https://ukraina.ru/20240801/1056590949.html

Она показывает свое истинное лицо. Вайнер о том, какая Харрис выходит сегодня из-за кулис

Она показывает свое истинное лицо. Вайнер о том, какая Харрис выходит сегодня из-за кулис - 01.08.2024 Украина.ру

Она показывает свое истинное лицо. Вайнер о том, какая Харрис выходит сегодня из-за кулис

Харрис оказалась куда сильнее и калиброваннее, чем говорили. Теперь Трампу нужно думать, есть ли у него шансы против Камалы на дебатах

2024-08-01T05:30

2024-08-01T05:30

2024-08-01T05:30

америка

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

президентские выборы

президент сша

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.Он добавил, что Харрис наконец выходит из-за кулис."В стране, где Голливуд задает многие стандарты, думаю, хорошая улыбка поможет кандидату стать президентом. Многие американцы реагируют на это положительно. Кроме того, этническая принадлежность Харрис располагает избирателей к себе. Она наполовину из Ямайки, наполовину — из Индии. Папа профессор, мама писатель. Интеллектуальная приличная семья. Напомню, что индийская диаспора в Штатах — одна из самых богатых в Америке. Их вклады в избирательный фонд Харрис будут фантастические, неоспоримые", — описал Вайнер.После того, как Байден отказался от борьбы за Белый дом, в его избирательной компании остался 91 миллион долларов. За последнюю неделю (!) Камала Харрис собрала еще 200 миллионов долларов, упомянул эксперт. При этом 70% от указанной суммы — это финансы людей, которые это делают первый раз в жизни. То есть это граждане, которых именно личность Камалы Харрис привела на избирательную кампанию, поделился выводами американист.В интервью изданию Украина.ру один из лучших российских политологов-международников, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев сравнил двух кандидатов в президенты США."У Харрис очень хорошие шансы, потому что Трамп сам не понял, что произошло. В том смысле, что его основным противником стал уже не Байден, но он продолжает бороться с Байденом. Кстати, некоторые американские СМИ пишут, что Барак Обама на самом деле не поддерживал Харрис и что это был дипфейк, но от него уже не отвертеться. А если Обама вдруг выйдет и скажет, что ничего этого не было, это будет означать, что демократическую партию надо будет закрывать. Байдена под суд уже не отдашь, а Харрис отдать под суд можно", — начал Евстафьев.Далее эксперт стал рассуждать о главном преимуществе предвыборной кампании Трампа до отставки Байдена."Трампу не надо было ничего делать. Надо было просто стоять, танцевать или нести откровенную пургу. Когда я прочитал полную распечатку дебатов между Трампом и Байденом, оказалось, что речь Байдена была более внятной, чем речь Трампа. А Харрис – это другое поколение, другая Америка и другой образ политического поведения. Да, она интеллектуально не очень развита. Да, она провалила все международные поручения, которые ей давал "коллективный Байден". Но Америки времен знаменитых госсекретарей уже нет. Есть Америка с Камаллой Харрис, черлидерством и глупым смехом", — объяснил Евстафьев.Он напомнил, что для Харрис многое будет зависеть от того, кого ей подберут в вице-президенты.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровстваРанее в интервью изданию Украина.ру директор Центра геостратегических исследований (Белград), один из самых известных в Восточной Европе политологов Драгана Трифкович назвала единственное отличительное качество Камалы Харрис — она доверенное лицо Барака Обамы."Что касается ее кандидатуры на место Байдена, тут еще до конца не все ясно. Это вынужденное решение, потому что внутри Демократической партии многие были недовольны кандидатурой Байдена, а спонсоры грозились отказать в финансировании кампании. Они ждали, получится ли аттентат на Трампа. А когда поняли, что ничего не выходит, и Байден не может победить Трампа на выборах, приняли вынужденное быстрое решение: Байден написал письмо, сказав, что не будет кандидатом, и предложил Камалу Харрис", — описала Трифкович.Но большинство американцев ее не любят, у нее нет личной харизмы и политического авторитета, то есть шансов на победу у Харрис практически нет, подытожила Трифкович. Подробнее об этом — в интервью Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.

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америка, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, президентские выборы, президент сша