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Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель

Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель - 01.08.2024 Украина.ру

Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель

Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сообщил, что Россия якобы не освободит Харьков, так как ее приоритетом стал Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Украине части ДНР

2024-08-01T14:15

2024-08-01T14:15

2024-08-01T14:15

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"Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении.На днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывал, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась именно на Красноармейском направлении.Недавно Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.

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