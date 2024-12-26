https://ukraina.ru/20241226/1059941728.html

"Трамп пришел нас нагнуть". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

"Трамп пришел нас нагнуть". Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 26.12.2024 Украина.ру

"Трамп пришел нас нагнуть". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

Украинские эксперты, политики и так называемые ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают, каковы шансы на мир и не будет ли Украина в результате разделена, не утратит ли территории.

2024-12-26T06:44

2024-12-26T06:44

2024-12-26T06:44

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анатолий шарий

олег царев

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Мнения высказывают разные. Так, бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в эфире ютуб-канала Politeka выразил уверенность в том, что такой вариант вполне возможен. По его словам, уже "слит" план раздела Украины.Комментируя публикации о предложениях Дональда Трампа относительно путей разрешения украинского конфликта, Рева отметил, что все это было сказано еще на встрече Трампа, Макрона и Зеленского в Париже. Экс-министр считает, что Украине (киевскому режиму – Ред.) надо отбросить все иллюзии относительно Трампа – "помогать Киеву он не будет"."Трамп пришел не для того, чтобы ругаться с Россией из-за Украины, он пришел договориться с Россией за счет Украины", - заявил Рева.Экс-министр полагает, что Трамп, как только он вступит в должность президента США, инициирует прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "на предмет прекращения войны". По мнению Ревы, в таком случае президент РФ "выкатит Стамбульские соглашения и скажет – мы договорились еще в 2022 году, я вообще не понимаю, что они (украинцы – Ред.) воюют…"И что – Трамп будет вникать в детали этих соглашений? Или он скажет Зеленскому – вот тебе "Брестский мир", подписывай! Вот что будет. Трамп пришел нас нагнуть, а не для того, чтобы нагнуть Путина в наших интересах. Если наши идиоты этого не понимают – ну, они такие, знаете…", - сказал украинский политик.Рева высказал уверенность в том, что Путин воюет, исходя не из каких-то экономических соображений, но только из политических, его цель – уничтожение нынешнего украинского государства (киевского режима – Ред.). Потому Трамп не сможет воздействовать на Россию предоставлением каких-то экономических преференций. А вот Зеленскому надо бы быть более адекватным, не ругаться со всеми – "ты не пуп Земли, в конце концов может случиться так, что без тебя будут разговаривать об Украине", заявил экс-министр.Чем все закончится? По мнению Ревы, прогноз МВФ о возможном завершении войны (в самом негативном сценарии) в середине 2026 года слишком оптимистичен, "никаких предпосылок к компромиссу нет, позиции Украины и России диаметрально противоположны, желание Трампа прекратить войну – оно сейчас коррелирует с желанием путина (так - в тексте - Ред.) навязать нам (киевскому режиму – Ред.) свои условия, и они натыкаются на нежелание Украины (киевского режима – Ред.) принимать условия капитуляции".Экс-министр также заявил, что нынешняя американская администрация Киеву помогает, а если далее Трамп не возобновит помощь, у Украины (у киевского режима – Ред.) будут серьезные проблемы, для решения которых у киевских властей не так уж много времени. Под "решением" Рева подразумевает как увеличение внутреннего производства вооружений и боеприпасов, так и увеличение помощи со стороны ЕС.Что дальше? Экс-министр отметил, что "если эти проблемы удастся решить, мы будем дальше воевать". Как долго это продлится? До тех пор, пока не стабилизируется фронт. Отметим, в комментариях к видеозаписи интервью Реве советуют лично отправиться в окопы и ждать там стабилизации фронта. Но вряд ли он последует этому совету.Впрочем, считать, что киевский режим гибнет или вот-вот погибнет из-за слабости армии или из-за отсутствия средств - рановато. Как сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, офис Зеленского "смог получить гарантии на финансирование Украины на весь 2025 год, а увеличение налогов позволит министерству обороны закупать оружие для ВСУ на черном рынке"."Банковая теперь не нуждается в деньгах, а вопрос вооружения будут закрывать страны ЕС, что позволит минимизировать уход США при Трампе", - отмечают авторы канала.Больше всего в Киеве боятся аудита. По информации источника "Резидента", (глава ОП — Ред.) Андрей Ермак пока не смог установить неофициальную коммуникацию с командой Дональда Трампа, которая будто бы игнорирует все предложения Киева по мирному треку (о сути этих мирных предложений не сообщается, ранее писали, что Ермак будто бы готов предложить республиканцам все выгодные контракты, на которых сидели демократы в Украине и "слить все схемы заработка Администрации Байдена". — Ред.)."На Банковой пытаются играть через американских лоббистов и выстраивают работу в Конгрессе, чтобы предотвратить или купировать расследования расходов финансовой/военной помощи США", - информирует тг-канал.Тем временем постмайданная власть продолжает отжигать. "Комитет Рады (по вопросам правоохранительной деятельности – Ред.) поддержал декриминализацию порнографии", - пишет в своем блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. И добавляет с иронией: "Победа за победой".Можно над этим, как и над другими шагами киевского режима на пути "в Европу" смеяться. Но есть вопрос, какие ценности мы сами несём странам-соседям? Что их должно привлекать? Чем мы отличаемся от тех же западных "партнеров" Киева? Тут нужен серьёзный разговор внутри российского общества, но к такой дискуссии пока готовы немногие.А говорить есть, о чем. Так, Олег Царёв, комментируя снижение налогов на прибыль для банков, отметил в своем телеграм-блоге: "Россия попала на третье место по самому большому расслоению между богатыми и бедными в мире — UBS Global Wealth Report. На первом месте — США, на втором ЮАР. Сомнительное лидерство".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта"

https://ukraina.ru/20241224/1059896328.html

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