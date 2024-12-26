Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев - 26.12.2024 Украина.ру
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Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев
Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев - 26.12.2024 Украина.ру
Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев
Если Запад все же схлестнется с Россией на украинском фронте, тогда-то Зеленскому и понадобится молодежь. Новая боеспособная армия будет ему нужна, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-26T06:15
2024-12-26T06:15
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
ростислав ищенко
захар виноградов
молодежь
армия
мобилизация
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Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, рассказал эксперт.Единственный свой шанс на свое спасение Зеленский видит в том, чтобы втянуть Запад в прямое противостояние с Россией. И вот если Запад таки с Россией на украинском фронте схлестнётся, тогда-то Зеленскому и понадобится молодежь, указал Ищенко."Ибо к началу реального мирного процесса ему надо будет прийти с новой, экипированной американцами, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери, посидеть под бомбёжками, побегать от ВС РФ по "широкой украинской степи", с армией, уверенной, что Украина "победила, потому что уцелела", — подчеркнул политолог.По его мнению, такая армия будет нужна Зеленскому не для того, чтобы Россию пугать – по поводу возможной реакции России в Киеве уже никто больше не заблуждается и экспериментировать с этой реакцией не хочет. Новая боеспособная армия нужна будет Киеву, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
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запад
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, захар виноградов, молодежь, армия, мобилизация, восточная европа, вс рф, всу, украинская армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Захар Виноградов, молодежь, Армия, мобилизация, Восточная Европа, ВС РФ, ВСУ, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация

Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев

06:15 26.12.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Если Запад все же схлестнется с Россией на украинском фронте, тогда-то Зеленскому и понадобится молодежь. Новая боеспособная армия будет ему нужна, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, рассказал эксперт.
Единственный свой шанс на свое спасение Зеленский видит в том, чтобы втянуть Запад в прямое противостояние с Россией. И вот если Запад таки с Россией на украинском фронте схлестнётся, тогда-то Зеленскому и понадобится молодежь, указал Ищенко.
"Ибо к началу реального мирного процесса ему надо будет прийти с новой, экипированной американцами, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери, посидеть под бомбёжками, побегать от ВС РФ по "широкой украинской степи", с армией, уверенной, что Украина "победила, потому что уцелела", — подчеркнул политолог.
По его мнению, такая армия будет нужна Зеленскому не для того, чтобы Россию пугать – по поводу возможной реакции России в Киеве уже никто больше не заблуждается и экспериментировать с этой реакцией не хочет.
Новая боеспособная армия нужна будет Киеву, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнёров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 18:23
Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из ПокровскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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