Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует - 01.08.2024 Украина.ру
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Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует
Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует - 01.08.2024 Украина.ру
Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует
Владимир Зеленский так быстро идёт на уступки в вопросах войны и мира, что страшно за украинское общественное мнение – как оно переживёт такой шок? Ведь ещё недавно в принципе исключались какие-либо переговоры с Россией, а сейчас он готов обсуждать даже юридические механизмы изменения границ Украины – неслыханное дело.
2024-08-01T12:22
2024-08-01T12:58
мнения
россия
запад
украина
дональд трамп
камала харрис
нато
владимир зеленский
война
мир
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Очевидно, Западу удалось переломить упорство бывшего украинского президента. Причём инициатором тут был вовсе не Трамп, с которым почему-то связывают возможности прекращения украинского конфликта, а нынешняя демократическая администрация. Более того, западные СМИ намекают, что у Зеленского и отношения с Камалой Харрис, перспективным кандидатом на пост президента от ДП, не сложились…Странно, а ведь представители Запада постоянно утверждали, что будут поддерживать Украину до полной победы, под которой понималось "восстановление территориальной целостности в границах 1991 года" и отказ России от блокирования европейской и евроатлантической интеграции Украины (последнее позволяли себе озвучивать не все – по официальной точке зрения Россия не имеет права вето на расширение НАТО)…Однако, практика показала, что Запад не так уж заинтересован в военных успехах Украины. Военная помощь поставлялась медленно и в недостаточных объёмах, зачастую США не давали разрешения на важные операции (например, в 2022 году они не одобрили оккупацию Западной Украины польскими войсками и наступления ВСУ на Бердянск).Для всего этого были, конечно, объективные причины – экономического, логистического и военно-политического плана,. Но главное заключалось в том, что Запад, на самом деле, не заинтересован в военно-политическом поражении России. На каком-то этапе это даже до Зеленского дошло, и он начал жаловаться на то, что у него и Запада разные представления о параметрах победы.И правда, а какие были бы последствия, если бы в результате военных поражений и политико-экономического давления со стороны Запада Россия вынуждена была бы согласиться на условия Украины?Российское общество будет уязвлено и оскорблено, оно радикализируется, что, несомненно, сначала приведёт к существенным внутриполитическим изменениям. Тут два варианта.Вариант 1: политическая система сработает как надо и радикализация народных масс будет ретранслирована в политический класс и властную вертикаль.Россия станет более агрессивной и мене сговорчивой, а в сравнительно недалёкой перспективе это подтолкнёт её к реваншу (совершенно необязательно на украинском направлении). И, разумеется, укрепит связи России с другими государствами "оси зла" – от Венесуэлы до КНДР.Т.е., попытка "остановить российскую агрессию" приведёт к новой войне с непредсказуемыми последствиями.Вариант 2: политическая система как надо не сработает, произойдёт политический кризис и распад страны.Казалось бы, это именно то, чего добивается Запад! На самом деле нет.В 1991 году США были очень озабочены перспективой распада СССР – ядерной сверхдержавы с существенными межреспубликанскими конфликтами. Были все основания опасаться "расползания" советского ядерного арсенала или использования его в конфликтах между частями бывшего СССР. Именно поэтому Джордж Буш-старший 33 года назад, 1 августа 1991 года, выступая в Верховной Раде тогда ещё УССР, фактически предостерегал от выхода Украины из состава СССР.Сейчас подобного развития событий опасаются, пожалуй, даже в большей степени. Всё же распад СССР проходил, в основном, по границам существующих государств, каковыми были союзные республики (даже Карабах не был присоединён к Армении). Структура Российской Федерации другая, тут всё будет намного сложнее."Победа" Запада в принципе должна выглядеть так, как это было в 90-х – задушить Россию в объятиях, привести к власти местный аналог Зеленского или Милея и, сохраняя контроль над страной через оккупационную администрацию, безнаказанно её грабить. Но для того, чтобы достичь таких целей, необходимо и вести себя совершенно иначе – как минимум, избегая чрезмерной эскалации.Сейчас же реализуется промежуточный вариант.Не только Трамп, но и представители действующей администрации признают, что за последние три десятилетия влияние США на Европу ослабло. Прежде чем продолжать глобализацию, надо навести порядок на своём "заднем дворе".