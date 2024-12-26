https://ukraina.ru/20241226/1059957063.html

(Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу

(Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу - 26.12.2024 Украина.ру

(Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу

Чем больше звучат различные версии и условия мирных переговоров, тем агрессивнее становится риторика Зеленского и всей условной западной "партии войны". Верно отметил премьер Словакии Фицо, говоря о Зеленском, что впервые видит человека, который не хочет окончания войны.

2024-12-26T06:36

2024-12-26T06:36

2024-12-26T06:36

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Но он является, пожалуй единственным западным лидером, который сформулировал и обличил очевидные вещи. Высказывания уже бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о реваншистских намерениях украинцев возвращать все утерянные территории при любых условиях мирного урегулирования, тоже укладываются в воинственные планы Украины. И вот как неожиданно обернулась ситуация, когда просящая и абсолютно зависимая страна вдруг стала требовать, ставить условия, даже откровенно хамить. И сегодня уже Киев ставит условия Евросоюзу, призывая, например, лишить права голоса Венгрию и Словакию за "пророссийскую позицию". Это Зеленский сначала пытается коррумпировать того же Фицо, призывая отказаться от российского газа, при этом предлагает "компенсацию" ворованными российскими активами, а после отказа лидера Словакии, обращается к словацким силам безопасности проверить их же лидера на соответствие суверенным интересам. Все это виляние хвоста собакой стало возможно, как неоднократно указывал Владимир Путин, из-за утраты странами Евросоюза субъектности. Вот и Трамп, который скоро вступит в свои обязанности, обращается с Европой по-хозяйски. Как это делал до него и Байден. Последние заявления Трампа о притязаниях на Гренландию не только "взбодрили" Данию, которая тут же объявила об увеличении оборонного бюджета острова, но, во-первых, дали понять всей Европе, что она растратила все свои козыри в виде экономической независимости (Германия здесь лидирует), а, во-вторых, обозначили, куда будет расширяться мировой конфликт. Это будет Север с его арктическими богатствами и транспортными путями. И Украина в этом смысле для США не цель и даже не средство, как поётся в известной песне. Поэтому мирные инициативы команды республиканцев, могут прозвучать только один раз и, если Украина их отклонит, дальше этот конфликт станет европейской проблемой. Трамп обозначил страны, которые входят в его приоритет – это Мексика, Канада, Китай, Панама. А вот как в этом случает поведет себя Евросоюз – вопрос открытый. Своими осторожными прогнозами поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Михаил КарягинУсиление в повестке темы потенциального мирного урегулирования в конфликте на Украине отчетливо проявило слабые стороны В.Зеленского: недостаток опыта, отсутствие гибкости, замыкание всех процессов на себя. Скандалы из-за заявлений президента Украины случались и ранее. Можно вспомнить инцидент с Китаем, выпады в сторону Бразилии и другие случаи. Однако теперь, когда давление на Зеленского растет, он практически в ежедневном формате хамит всем, кто подвергает сомнению правильность подходов, которые предлагаются Киевом. Оскорбления в адрес Орбана, Фицо и других стали дежурными. Показательным является то, что уже даже Рютте публично критикует Зеленского за его нападки на Шольца. Напряжение в отношениях между Зеленским и западными политическими лидерами, очевидно, растет. И высокая вероятность дальнейшего усиления давления на Киев по вопросам мирного урегулирования конфликта может привести к появлению новых очагов напряжения. Наиболее рискогенные моменты: Потеря личных контактов. Спустя почти три года конфликта многие из тех, кто в индивидуальном качестве давал какие-либо гарантии Зеленскому, уходят с политической авансцены. Джонсон, который способствовал срыву Стамбульских соглашений, давно в отставке. Вскоре Белый дом покинет Байден. Своего кресла может лишиться и Шольц. Им на смену приходят политики, которые персонально Зеленскому ничего не обещали. А формат общения украинской стороны "вы нам должны" будет вызывать раздражение.