрис
дональд трамп
барак обама (старший)
выборы
президент
джо байден
малек дудаков
деньги
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков.За последнее время Камала Харрис смогла мобилизовать вокруг себя демократов. За неделю ей удалось привлечь к избирательной кампании гораздо больше денег, чем Джо Байден получил за квартал. Кроме того, Харрис вернула симпатии молодежи и латиноамериканцев, которые вроде как собирались голосовать за Дональда Трампа.— Малек, за счет чего Харрис удалось добиться таких результатов, учитывая, что на посту вице-президента она себя никак не проявила?— Я бы не стал говорить о том, что Харрис удалось добиться больших успехов за две недели своей избирательной кампании.Да, ее рейтинги повыше, чем у Байдена. В стане демократов даже был раскол, поскольку немалая часть их электоральной базы была недовольна Байденом и его слабостью. Да, по сравнению с тем, что было в начале июля, рейтинги у демократов подросли. Но какого-то существенного роста я не вижу.Сейчас по всем общенациональным опросам Харрис отстает от Трампа на два пункта. В ключевых штатах все зависит от опроса к опросу, но я бы не сказал, что для демократов там складывается радужная картина.То, что Харрис собрала 200 миллионов долларов, связано с тем, что деньги, которые не получил Байден в течение июля, когда его кампанию бойкотировали крупные спонсоры, были разморожены. На самом деле они бы Байдену тоже достались, если бы он не снялся с гонки. Просто какое-то время крупные спонсоры демократов оказывали на него давление, поэтому деньги не выдавали.Более того, по фандрайзингу демократы все равно отстают от республиканцев и Трампа.Конечно, демократы попытаются сплотиться вокруг Харрис и попытаются устроить ей "медовый месяц", но пока этот "медовый месяц" получается слабеньким. Она по-прежнему отстает от Трампа.— То, что Харрис резко рванула вверх в семи колеблющихся штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин) – для вас это не аргумент?— Это показал последний опрос "Блумберга". А до этого был опрос "Эмерсона", согласно которому она отставала от Трампа. Если говорить о средней температуре по больнице, то Харрис от Трампа все равно отстает. У нее рейтинги повыше, чем у Байдена. Но это связано лишь с сильнейшим расколом у демократов, который был при Байдене.Этот "медовый месяц" Харрис продлится недолго. Республиканцы уже готовят огромное количество агитаций против нее. Для нее есть реальная опасность того, что ее рейтинги достигнут высшей точки, а потом начнут резко падать.— В чем суть интриги между Харрис и Обамой? Вице-президент публиковала видео со звонком Обамы в ее поддержку, который сейчас называют фейком. Да, и Мишель Обама, которая обгоняла Харрис по рейтингу, не стала участвовать в выборах.— Мишель Обама и не стремится идти в политику. Она даже выпустила мемуары, где объяснила, почему она этого не хочет. То есть все разговоры о ее амбициях так и остались слухами.Сам Обама не верит в перспективы Харрис и считает ее слабым кандидатом. Он агитировал за проведение новых праймериз, на которых был бы выставлен кто-то другой. Но этого не случилось. Основная борьба сейчас ведется вокруг того, кто станет кандидатом в вице-президенты при Харрис, а Обама от нее публично отстраняется.Харрис является частью клана Клинтонов (Хиллари Клинтон помогала ей всю ее карьеру). С Обамой у нее таких связей нет. Вот он и хэджирует риски. Если Харрис проиграет, он выйдет и скажет: "Видите, я же вас предупреждал, что она слабый кандидат".— То есть история со звонком – это больше пиар?— Скорее, простая формальность. От Обамы все ждали этой поддержки. Он должен был поддержать Харрис. Но то, как это происходило, показывает, что Обама ею недоволен (пять дней прождал, прежде чем ее поддержать). Понятно, что серьезно помогать Харрис в избирательной кампании он не будет.— В агитационных роликах Харрис упор делается на ее прокурорском прошлом. Все забывают, что на посту вице-президента она провалила решение миграционной проблемы. Удастся ли республиканцам найти на нее серьезный компромат, который резко бы усилил позиции Трампа?— Они этим уже занимаются.Во-первых, республиканцы будут делать упор на то, что Харрис — плохой вице-президент. Она не только провалила вопрос с миграционным кризисом. Она отвечала за программу подключения американских сел к высокоскоростному интернету. На нее выделили 42 миллиарда долларов, но ни одно село не подключили.Во-вторых, сейчас всплывают старые скандалы, связанные с тем, как она попала в политику через постель. Активно муссируется тема токсичной атмосферы в ее команде, когда она срывалась на своих подчиненных, а те увольнялись в слезах.В-третьих, сейчас критикуют ее радикальные инициативы, с которыми она выступала в 2020 году. Сокращение полиции в Лос-Анжелесе (привело к росту преступности), легализация нелегальной миграции (объявить всем амнистию), а также отказ от добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Сейчас ей приходится за это оправдываться (якобы она это не говорила).Все это республиканцы уже эффективно используют против нее.— Правду ли говорят, что Трамп боится дебатов с Харрис в сентябре?— Трампу нечего бояться. Просто он хочет, чтобы все прошло по форме. Дебаты будут как дебаты. У обоих будут ляпы. Но я допускаю, что Харрис будет проще дискутировать с Трампом, чем если бы ей пришлось делать это с Вэнсом.Вэнс — молодой. Он бы ее разнес точно. А у Трампа в силу возраста ляпы все же возникают.— Кто может стать кандидатом в вице-президенты Харрис?— Любая из фигур, которые сейчас активно обсуждаются. Марк Келли — сенатор от Аризоны и бывший астронавт. Джошуа Шапиро — губернатор Пенсильвании. Энди Бэшер — губернатор Кентукки.Судя по всему, кандидатом будет Келли.Да, для Харрис больше бы подошел Шапиро, но он придерживается произраильских взглядов, а это бы раскололо коалицию демократов. Так что демократы бывшим астронавтом будут бороться против Вэнса — бывшего морпеха.Но, учитывая, что у Келли были скандалы по поводу его связей с Китаем, вряд ли он ей сильно поможет. Во всяком случае, демократы будут делать ставку на то, что их кандидат в вице-президенты окажется получше их кандидата в президенты.О том, как что тайная власть США ликвидировала кандидата в президенты Байдена и теперь хочет взять реванш за победу Трампа в 2016 году, в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны.
https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html
https://ukraina.ru/20240730/1056570167.html
https://ukraina.ru/20240727/1056510834.html
https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html
сша
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, камала харрис, дональд трамп, барак обама (старший), выборы, президент, джо байден, малек дудаков, деньги
Интервью, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), выборы, президент, Джо Байден, Малек Дудаков, деньги

Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США

18:34 31.07.2024
 
© 100biografiy.ruМалек Дудаков интервью
Малек Дудаков интервью
© 100biografiy.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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"Медовый месяц" Харрис будет недолгим. Она отстает от Трампа по рейтингу. "Избирательные деньги", полученные Харрис, принадлежат Байдену. Обама в нее не верит и помогать не будет.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
За последнее время Камала Харрис смогла мобилизовать вокруг себя демократов. За неделю ей удалось привлечь к избирательной кампании гораздо больше денег, чем Джо Байден получил за квартал. Кроме того, Харрис вернула симпатии молодежи и латиноамериканцев, которые вроде как собирались голосовать за Дональда Трампа.
— Малек, за счет чего Харрис удалось добиться таких результатов, учитывая, что на посту вице-президента она себя никак не проявила?
— Я бы не стал говорить о том, что Харрис удалось добиться больших успехов за две недели своей избирательной кампании.
Да, ее рейтинги повыше, чем у Байдена. В стане демократов даже был раскол, поскольку немалая часть их электоральной базы была недовольна Байденом и его слабостью. Да, по сравнению с тем, что было в начале июля, рейтинги у демократов подросли. Но какого-то существенного роста я не вижу.
Сейчас по всем общенациональным опросам Харрис отстает от Трампа на два пункта. В ключевых штатах все зависит от опроса к опросу, но я бы не сказал, что для демократов там складывается радужная картина.
То, что Харрис собрала 200 миллионов долларов, связано с тем, что деньги, которые не получил Байден в течение июля, когда его кампанию бойкотировали крупные спонсоры, были разморожены. На самом деле они бы Байдену тоже достались, если бы он не снялся с гонки. Просто какое-то время крупные спонсоры демократов оказывали на него давление, поэтому деньги не выдавали.
Более того, по фандрайзингу демократы все равно отстают от республиканцев и Трампа.
Конечно, демократы попытаются сплотиться вокруг Харрис и попытаются устроить ей "медовый месяц", но пока этот "медовый месяц" получается слабеньким. Она по-прежнему отстает от Трампа.
Малек Дудаков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 17:25
Малек Дудаков: кто онПолитолог-американист, публицист, блогер
— То, что Харрис резко рванула вверх в семи колеблющихся штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин) – для вас это не аргумент?
— Это показал последний опрос "Блумберга". А до этого был опрос "Эмерсона", согласно которому она отставала от Трампа.
Если говорить о средней температуре по больнице, то Харрис от Трампа все равно отстает. У нее рейтинги повыше, чем у Байдена. Но это связано лишь с сильнейшим расколом у демократов, который был при Байдене.
Этот "медовый месяц" Харрис продлится недолго. Республиканцы уже готовят огромное количество агитаций против нее. Для нее есть реальная опасность того, что ее рейтинги достигнут высшей точки, а потом начнут резко падать.
— В чем суть интриги между Харрис и Обамой? Вице-президент публиковала видео со звонком Обамы в ее поддержку, который сейчас называют фейком. Да, и Мишель Обама, которая обгоняла Харрис по рейтингу, не стала участвовать в выборах.
— Мишель Обама и не стремится идти в политику. Она даже выпустила мемуары, где объяснила, почему она этого не хочет. То есть все разговоры о ее амбициях так и остались слухами.
Сам Обама не верит в перспективы Харрис и считает ее слабым кандидатом. Он агитировал за проведение новых праймериз, на которых был бы выставлен кто-то другой. Но этого не случилось.
Основная борьба сейчас ведется вокруг того, кто станет кандидатом в вице-президенты при Харрис, а Обама от нее публично отстраняется.
