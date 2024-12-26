Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059958843.html
Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ
Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ - 26.12.2024 Украина.ру
Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ
Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, передает РИА Новости
2024-12-26T08:55
2024-12-26T09:17
новости
россия
владимир путин
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_54d277b0b5429368a6e3b8ac5211afcb.jpg
"В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что украинцев в России проживает "если не столько же, сколько в Украине, то, может, даже больше". Он отметил, что Москва приветствует переезд украинцев в Россию. По его словам, "они люди одной с нами культуры".Подробнее об отношении к украинцам - в материале Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться на сайте Украина.ру.
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_710ebe4c5cf3730f2db0290078bac448.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина, москва
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Москва

Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ

08:55 26.12.2024 (обновлено: 09:17 26.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, передает РИА Новости
"В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что украинцев в России проживает "если не столько же, сколько в Украине, то, может, даже больше". Он отметил, что Москва приветствует переезд украинцев в Россию. По его словам, "они люди одной с нами культуры".
Подробнее об отношении к украинцам - в материале Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаМосква
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
12:29Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках
12:19За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион
12:11Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
11:50Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере
11:41"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине
11:40Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года
11:35"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
11:15"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
11:11Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян
10:26Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
10:23ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
09:37"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
09:36Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области
09:28Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря
09:26СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
09:04Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ
08:55Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ
08:29Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют
08:09Главное за ночь 26 декабря
Лента новостейМолния