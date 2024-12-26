Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию - 26.12.2024 Украина.ру
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Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию
Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию - 26.12.2024 Украина.ру
Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию
Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров. Если на Украине будет стоять польский контингент, а от ВСУ останутся бегущие под ударами ВС РФ ошмётки, то мнение Зеленского никому не будет интересно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-26T05:30
2024-12-26T05:30
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
ростислав ищенко
украинская армия
польша
майдан
молодежь
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К началу реального мирного процесса Владимиру Зеленскому надо будет прийти с новой, экипированной США, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери и побегать под бомбёжками, рассказал эксперт.Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину, отметил политолог.Если на Украине будет стоять многочисленный польский контингент, а от ВСУ останутся ошметки, бегущие сейчас под ударами ВС РФ, мнение Зеленского никому не будет интересно, подчеркнул Ищенко.Зеленский понимает, что Запад пришёл к решению заключить с Россией перемирие, ценой уступок за счёт Украины. Но украинская армия воевать больше не способна и он это знает, но хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад, а самому Зеленскому осталось что-то от Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Об успехах ВС России в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059951928.html
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, украинская армия, польша, майдан, молодежь, всу, сво, детали, спецоперация, восточная европа, перемирие
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, украинская армия, Польша, Майдан, молодежь, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация, Восточная Европа, перемирие

Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию

05:30 26.12.2024
 
© ua.todayнационалисты национальный корпус флаг
националисты национальный корпус флаг
© ua.today
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Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров. Если на Украине будет стоять польский контингент, а от ВСУ останутся бегущие под ударами ВС РФ ошмётки, то мнение Зеленского никому не будет интересно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
К началу реального мирного процесса Владимиру Зеленскому надо будет прийти с новой, экипированной США, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери и побегать под бомбёжками, рассказал эксперт.
Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину, отметил политолог.
Если на Украине будет стоять многочисленный польский контингент, а от ВСУ останутся ошметки, бегущие сейчас под ударами ВС РФ, мнение Зеленского никому не будет интересно, подчеркнул Ищенко.
"Но если он будет опираться на более чем полумиллионную армию, имеющую опыт трёхлетней современной войны и вовремя пополненную молодыми злыми "жертвами майданного воспитания", полякам, которые никак не могут довести численность своих ВС до 250 тысяч человек, придётся внимательно слушать Зеленского и учитывать его мнение", — указал он.
Зеленский понимает, что Запад пришёл к решению заключить с Россией перемирие, ценой уступок за счёт Украины. Но украинская армия воевать больше не способна и он это знает, но хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад, а самому Зеленскому осталось что-то от Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Об успехах ВС России в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 18:23
Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из ПокровскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийРостислав Ищенкоукраинская армияПольшаМайданмолодежьВСУСВОдеталиСпецоперацияВосточная Европаперемирие
 
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