Харрис является частью клана Клинтонов (Хиллари Клинтон помогала ей всю ее карьеру). С Обамой у нее таких связей нет. Вот он и хэджирует риски. Если Харрис проиграет, он выйдет и скажет: "Видите, я же вас предупреждал, что она слабый кандидат".
Грег Вайнер интервью
Вчера, 19:30
Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шокДональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
— То есть история со звонком – это больше пиар?
— Скорее, простая формальность.
От Обамы все ждали этой поддержки. Он должен был поддержать Харрис. Но то, как это происходило, показывает, что Обама ею недоволен (пять дней прождал, прежде чем ее поддержать). Понятно, что серьезно помогать Харрис в избирательной кампании он не будет.
— В агитационных роликах Харрис упор делается на ее прокурорском прошлом. Все забывают, что на посту вице-президента она провалила решение миграционной проблемы. Удастся ли республиканцам найти на нее серьезный компромат, который резко бы усилил позиции Трампа?
— Они этим уже занимаются.
Во-первых, республиканцы будут делать упор на то, что Харрис — плохой вице-президент. Она не только провалила вопрос с миграционным кризисом. Она отвечала за программу подключения американских сел к высокоскоростному интернету. На нее выделили 42 миллиарда долларов, но ни одно село не подключили.
Во-вторых, сейчас всплывают старые скандалы, связанные с тем, как она попала в политику через постель. Активно муссируется тема токсичной атмосферы в ее команде, когда она срывалась на своих подчиненных, а те увольнялись в слезах.
В-третьих, сейчас критикуют ее радикальные инициативы, с которыми она выступала в 2020 году. Сокращение полиции в Лос-Анжелесе (привело к росту преступности), легализация нелегальной миграции (объявить всем амнистию), а также отказ от добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Сейчас ей приходится за это оправдываться (якобы она это не говорила).
Все это республиканцы уже эффективно используют против нее.
Дмитрий Выдрин интервью
27 июля, 11:27
Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мирДональд Трамп как представитель глубинного государства может привести Украину к быстрой и радикальной смене власти. Но если победит Камала Харрис, США и всему миру придет конец
— Правду ли говорят, что Трамп боится дебатов с Харрис в сентябре?
— Трампу нечего бояться. Просто он хочет, чтобы все прошло по форме. Дебаты будут как дебаты. У обоих будут ляпы. Но я допускаю, что Харрис будет проще дискутировать с Трампом, чем если бы ей пришлось делать это с Вэнсом.
Вэнс — молодой. Он бы ее разнес точно. А у Трампа в силу возраста ляпы все же возникают.
— Кто может стать кандидатом в вице-президенты Харрис?
— Любая из фигур, которые сейчас активно обсуждаются. Марк Келли — сенатор от Аризоны и бывший астронавт. Джошуа Шапиро — губернатор Пенсильвании. Энди Бэшер — губернатор Кентукки.
Судя по всему, кандидатом будет Келли.
Да, для Харрис больше бы подошел Шапиро, но он придерживается произраильских взглядов, а это бы раскололо коалицию демократов. Так что демократы бывшим астронавтом будут бороться против Вэнса — бывшего морпеха.
Но, учитывая, что у Келли были скандалы по поводу его связей с Китаем, вряд ли он ей сильно поможет. Во всяком случае, демократы будут делать ставку на то, что их кандидат в вице-президенты окажется получше их кандидата в президенты.
Драгана Трифкович интервью
26 июля, 06:20
Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"России и Сербии не стоит надеяться на уважение со стороны Америки. Нет разницы, кто займет пост главы США, будь то демократ или республиканец, Трамп или Харрис
О том, как что тайная власть США ликвидировала кандидата в президенты Байдена и теперь хочет взять реванш за победу Трампа в 2016 году, в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны.
 
ИнтервьюСШАКамала ХаррисДональд ТрампБарак Обама (старший)выборыпрезидентДжо БайденМалек Дудаковденьги
 
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