Конфликт с Россией является одновременно следствием и инструментом этого "наведения порядка".Следствием – потому что "напихивание" в НАТО несамостоятельных в военно-политическом и экономическом отношении постсоциалистических государств, зависимых от США, одновременно помогало изменить баланс сил в НАТО, но, с другой стороны, вызывало обеспокоенность у России, поскольку блок направлен против неё, а с включением в его состав русофобских режимов Восточной Европы эта направленность только прогрессирует.Инструментом, потому что угроза со стороны России помогает сплотить европейских союзников и заставить их платить за гонку вооружений – для этого угроза должна быть близкой (ближе, чем Китай) и страшной (страшнее, чем Иран).Потому с точки зрения интересов США Россия должна быть едина, мобилизована и сильна. Поражение в войне с Украиной в ту схему никак не укладывается. Но и дать России возможность победить полностью тоже нельзя – это деморализующе повлияет на союзников.Украина же является просто разменной монетой в борьбе США за влияние на Западную Европу, и "президенту Мира" Владимиру Зеленскому об этом напомнили – в весьма грубой и доходчивой форме, судя по его заявлениям.Поэтому он пока еще и не конца переобулся (намекая, что окончательный выбор за народом Украины), но точно уже вышел из того обувного магазина, на витрине которого написано "Made in USA".P.S.: Логика российской власти в нынешнем конфликте примерно такая же – полная победа с ликвидацией текущей украинской государственности приведёт только к обострению противостояния с Западом. Да и сама Украина Россию скорее устроила бы как самостоятельное государство, проводящее рациональную внешнюю политику – примерно как современная Грузия.
https://ukraina.ru/20221219/1041907092.html
https://ukraina.ru/20190801/1024476708.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, россия, запад, украина, дональд трамп, камала харрис, нато, владимир зеленский, война, мир, противостояние, вооруженные силы украины, верховная рада
Мнения, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Владимир Зеленский, война, мир, противостояние, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует

12:22 01.08.2024 (обновлено: 12:58 01.08.2024)
 
© commons.wikimedia.orgСтраны НАТО
Страны НАТО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© commons.wikimedia.org
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский так быстро идёт на уступки в вопросах войны и мира, что страшно за украинское общественное мнение – как оно переживёт такой шок? Ведь ещё недавно в принципе исключались какие-либо переговоры с Россией, а сейчас он готов обсуждать даже юридические механизмы изменения границ Украины – неслыханное дело.
Очевидно, Западу удалось переломить упорство бывшего украинского президента. Причём инициатором тут был вовсе не Трамп, с которым почему-то связывают возможности прекращения украинского конфликта, а нынешняя демократическая администрация. Более того, западные СМИ намекают, что у Зеленского и отношения с Камалой Харрис, перспективным кандидатом на пост президента от ДП, не сложились…
Странно, а ведь представители Запада постоянно утверждали, что будут поддерживать Украину до полной победы, под которой понималось "восстановление территориальной целостности в границах 1991 года" и отказ России от блокирования европейской и евроатлантической интеграции Украины (последнее позволяли себе озвучивать не все – по официальной точке зрения Россия не имеет права вето на расширение НАТО)…
Однако, практика показала, что Запад не так уж заинтересован в военных успехах Украины. Военная помощь поставлялась медленно и в недостаточных объёмах, зачастую США не давали разрешения на важные операции (например, в 2022 году они не одобрили оккупацию Западной Украины польскими войсками и наступления ВСУ на Бердянск).
Для всего этого были, конечно, объективные причины – экономического, логистического и военно-политического плана,. Но главное заключалось в том, что Запад, на самом деле, не заинтересован в военно-политическом поражении России. На каком-то этапе это даже до Зеленского дошло, и он начал жаловаться на то, что у него и Запада разные представления о параметрах победы.
И правда, а какие были бы последствия, если бы в результате военных поражений и политико-экономического давления со стороны Запада Россия вынуждена была бы согласиться на условия Украины?
Зеленский
19 декабря 2022, 13:15
Ядерные удары и истинные цели Украины. Главное из интервью Зеленского французскому ТВ
Российское общество будет уязвлено и оскорблено, оно радикализируется, что, несомненно, сначала приведёт к существенным внутриполитическим изменениям. Тут два варианта.
Вариант 1: политическая система сработает как надо и радикализация народных масс будет ретранслирована в политический класс и властную вертикаль.
