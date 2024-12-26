https://ukraina.ru/20241226/1059953500.html

Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию

Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию - 26.12.2024 Украина.ру

Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию

Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров. Если на Украине будет стоять польский контингент, а от ВСУ останутся бегущие под ударами ВС РФ ошмётки, то мнение Зеленского никому не будет интересно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-26T05:30

2024-12-26T05:30

2024-12-26T05:30

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запад

владимир зеленский

ростислав ищенко

украинская армия

польша

майдан

молодежь

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К началу реального мирного процесса Владимиру Зеленскому надо будет прийти с новой, экипированной США, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери и побегать под бомбёжками, рассказал эксперт.Зеленскому будет нужна новая боеспособная армия, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину, отметил политолог.Если на Украине будет стоять многочисленный польский контингент, а от ВСУ останутся ошметки, бегущие сейчас под ударами ВС РФ, мнение Зеленского никому не будет интересно, подчеркнул Ищенко.Зеленский понимает, что Запад пришёл к решению заключить с Россией перемирие, ценой уступок за счёт Украины. Но украинская армия воевать больше не способна и он это знает, но хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад, а самому Зеленскому осталось что-то от Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Об успехах ВС России в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059951928.html

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