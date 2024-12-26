ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. После разрушения всех мостов через реку, ВСУ стало трудно маневрировать своими резервами. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На северном фланге российская армия расширила зону контроля на южных окраинах поселка Двуречная, что подтверждается кадрами объективного контроля. В настоящее время ВС РФ продвигаются и выдавливают ВСУ в Двуреченском лицее, рассказал эксперт.
"Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной", — подчеркнул Алехин.
Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. Чтобы держать ситуацию под контролем (а тем более для атак на российские плацдармы), ВСУ надо срочно усиливать купянскую группировку, но у них мало резервов, сообщил полковник запаса.
После разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ стало трудно маневрировать резервами. Притом, теперь противнику необходимо удерживать позиции как на восточном, так и на западном берегу, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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