Украинский политолог Константин БондаренкоПоследние события (не только в Украине, но и в мире) показывают, что некоторые страны Запада (в первую очередь Великобритания и Франция) начинают формировать Антитрамповскую коалицию. Заявления и сама логика встреч и поездок Макрона, Стармера и некоторых примкнувших к ним лидеров европейских государств говорит о том, что после 20 января Трамп столкнется с организованной фрондой из числа "союзников" (активно поддерживаемой американскими демократами). Задачи фронды: а) не допустить того, чтобы Трамп добился ощутимых результатов в заявленных предвыборных обещаниях (в том числе по Украине); б) создать коллективную систему безопасности, способную противостоять Трампу - в том числе в военно-политической, финансовой и экономической плоскостях; в) создать предпосылки для реванша демократов на промежуточных выборах 2026 года. Вскоре мы станем свидетелями того, как между Вашингтоном и европейскими столицами развернется борьба за Канаду и Германию. Параллельно в Европе будет формироваться протрамповский лагерь во главе с Орбаном. Постепенно влияние этого лагеря будет расти - особенно в Центральной и Южной Европе. Некоторые попытки создания подобного лагеря наблюдались и в 2017-2019 годах (главной действующей фигурой в этом процессе был Стив Бэннон). В принципе, наличие двух лагерей может сказаться не только на грядущем расколе Европы, но и на электоральных процессах (можно прогнозировать попытки активного провоцирования политических кризисов и поддержки "несистемных" партий). Показательное предоставление Орбаном политического убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому (с обещанием, что подобные акты будут практиковаться и в последующем), а также публичная ссора Зеленского с Орбаном и Фицо показывают, что конфликт нарастает. И внутриевропейское законодательство будет теперь полностью игнорироваться - будет доминировать волюнтаризм. Зеленский, похоже, после дипломатических неудач в Вашингтоне и более чем прохладных переговоров с командой Трампа решил сделать ставку на "европейскую фронду". Украинская "партия войны" будет пытаться и далее заручаться поддержкой европейской "партии войны". Только вот насколько подобный шаг оправдан? Или же для Зеленского это шаг отчаяния?Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНа Западе продолжается активная мыслительная работа по оформлению контуров "мирного предложения", которое могло бы удовлетворить Россию. На этот раз к ней подключилась тяжёлая артиллерия в виде Сэмюэла Чарапа из небезызвестной корпорации RAND. Чарап, что ожидаемо, мыслит более трезво, чем большинство его коллег. Отмечает, что переговоры более актуальны для Украины, у которой дела вот-вот пойдут совсем плохо в плане энергетики и экономики. По его словам, "любой подход США к переговорам должен учитывать более широкие причины конфликта". Поэтому урегулирование должно подразумевать не только прекращение огня и обеспечение безопасности Украины, но и стимулы для обеих сторон, в том числе стабилизацию отношений России с Западом. Что важно, Чарап требует отказаться от цели в виде "Украина в НАТО", потому что это и было одной из причин конфликта. Кроме того, приём Украины в альянс занял бы месяцы только парламентских процедур и потребовал бы множество реформ, которые пришлось бы провести Киеву. Но как быть со вступлением Украины в ЕС? Евросоюз же — не НАТО?... Тут аналитик напоминает, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, известная как положение о взаимной помощи ЕС, гласит, что если "государство-член становится жертвой вооружённой агрессии на своей территории, то другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами". Эта формулировка, возможно, даже более ультимативная, чем обязательство НАТО по коллективной обороне, выраженное в статье 5, и Чарап предлагает сосредоточиться на ней — раз уж сама Россия согласилась не препятствовать вступлению Украины в ЕС во время переговоров в 2022 году. Заодно Чарап предлагает отказаться от идеи ввода на Украину миротворцев — дескать, учитывая линию фронта, их понадобится десятки тысяч. Так что проще обойтись мониторингом спутниками и беспилотными системами. В остальном концепция аналитика RAND Corporation повторяет уже озвученное другими аналитиками в рамках формулы "вооружённая до зубов Украина и Россия, которая должна платить". Потому что, мол, "у остального мира не должно сложиться впечатления, будто Россия не понесла никаких издержек из-за своей агрессии". Под издержками Чарап понимает, например, согласие Москвы на конфискацию своих замороженных активов на Западе. Взамен ей надо, мол, дать гарантии, что Украина останется внеблоковой, а иностранные ВС и инфраструктура не будут на ней развернуты. Возможно также, что будут сняты какие-то санкции. Хуцпа остаётся хуцпой, даже если рационального в ней больше, чем обычно. Логичным вопросом с нашей стороны было бы следующий: а Запад сам не хочет заплатить за десятилетия санкций против России? За культуру "отмены"? За репрессии и давление в отношении всего русского: от спорта до финансов? Не говоря уже о пестовании русофобской Украины, единственная цель существования которой как раз и заключается в текущем конфликте? Пусть сперва заморозят активы Израиля или Турции. А также США, анонсирующих захват то Панамского канала, то Гренландии с Канадой.О том, как меняется постепенно позиция Трампа относительно российско-украинского конфликта и возможности быстрого мирного ее разрешения - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине"

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