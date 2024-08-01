https://ukraina.ru/20240801/1056615658.html

Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует

Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует - 01.08.2024 Украина.ру

Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует

Владимир Зеленский так быстро идёт на уступки в вопросах войны и мира, что страшно за украинское общественное мнение – как оно переживёт такой шок? Ведь ещё недавно в принципе исключались какие-либо переговоры с Россией, а сейчас он готов обсуждать даже юридические механизмы изменения границ Украины – неслыханное дело.

2024-08-01T12:22

2024-08-01T12:22

2024-08-01T12:58

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Очевидно, Западу удалось переломить упорство бывшего украинского президента. Причём инициатором тут был вовсе не Трамп, с которым почему-то связывают возможности прекращения украинского конфликта, а нынешняя демократическая администрация. Более того, западные СМИ намекают, что у Зеленского и отношения с Камалой Харрис, перспективным кандидатом на пост президента от ДП, не сложились…Странно, а ведь представители Запада постоянно утверждали, что будут поддерживать Украину до полной победы, под которой понималось "восстановление территориальной целостности в границах 1991 года" и отказ России от блокирования европейской и евроатлантической интеграции Украины (последнее позволяли себе озвучивать не все – по официальной точке зрения Россия не имеет права вето на расширение НАТО)…Однако, практика показала, что Запад не так уж заинтересован в военных успехах Украины. Военная помощь поставлялась медленно и в недостаточных объёмах, зачастую США не давали разрешения на важные операции (например, в 2022 году они не одобрили оккупацию Западной Украины польскими войсками и наступления ВСУ на Бердянск).Для всего этого были, конечно, объективные причины – экономического, логистического и военно-политического плана,. Но главное заключалось в том, что Запад, на самом деле, не заинтересован в военно-политическом поражении России. На каком-то этапе это даже до Зеленского дошло, и он начал жаловаться на то, что у него и Запада разные представления о параметрах победы.И правда, а какие были бы последствия, если бы в результате военных поражений и политико-экономического давления со стороны Запада Россия вынуждена была бы согласиться на условия Украины?Российское общество будет уязвлено и оскорблено, оно радикализируется, что, несомненно, сначала приведёт к существенным внутриполитическим изменениям. Тут два варианта.Вариант 1: политическая система сработает как надо и радикализация народных масс будет ретранслирована в политический класс и властную вертикаль.Россия станет более агрессивной и мене сговорчивой, а в сравнительно недалёкой перспективе это подтолкнёт её к реваншу (совершенно необязательно на украинском направлении). И, разумеется, укрепит связи России с другими государствами "оси зла" – от Венесуэлы до КНДР.Т.е., попытка "остановить российскую агрессию" приведёт к новой войне с непредсказуемыми последствиями.Вариант 2: политическая система как надо не сработает, произойдёт политический кризис и распад страны.Казалось бы, это именно то, чего добивается Запад! На самом деле нет.В 1991 году США были очень озабочены перспективой распада СССР – ядерной сверхдержавы с существенными межреспубликанскими конфликтами. Были все основания опасаться "расползания" советского ядерного арсенала или использования его в конфликтах между частями бывшего СССР. Именно поэтому Джордж Буш-старший 33 года назад, 1 августа 1991 года, выступая в Верховной Раде тогда ещё УССР, фактически предостерегал от выхода Украины из состава СССР.Сейчас подобного развития событий опасаются, пожалуй, даже в большей степени. Всё же распад СССР проходил, в основном, по границам существующих государств, каковыми были союзные республики (даже Карабах не был присоединён к Армении). Структура Российской Федерации другая, тут всё будет намного сложнее."Победа" Запада в принципе должна выглядеть так, как это было в 90-х – задушить Россию в объятиях, привести к власти местный аналог Зеленского или Милея и, сохраняя контроль над страной через оккупационную администрацию, безнаказанно её грабить. Но для того, чтобы достичь таких целей, необходимо и вести себя совершенно иначе – как минимум, избегая чрезмерной эскалации.Сейчас же реализуется промежуточный вариант.Не только Трамп, но и представители действующей администрации признают, что за последние три десятилетия влияние США на Европу ослабло. Прежде чем продолжать глобализацию, надо навести порядок на своём "заднем дворе".Конфликт с Россией является одновременно следствием и инструментом этого "наведения порядка".Следствием – потому что "напихивание" в НАТО несамостоятельных в военно-политическом и экономическом отношении постсоциалистических государств, зависимых от США, одновременно помогало изменить баланс сил в НАТО, но, с другой стороны, вызывало обеспокоенность у России, поскольку блок направлен против неё, а с включением в его состав русофобских режимов Восточной Европы эта направленность только прогрессирует.Инструментом, потому что угроза со стороны России помогает сплотить европейских союзников и заставить их платить за гонку вооружений – для этого угроза должна быть близкой (ближе, чем Китай) и страшной (страшнее, чем Иран).Потому с точки зрения интересов США Россия должна быть едина, мобилизована и сильна. Поражение в войне с Украиной в ту схему никак не укладывается. Но и дать России возможность победить полностью тоже нельзя – это деморализующе повлияет на союзников.Украина же является просто разменной монетой в борьбе США за влияние на Западную Европу, и "президенту Мира" Владимиру Зеленскому об этом напомнили – в весьма грубой и доходчивой форме, судя по его заявлениям.Поэтому он пока еще и не конца переобулся (намекая, что окончательный выбор за народом Украины), но точно уже вышел из того обувного магазина, на витрине которого написано "Made in USA".P.S.: Логика российской власти в нынешнем конфликте примерно такая же – полная победа с ликвидацией текущей украинской государственности приведёт только к обострению противостояния с Западом. Да и сама Украина Россию скорее устроила бы как самостоятельное государство, проводящее рациональную внешнюю политику – примерно как современная Грузия.

https://ukraina.ru/20221219/1041907092.html

https://ukraina.ru/20190801/1024476708.html

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https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html

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мнения, россия, запад, украина, дональд трамп, камала харрис, нато, владимир зеленский, война, мир, противостояние, вооруженные силы украины, верховная рада