Россия станет более агрессивной и мене сговорчивой, а в сравнительно недалёкой перспективе это подтолкнёт её к реваншу (совершенно необязательно на украинском направлении). И, разумеется, укрепит связи России с другими государствами "оси зла" – от Венесуэлы до КНДР.
Т.е., попытка "остановить российскую агрессию" приведёт к новой войне с непредсказуемыми последствиями.
Вариант 2: политическая система как надо не сработает, произойдёт политический кризис и распад страны.
Казалось бы, это именно то, чего добивается Запад! На самом деле нет.
Буш и Кравчук - РИА Новости, 1920, 01.08.2019
1 августа 2019, 01:01История
Вашингтон против "самоубийственного национализма" КиеваВладимир Зеленский возмущается тем, что Запад не хочет доводить войну с Россией до "победы". Он, очевидно, не понимает, что в войне с Россией победить невозможно. И он тем более не понимает, что если Россия случайно победит сама себя (что бывало в истории), получится ещё хуже. Джордж Буш старший, посетивший Киев 1 августа 1991 года, это понимал
В 1991 году США были очень озабочены перспективой распада СССР – ядерной сверхдержавы с существенными межреспубликанскими конфликтами. Были все основания опасаться "расползания" советского ядерного арсенала или использования его в конфликтах между частями бывшего СССР. Именно поэтому Джордж Буш-старший 33 года назад, 1 августа 1991 года, выступая в Верховной Раде тогда ещё УССР, фактически предостерегал от выхода Украины из состава СССР.
Сейчас подобного развития событий опасаются, пожалуй, даже в большей степени. Всё же распад СССР проходил, в основном, по границам существующих государств, каковыми были союзные республики (даже Карабах не был присоединён к Армении). Структура Российской Федерации другая, тут всё будет намного сложнее.
"Победа" Запада в принципе должна выглядеть так, как это было в 90-х – задушить Россию в объятиях, привести к власти местный аналог Зеленского или Милея и, сохраняя контроль над страной через оккупационную администрацию, безнаказанно её грабить. Но для того, чтобы достичь таких целей, необходимо и вести себя совершенно иначе – как минимум, избегая чрезмерной эскалации.
Сейчас же реализуется промежуточный вариант.
Не только Трамп, но и представители действующей администрации признают, что за последние три десятилетия влияние США на Европу ослабло. Прежде чем продолжать глобализацию, надо навести порядок на своём "заднем дворе".
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 23:01
Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в РоссииСША разрешили Украине наносить удары по целям в России ракетами дальностью до 80 км. Но пока не всеми видами вооружений – ATACMS под запретом. Но и тем, что уже есть у украинской армии на вооружении – оружие американского производства, – Белгород и остальные приграничные города России в опасности
Конфликт с Россией является одновременно следствием и инструментом этого "наведения порядка".
Следствием – потому что "напихивание" в НАТО несамостоятельных в военно-политическом и экономическом отношении постсоциалистических государств, зависимых от США, одновременно помогало изменить баланс сил в НАТО, но, с другой стороны, вызывало обеспокоенность у России, поскольку блок направлен против неё, а с включением в его состав русофобских режимов Восточной Европы эта направленность только прогрессирует.
Инструментом, потому что угроза со стороны России помогает сплотить европейских союзников и заставить их платить за гонку вооружений – для этого угроза должна быть близкой (ближе, чем Китай) и страшной (страшнее, чем Иран).
Потому с точки зрения интересов США Россия должна быть едина, мобилизована и сильна. Поражение в войне с Украиной в ту схему никак не укладывается. Но и дать России возможность победить полностью тоже нельзя – это деморализующе повлияет на союзников.
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа 2023, 17:32
СВО: осознание целиДавал интервью одному из ведущих российских международных агентств, и внезапно осознал что мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине.
Украина же является просто разменной монетой в борьбе США за влияние на Западную Европу, и "президенту Мира" Владимиру Зеленскому об этом напомнили – в весьма грубой и доходчивой форме, судя по его заявлениям.
Поэтому он пока еще и не конца переобулся (намекая, что окончательный выбор за народом Украины), но точно уже вышел из того обувного магазина, на витрине которого написано "Made in USA".
P.S.: Логика российской власти в нынешнем конфликте примерно такая же – полная победа с ликвидацией текущей украинской государственности приведёт только к обострению противостояния с Западом. Да и сама Украина Россию скорее устроила бы как самостоятельное государство, проводящее рациональную внешнюю политику – примерно как современная Грузия.
 
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