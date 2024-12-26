Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово
Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о показаниях свидетелей и вещественных доказательствах расстрелов украинскими военными мирных жителей в Селидово (ДНР), передает РИА Новости
Он подчеркнул, что зверства противника являются военными преступлениями в отношении мирных жителей.
"Есть свидетельские показания, есть вещественные доказательства. Сейчас идет следствие. Говорить о масштабах рано, потому что, скорее всего, еще не все погибшие, не все убитые найдены. Это вопрос времени", - заверил Гагин.
По его словам, в Селидово нашли несколько тел мирных жителей, погибших от выстрелов с близкого расстояния.
"Они были именно расстреляны. Точно так же находят одиночные тела со следами насильственной смерти. Это выстрел с близкого расстояния. Это говорит о том, что гражданские лица были убиты. Они не были вооружены и были убиты военнослужащими Украины", - подчеркнул он.
На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.