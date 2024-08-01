Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель - 01.08.2024 Украина.ру
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Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель
Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель - 01.08.2024 Украина.ру
Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель
Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сообщил, что Россия якобы не освободит Харьков, так как ее приоритетом стал Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Украине части ДНР
2024-08-01T14:15
2024-08-01T14:15
новости
донецкая народная республика
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владимир зеленский
вс рф
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"Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении.На днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывал, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась именно на Красноармейском направлении.Недавно Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, харьков, владимир зеленский, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, ВС РФ

Зеленский понадеялся, что ВС РФ не нужен Харьков, у них другая цель

14:15 01.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сообщил, что Россия якобы не освободит Харьков, так как ее приоритетом стал Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Украине части ДНР
"Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.
Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении.
"Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться", - признал Зеленский.
На днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывал, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась именно на Красноармейском направлении.
Недавно Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.
 
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