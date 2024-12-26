Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово - 26.12.2024 Украина.ру
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Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово
Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово - 26.12.2024 Украина.ру
Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово
Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о показаниях свидетелей и вещественных доказательствах расстрелов украинскими военными мирных жителей в Селидово (ДНР), передает РИА Новости
2024-12-26T07:38
2024-12-26T07:38
новости
россия
селидово
донецкая народная республика
ян гагин
владимир путин
вооруженные силы украины
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Он подчеркнул, что зверства противника являются военными преступлениями в отношении мирных жителей.По его словам, в Селидово нашли несколько тел мирных жителей, погибших от выстрелов с близкого расстояния."Они были именно расстреляны. Точно так же находят одиночные тела со следами насильственной смерти. Это выстрел с близкого расстояния. Это говорит о том, что гражданские лица были убиты. Они не были вооружены и были убиты военнослужащими Украины", - подчеркнул он.На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.Подробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.
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новости, россия, селидово, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово

07:38 26.12.2024
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о показаниях свидетелей и вещественных доказательствах расстрелов украинскими военными мирных жителей в Селидово (ДНР), передает РИА Новости
Он подчеркнул, что зверства противника являются военными преступлениями в отношении мирных жителей.

"Есть свидетельские показания, есть вещественные доказательства. Сейчас идет следствие. Говорить о масштабах рано, потому что, скорее всего, еще не все погибшие, не все убитые найдены. Это вопрос времени", - заверил Гагин.

По его словам, в Селидово нашли несколько тел мирных жителей, погибших от выстрелов с близкого расстояния.
"Они были именно расстреляны. Точно так же находят одиночные тела со следами насильственной смерти. Это выстрел с близкого расстояния. Это говорит о том, что гражданские лица были убиты. Они не были вооружены и были убиты военнослужащими Украины", - подчеркнул он.
На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.
 
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