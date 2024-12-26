https://ukraina.ru/20241226/1059934451.html

ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин

ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин - 26.12.2024 Украина.ру

ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин

Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. После разрушения всех мостов через реку, ВСУ стало трудно маневрировать своими резервами. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-26T06:00

2024-12-26T06:00

2024-12-26T06:00

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россия

оскол

геннадий алехин

плацдарм

купянское направление

купянск

харьковская область

вс рф

сво

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На северном фланге российская армия расширила зону контроля на южных окраинах поселка Двуречная, что подтверждается кадрами объективного контроля. В настоящее время ВС РФ продвигаются и выдавливают ВСУ в Двуреченском лицее, рассказал эксперт.Противник продолжает удерживать левобережный (восточный) плацдарм на Осколе, отступая в сторону Купянска-Узлового. Чтобы держать ситуацию под контролем (а тем более для атак на российские плацдармы), ВСУ надо срочно усиливать купянскую группировку, но у них мало резервов, сообщил полковник запаса.После разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ стало трудно маневрировать резервами. Притом, теперь противнику необходимо удерживать позиции как на восточном, так и на западном берегу, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059927091.html

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новости, россия, оскол, геннадий алехин, плацдарм, купянское направление, купянск, харьковская область, вс рф, сво, украина, резервы, детали, спецоперация