ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин - 26.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин
ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин - 26.12.2024 Украина.ру
ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин
Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. После разрушения всех мостов через реку, ВСУ стало трудно маневрировать своими резервами. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-26T06:00
2024-12-26T06:00
новости
россия
оскол
геннадий алехин
плацдарм
купянское направление
купянск
харьковская область
вс рф
сво
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На северном фланге российская армия расширила зону контроля на южных окраинах поселка Двуречная, что подтверждается кадрами объективного контроля. В настоящее время ВС РФ продвигаются и выдавливают ВСУ в Двуреченском лицее, рассказал эксперт.Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. Чтобы держать ситуацию под контролем (а тем более для атак на российские плацдармы), ВСУ надо срочно усиливать купянскую группировку, но у них мало резервов, сообщил полковник запаса.После разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ стало трудно маневрировать резервами. Притом, теперь противнику необходимо удерживать позиции как на восточном, так и на западном берегу, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059927091.html
россия
оскол
купянское направление
купянск
харьковская область
украина
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новости, россия, оскол, геннадий алехин, плацдарм, купянское направление, купянск, харьковская область, вс рф, сво, украина, резервы, детали, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, плацдарм, Купянское направление, Купянск, Харьковская область, ВС РФ, СВО, Украина, резервы, детали, Спецоперация

ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин

06:00 26.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. После разрушения всех мостов через реку, ВСУ стало трудно маневрировать своими резервами. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На северном фланге российская армия расширила зону контроля на южных окраинах поселка Двуречная, что подтверждается кадрами объективного контроля. В настоящее время ВС РФ продвигаются и выдавливают ВСУ в Двуреченском лицее, рассказал эксперт.
"Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной", — подчеркнул Алехин.
Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. Чтобы держать ситуацию под контролем (а тем более для атак на российские плацдармы), ВСУ надо срочно усиливать купянскую группировку, но у них мало резервов, сообщил полковник запаса.
После разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ стало трудно маневрировать резервами. Притом, теперь противнику необходимо удерживать позиции как на восточном, так и на западном берегу, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияОсколГеннадий АлехинплацдармКупянское направлениеКупянскХарьковская областьВС РФСВОУкраинарезервыдеталиСпецоперация
 
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