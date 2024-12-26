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Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ

Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ - 26.12.2024 Украина.ру

Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ

Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, передает РИА Новости

2024-12-26T08:55

2024-12-26T08:55

2024-12-26T09:17

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"В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что украинцев в России проживает "если не столько же, сколько в Украине, то, может, даже больше". Он отметил, что Москва приветствует переезд украинцев в Россию. По его словам, "они люди одной с нами культуры".Подробнее об отношении к украинцам - в материале Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, москва